メガネブランド＜Zoff＞ × コクヨ＜Campus＞「休むことも、まなびのうち」勉強のon/offをデザインしたコラボアイテムを全国の文具店、書店で発売

株式会社インターメスティック

株式会社インターメスティック（本社：東京都港区）が運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、コクヨ株式会社の“まなびかた”のブランド＜Campus（キャンパス）＞とコラボレーションし、勉強のon/offの切り替えをテーマにした＜Zoff × Campus＞コラボレーションアイテム、全5種11品番を2026年5月20日（水）より全国の文具店、書店にて発売します。

デジタルデバイスの普及により学生の目が酷使される一方、屋外活動における「目への紫外線ダメージ」は見過ごされがちです。Zoffは、生徒・教職員に向けて紫外線対策の重要性を伝える「出張授業」や、学校現場でのサングラス導入支援などを通じて、学校の「意識」と「環境」の両面から“目を守る行動”を後押ししてきました。こうした取り組みを通じてZoffが大切にしてきたのは、目を守ることを特別な対策ではなく、日々の学びや生活の中に自然に組み込まれた習慣として広げていくことです。

一方、コクヨの＜Campus＞は、文具とメソッドを掛け合わせた“まなびレシピ”を通じて、学生一人ひとりに合った“まなびかた”を提案してきました。まなび続けるためには、集中する時間だけでなく、意識的に休む時間も大切であるというCampusの考え方は、Zoffが目の健康の観点から伝えてきた「休むことの重要性」とも重なるものです。

本コラボレーションで提案する「off勉」は、「休むことも、まなびのうち」という考えのもと、まなびの中にoff（休み）を取り入れ、目を休めるきっかけを日常に増やす新しい“まなびかた”です。ZoffはCampusとともに、学生が自分らしくまなび続けるための環境づくりを、アイケアの視点から支えていきます。

発売予定：2026年5月20日（水） ※店頭展開日は店舗により異なります。

メーカー希望小売価格（税込価格）：

限定キャンパス フラットが気持ちいいノート＜Zoff＞ 253円

限定キャンパス 本に寄り添うペンケース＜Zoff＞ 1,980円

限定キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム＜Zoff＞ 176円

限定キャンパス メッシュポーチ＜Zoff＞ 1,100円

限定キャンパス 液晶・レンズ用ドライシート＜Zoff＞ 198円

商品HP：https://kokuyo.jp/pr/zoffxcampus

■＜Zoff × Campus＞コラボレーションについて

本コラボレーションでは、積極的な休みを取り入れながら効率的な勉強につなげるため、onとoffの切り替えを促す文具・アイテムをラインアップしました。ノートにあしらわれた「Zoff アイケア体操」や、ペンケースに施したメガネ型の引き手など、Zoffとのコラボレーションならではの遊び心とアイケア視点を取り入れています。

■アイテムラインアップ（全5種）

（1）限定キャンパス フラットが気持ちいいノート＜Zoff＞

ノートの真ん中の膨らみが無く、見開きで使いやすいノートです。表紙の裏（表２）には「Zoffアイケア体操」が紹介されており、目がちょっと疲れたと感じた時にサッと取り組める体操となっております。また、罫線には目にやさしい緑色を採用しています。柄はボストン、ウエリントン、ラウンド、ランドルト環の4種類です。

（2）限定キャンパス 本に寄り添うペンケース＜Zoff＞

底面が開いた本に寄り添う形になったペンケースです。教科書や参考書に載せて、開いた状態をキープすることができます。ペンケースを載せ、本を開いている時間は「on」、外すと本が自然に閉じて「off」となり、メリハリのあるまなびをサポートします。Zoffとのコラボならではのメガネのモチーフの引き手もポイントに。カラーはピンク、ブルー、グリーンの3種類です。

（3）限定キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム＜Zoff＞

よく消える吸着成分と、折れにくい骨格成分をバランスよく配合した、よく消えるのに折れにくい消しゴムです。断面が平行四辺形になっているので、手にフィットし、細かい字が消しやすい設計となっています。スリーブの裏面には柄ごとに異なる「offメッセージ」が入っており、目を休めるように促します。柄はボストン、ウエリントン、ラウンド、ランドルト環の4種類です。

（4）限定キャンパス メッシュポーチ＜Zoff＞

メガネケースや目薬など、アイケア用品を含めた小物が持ち運べるメッシュポーチです。ひとまとめにして持ち運ぶことで学校でも塾でも有意義なoffの時間をサポートします。2つの仕切り、2つのポケットで５つのスペースに分かれており、アイケア用品やコスメなどを整理して収容することができます。ポーチ上部には目薬やコンタクトケースなどが入れられるミニポケットがあり、小物もすぐに取り出すことができます。コラボアイテムならではの、メガネをモチーフとしたかわいらしい引き手も特長です。

（5）限定キャンパス 液晶・レンズ用ドライシート＜Zoff＞

微細繊維の入った不織布のドライシートです。メガネを外し、目を休めながらレンズをきれいにすることができます。また、スマートフォンやタブレットを使用した学習も、画面をきれいにする時間を設けることで、同時に目を休める時間にすることができます。ポケットティッシュの形状で、携帯性にも優れています。

■＜Campus＞について

＜Campus＞はコクヨ株式会社が展開する”まなびかた”のブランドです。2025年、キャンパスノート発売50周年を機に、ノートブランドからリニューアルしました。「”まなびかた”をもっと明るく」をコンセプトに、文具とメソッドを掛け合わせた“まなびかた”のアイデア“まなびレシピ”を提案しています。これまで沢山の人のまなびに寄り添い、生み出されたノウハウをもとに、学生が自分に合った”まなびかた”を見つけられるようサポートしていきます。