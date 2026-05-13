センチュリー２１・ジャパンと共同で、加盟店向けにサイバーセキュリティ対策パッケージを共同展開

Solvvy株式会社

Solvvy株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：安達慶高、以下「当社」）は、株式会社センチュリー２１・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：高坂勇介、以下「センチュリー２１・ジャパン」）と共同で、センチュリー２１・ジャパンに加盟する全国900店超*の加盟店向けに、中小企業に最適化したサイバーセキュリティ対策パッケージの共同展開を開始します。



*934店舗（2026年3月末時点）

不審メールに対する「実践訓練」・「AIサポート」に加え、「サイバー保険」がセットに

本パッケージは、イスラエル国防軍のサイバーセキュリティ手法を取り入れた、次世代型のセキュリティ訓練・教育プラットフォームを提供するAironWorks Co., Ltd.とSolvvy株式会社が共同で開発したサービスパッケージで、不審メールに対する「実践訓練」および「AIスキャン」に加え、万一の有事の際に必要となる原因調査・復旧作業費を補填する「サイバー保険」を自動付帯しています。

サービス詳細はこちら(https://service.solvvy.jp/security-marugoto-package)

不動産取引のデジタル化が進む中、グループ全体のセキュリティ基盤の底上げへ

巧妙化するフィッシング詐欺からセンチュリー２１加盟店と、その先にいらっしゃるお客様の個人情報を守ることを最優先に考える一方で、とりわけ中小規模の加盟店においては、サイバーセキュリティ専門人材の確保が難しい現状がありました。そういった課題に対して、最新のAI技術と訓練運営代行を組み合わせた本パッケージの導入により、スピーディーにサイバーセキュリティ対策を強化することが可能であると考え、共同展開の合意に至りました。

Solvvy株式会社は、クライアント企業が持つ資産、特に顧客データベースに着目し、その価値を高めるストックビジネスコンサルティングを展開しています。住宅業界を中心に、クライアント企業と顧客を繋ぐ「エンゲージメントプラットフォーム」の販売、運用を通じた会員型ビジネスの仕組化支援、その効率化・活性化・収益化に資する各種ソリューションをこれからも提供してまいります。

【Solvvy株式会社】

本社 ： 東京都新宿区西新宿4-33-4

設立 ： 2009年 3月

代表者 ： 代表取締役社長 安達慶高

会社ＨＰ： https://solvvy.co.jp

【株式会社センチュリー２１・ジャパン】

本社 ： 東京都港区北青山2-12-16 北青山吉川ビル7F

設立 ： 1983年10月 代表者 ： 代表取締役社長 高坂勇介

会社ＨＰ： https://www.century21japan.co.jp/

＜取材等 お問合せ先＞

Solvvy株式会社 経営管理本部 経営管理部（広報担当）

mail：corp-mgmt@solvvy.co.jp

TEL : 03-6276-0401