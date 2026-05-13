ジョブ型AI「Job-Us」を株式会社ゼネラルに導入

株式会社Job-Us

AIを活用したジョブ型人事の実装を通じて、フェアで主体的に働ける社会の実現を目指す株式会社Job-Us（読み：ジョブアス、本社：東京都港区、代表：馬渕太一、以下「当社」）は、空調大手の株式会社ゼネラル（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：蛭子毅、以下「ゼネラル」）において、当社が提供するジョブ型AI「Job-Us」が導入されたことをお知らせします。ゼネラルは、本導入により、管理職を対象にしたJD（ジョブディスクリプション：職務記述書）の作成を行います。

■導入背景

近年、事業環境の変化が加速する中で、経営戦略と人材戦略の連動が企業経営における重要なテーマとなっています。こうした環境下において、人材マネジメントを従来の「適材適所」の考え方から「適所適材」へ転換することが求められています。

このような職務起点の人材マネジメントを実現するためには、各職務に求められる役割や責任を明確に定義することが不可欠です。しかしながら、組織規模が大きく、多様な職務が存在する企業においては、職務の洗い出しから定義化までに多大な工数を要することが共通の課題となっています。

こうした背景を踏まえ、ゼネラルは、経営戦略と人材戦略の連動を目指し、戦略を実現するための組織・職務の明確化と最適な人材を配置するための取り組みとして、ジョブディスクリプションの作成・活用を効率的かつ実践的に行う本サービスの導入を決定しました。

■Job-Us 代表 馬渕 太一のコメント

空調大手のゼネラルにJob-Usを導入できたこと、大変光栄に思います。近年の日本市場の変化に対応していくためには、企業の人事制度も従来のあり方から見直していく必要があります。特に、職務を起点とした制度設計は、単なる配置にとどまらず、目標設定や報酬・等級の設計、さらには従業員一人ひとりのキャリア形成に至るまで一貫した人材マネジメントを実現する基盤となります。その中核となるJDは作成して終わりではなく継続的に運用することが最も重要です。今後も当社は、Job-Usの提供を通じて、企業の持続的な成長と個人の主体的なキャリア形成の両立に貢献してまいります。

■ジョブ型AI「Job-Us」

「Job-Us」は、AIを活用して、ジョブ型人事の運用を実現するプロダクトです。LLMや生成AIなどの先端技術を用い、企業データをもとに独自のJD（ジョブディスクリプション：職務記述書）を自動生成。作成日・更新日などのバージョン管理から運用保守までをシステム上で一元管理します。さらに、ジョブ型人事の導入・定着に必要な職務等級設計や職務給運用まで、Job-Us上でワンストップに実現します。

URL：https://job-us.jp

■ゼネラルについて

株式会社ゼネラル（旧：株式会社富士通ゼネラル）は「共に未来を生きる」を企業理念とし、革新的なモノづくりを通じて、世界中のお客様と社会のために、安らぎに満ちた、今日にない明日を届けます。世界100カ国以上のお客様に快適な生活空間を提供する空調機部門、情報通信・電子デバイスのテックソリューション部門において、製品および部品の開発、製造、販売ならびにサービスを提供しています。

社名 株式会社ゼネラル （英文表記: GENERAL Inc.）

創立 1936年（昭和11年） 1月15日

事業内容 空調機、情報通信などの製品及び部品の開発、製造、販売及びサービスの提供

資本金 18,260百万円（2025年12月末時点）

所在地 神奈川県川崎市高津区末長3丁目3番17号

■ジョブ型人事のサクセスパートナーJob-Us（ジョブアス）

Job-Usは、ジョブ型人事の運用を支援するスタートアップ企業です。独自で開発したプロダクト「Job-Us」を活用し、JD（ジョブディスクリプション：職務記述書）の自動作成から、評価・報酬・等級制度への反映までを包括的に支援。さらに、プロダクトの提供にとどまらず、専門家を介した制度運用の伴走支援まで、一気通貫でジョブ型人事制度の定着をサポートし、フェアで主体的な社会の実現を目指します。

社名 株式会社Job-Us

設立日 2020年7月9日

事業内容 HR-Tech事業

資本金 7,515万円 (資本準備金含む)

所在地 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F