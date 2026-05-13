【サウナーの聖地】上野・「サウナ＆カプセルホテル北欧」とBULK HOMMEがコラボレーション。2026年5月16日(土)より期間限定でプレミアムアメニティを提供開始。

株式会社バルクオム

メンズスキンケアブランド「BULK HOMME」（以下、バルクオム）を運営する株式会社バルクオム（運営：東京都港区、代表取締役：野口卓也）は、ドラマの舞台としても知られるサウナーの聖地「サウナ＆カプセルホテル北欧」（以下、北欧）にて、2026年5月16日(土)から6月14日(日)までの期間限定で、コラボレーションイベントを開催いたします。

本企画は、“サウナの王道を突き詰める”男性専用の温浴施設「北欧」と、現代を生きる世界中の男性たちに、"なりたい自分"に進化できる自信を与えるスキンケアブランド「バルクオム」のコラボレーションです。

サウナ後のデリケートな肌を上質なスキンケアで整える「ワンランク上のととのい体験」を提供することを目的としており、期間中は館内にバルクオムのプレミアムアメニティライン「THE JOURNEY」を設置いたします。

実施の背景

極上のサウナ空間で心身をリセットする時間は、日常のストレスや疲労を削ぎ落とす、まさに“自分と向き合う”至福のひとときです。しかしサウナ後の肌や頭皮は、発汗により非常にデリケートで乾燥しやすい状態にあります。そこで、北欧での「サウナ体験」に、バルクオムのプレミアムアメニティライン『THE JOURNEY』がもたらす「スキンケア体験」を掛け合わせることで、サウナの余韻を損なうことなく肌をやさしく整え、お客様の「ととのい」を深く、上質なものへとアップデートいたします。

名門サウナの余韻を楽しみながら、上質なアイテムで自身のケアを行う。この一連のルーティンを通して、ただ休息するだけでなく、お客様がご自身をアップデートし、明日への活力と自信を得られるような「次なる自分へ向かうための特別な空間」を提供いたします。

イベント概要

■開催情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29463/table/185_1_dd642e3edeb12136ad32c0bb666453e3.jpg?v=202605131252 ]

■プレミアムアメニティライン「THE JOURNEY」を設置

本イベントでは、“自分と向き合う旅”をテーマにしたプレミアムアメニティライン「THE JOURNEY」より、シャンプー、コンディショナー、ボディウォッシュ、化粧水、乳液を設置いたします。

「THE JOURNEY」は、大量消費を目的としたアメニティ専用処方ではなく、市場品として長年支持されてきた製品の成分と使用体験を採用した高品質処方です。サウナ・水風呂後のデリケートな肌をやさしく包み込む、リッチな使用感をお楽しみいただけます。

■バルクオム製品の展示

受付カウンターにて、本企画で施設内に設置するプレミアムアメニティライン「THE JOURNEY」と、市販品のバルクオム製品を展示いたします。ぜひこの機会に、実際のパッケージをお手に取ってご覧ください。（販売はしておりませんのでご了承ください）。

■食事スペースにてA5 POPを設置・Amazonでの購入も可能

サウナ後のリラックスタイムをお過ごしいただく食事スペースに、A5サイズのPOPを設置いたします。POP内のQRコードからAmazonの商品ページへ直接アクセスでき、展示している市販品の中から気に入った製品をその場でスムーズにご購入いただくことが可能です。

サウナ＆カプセルホテル北欧とは

東京・上野駅から徒歩1分に位置する、男性専用の温浴施設。

完全予約制の導入により、混雑を避けてゆったりとした時間を過ごせるのが特徴。

独自性と質の高いサービスをアップデートし続ける姿勢から「サウナの聖地」と呼ばれ、高温サウナや露天風呂、外気浴スペースがサウナーから絶大な支持を得ています。

特製カレーが名物のレストランやカプセルルームも併設し、日帰りから宿泊まで幅広く対応しています。

■施設の特徴

・100℃超の本格フィンランドサウナ（セルフロウリュ対応）＆静寂の第2サウナ室

・準天然温泉「トゴールの湯」を使用した大露天風呂・ジェット風呂

・毎週月曜限定！熱波を体感するプレミアムアウフグース（※要事前予約）

・レストラン・リラックスルーム・マッサージなど充実の館内設備

・時間を気にせず滞在できるカプセルホテル併設（全198室）

プレミアムアメニティライン「THE JOURNEY」について

バルクオムは、2019年5月より、“自分と向き合う旅”をテーマにしたプレミアムアメニティライン「THE JOURNEY」をホテルやSPAを中心に展開しています。「THE JOURNEY」は、大量消費を目的に生産するアメニティ専用処方ではなく、市場品として長年愛されてきた実績のある製品の成分や使用体験をアメニティに採用。高品質処方でリッチな使用感は、年齢や性別を問わず、幅広いお客様にご好評いただいています。

バルクオムは今後も、宿泊施設や温浴施設でのお客様の体験がより価値のあるものになってほしいという願いを込めて、理想のアメニティを追求してまいります。

https://bulkhomme-amenity.jp/(https://bulkhomme-amenity.jp/)

■「THE JOURNEY」導入についてのお問合せ先

バルクオムではホテルやサウナを中心にアメニティの導入を拡大しています。随時、アメニティの導入のご相談を受け付けておりますので、下記よりお問い合わせください。

担当者：スペシャルリテール(アメニティ事業部)宛

HP ：https://company.bulk.co.jp/contact(https://company.bulk.co.jp/contact)

バルクオムとは

バルクオムは、「世界のメンズビューティをアップデートし、グローバルシェアNo.1になる」というメッセージを掲げ、現代を生きる男性たちに"なりたい自分"に進化できる自信を与えるブランドです。「男性の肌にとってどうあるべきか」を研究し、厳選した成分と処方で高い効果実感を追求。天然由来成分を中心に、自然の力と科学の力を融合することで生まれる確かな効果実感と感覚的な豊かさが織りなす、機能と品質を提供しています。

日本では、公式オンラインストアの他、Amazon等のECモール、全国10,000店舗以上のドラッグストア・バラエティショップ・ヘアサロン等で販売。海外では、中国大陸・EUをはじめとする国と地域へ進出し、高い評価を得ています。

■アワード受賞歴

・2019年 Cosmoprof Awards 2019 グランプリ「THE SHAMPOO」

・2020年 Pure Beauty Global Award 2020 グランプリ「THE FACE WASH」

・2025年 Begin Best Beauty 2025 BEST認定「THE FACE WASH」

・2025年 WWDBEAUTY 2025年上半期ベストコスメ 新商品 メンズコスメ部門 No.1受賞「THE FACE WASH」

■会社概要

社名 ：株式会社バルクオム（BULK HOMME Co., Ltd.）

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂3-2-12赤坂ノアビル2F

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 野口卓也

設立 ：2017年5月19日

2013年4月TSUMO・JP株式会社BULK HOMME事業部発足。

2017年、組織再編を経て株式会社バルクオムとして事業開始。

資本金 ：9,000万円（2026年5月現在）

事業内容：化粧品の企画、販売

TEL ：03-5114-6220（平日 11:00～18:00）

URL ：https://bulk.co.jp