独身男女の「異性の身だしなみ」に関する意識調査

株式会社オーネット

結婚相談所を運営する株式会社オーネット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小濱直人、以下オーネット）は、全国の25～34歳の独身男女270人（男性143人、女性127人）を対象に、「異性の身だしなみに関する意識調査」を実施しました。

梅雨から夏にかけては、汗や湿気、服装の変化などにより「身だしなみ」がより意識される季節です。本調査では、異性の身だしなみで“最もがっかりするポイント”を一つだけ選択してもらい、その実態を明らかにしました。

また、身だしなみでがっかりした相手との交際発展の可能性についても調査した結果、“清潔感”が恋愛の第一印象を大きく左右する一方で、一定の条件下では関係性が進展する可能性もあるということが調査結果としてうかがえました。

本リリースでは、独身男女の身だしなみに対するリアルな意識をもとに、恋愛との関係性を含めてレポートします。

＜調査結果サマリー＞

（１）女性に対する“がっかり三大要因”は「ムダ毛」「香り」「髪の手入れ」が同率トップ

“やりすぎ”と“やらなすぎ”は、身だしなみにおいてNGとなるケースが多い！？

（２）約4人に1人の女性がNG判定「髪の手入れ不足」は男性身だしなみの“最大地雷”！

「髪」「肌」「ヒゲ」は女性が男性を見る“清潔感3点セット”

（３）身だしなみによる交際発展性への影響は、男性は寛容で、女性はシビア

身だしなみNG相手と「交際はありえない！」、男性23.8%に対して女性43.3%！

■あなたは女性の身だしなみで、がっかりすることをあげるとした場合何がありますか？次の選択肢の中で最もあてはまる選択肢を1つだけ選んでください。

最初の設問では、独身男性に「女性の身だしなみで、がっかりすることをあげるとした場合何がありますか？」と単刀直入に質問を行い、選択肢10項目の中から最も当てはまる回答を1つだけ選んでもらいました。

最も多かった回答は「ムダ毛処理ができていない」「香水の匂いが強すぎる」「髪の手入れができていない」の3つが偶然同じ18.2%という回答結果となりました。4番目となる回答は「肌やネイルの手入れができていない」で11.2%、5番目に多かった回答は「お化粧（メイク）が濃すぎる」「肌の露出が多すぎる」がこれも同数で10.5%という結果で、7番目が「TPOに関係なく派手な格好をする」で9.8%、そして「無頓着すぎる」が2.8% という結果となりました。

この設問への回答結果から、約2割の男性が一択として選択した「ムダ毛処理ができていない」「香水の匂いが強すぎる」「髪の手入れができていない」の3つは、男性が女性の身だしなみとしてがっかりする傾向が高く、また、約1割の回答割合の「肌やネイルの手入れができていない」「お化粧（メイク）が濃すぎる」「肌の露出が多すぎる」「TPOに関係なく派手な格好をする」については、人によっては身だしなみとして許容できない項目であるということがいえるのかもしれません。

女性の身だしなみで大切なポイントは、“やりすぎ・やらなすぎ”の両極端はNGで、やはり、“ナチュラル×適切”な身だしなみであることが最適といえる回答結果となりました。

■あなたは男性の身だしなみで、がっかりすることをあげるとした場合何がありますか？次の選択肢の中で最もあてはまる選択肢を1つだけ選んでください。

次の設問では、独身女性に「男性の身だしなみで、がっかりすることをあげるとした場合何がありますか？」と同じくストレートに質問を行い、選択肢の中から最も当てはまる回答を1つだけ選んでもらいました。

最も多かった回答は、「髪の手入れができていない」で23.6%、2番目は「肌の手入れができていない」で18.9%、3番目は「無精ひげなどムダ毛処理ができていない」で17.3%という結果となりました。4番目は「香水の匂いが強すぎる」で12.6%、5番目は「TPOに関係なく派手な格好をする」「服装に無頓着すぎる」が同数で9.4%となり、そして「肌の露出が多すぎる」が8.7%という結果となりました。

この設問への回答から女性が男性の身だしなみでがっかりする事は、「髪の手入れ」で、約4人に一人がネガティブ要因として気にしていることから、男性にとっては最大の地雷といえるかもしれません。また、その他の回答結果を含めて、男性に必要な身だしなみの“清潔感3点セット”として、「髪」・「肌」・「ヒゲ」の手入れが重要であることがわかる結果となりました。

■あなたは、身だしなみにがっかりした（問題がある）異性と交際に発展する可能性はあると思いますか？次の選択肢の中で最も当てはまる選択肢を1つ選んでください。

この設問では、「あなたは、身だしなみにがっかりした（問題がある）異性と交際に発展する可能性はあると思いますか？」と身だしなみでがっかりした異性の相手と、その後交際に発展する可能性があるかどうかについて質問しました。

最も多かった回答は「場合によってはある」で、全体50.7%､男性58.7%、女性41.7%という結果となりました。2番目は「ありえない」という回答で、全体33.0%､男性23.8%、女性43.3%という結果となりました。そして「わからない」が全体8.9%、「問題なくある」が全体7.4%と続きました。

この設問への回答結果から、身だしなみでがっかりされた場合でも、男性の6割、女性の4割は場合によっては、交際に発展する可能性があると思っており、逆に、男性の約2割、女性の4割は、身だしなみでがっかりした相手との交際は「ありえない」と思っていることがわかる結果となりました。

- 調 査 概 要 -

■調査名：異性の身だしなみに関する意識調査

■調査地域：全国

■調査対象：25～34歳の独身男女

■調査方法：インターネットを利用したクローズ調査

■調査日：2026年4月28日(火) ～ 4月30日(木)

■調査主体：株式会社オーネット

■回答数：全体 270人（男性 143人、女性 127人）

※調査結果の数値は小数点第 2位以下を四捨五入している為合計で100％にならないことがあります。

※本資料を引用またはご使用になる場合は、“結婚相談所「オーネット」調査”と明記ください。その際にはオーネット広報宛にご連絡いただきますと幸いです。

■■運営会社■■ 結婚相談所 株式会社オーネット

「両想いマッチング」「アドバイザー推薦お見合い」「婚活パーティー・イベント」をはじめ9種類の豊富な出会いの機会をご提供し、担当の結婚アドバイザーによる手厚いサポートを通して、結婚にむけた様々なニーズにお応えいたします。また、男女45歳以上を対象にした中高年専門のサービス＜オーネット スーペリア＞を運営し、結婚のみにこだわらない、さまざまなかたちのパートナー探しを実現するための大人の出会いの機会をご提供しています。



■代表者：代表取締役社長 小濱直人

■設立：1980年 4月 株式会社オーネットの前身となる株式会社オーエムエムジー設立

■沿革：2007年12月 楽天グループに事業承継、株式会社オーネット設立

2018年12月 親会社が楽天株式会社より

ポラリス・キャピタル・グループ株式会社関連会社に変更

■本社所在地：〒102-0074 東京都千代田区九段南２丁目３番14号靖国九段南ビル7F



＜公式ホームページ＞

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＜ニュースリリースページ＞

https://onet.co.jp/company/release/

＜本リリース記事掲載ページ＞

https://onet.co.jp/announce/release/2026/20260513/