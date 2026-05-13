微笑ましいシーンを多種多様なアイテムにデザインした「パンダコパンダ」グッズ期間限定受注開始！

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株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社GreenFlash様より、作品の微笑ましいシーンを多種多様なアイテムにデザインした、パンダコパンダシリーズの第8弾が登場！
こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインで受注開始いたしました。





【受注締切：2026年5月25日(月)10時】まで！


詳細を見る :
https://vvstore.jp/feature/detail/11419



★ピンズ





なわとびパパンダ

トラちゃん

パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。


パパンダとトラちゃんののかわいいピンズです。



▼商品詳細


各\770 (税込)
【素材】亜鉛合金


【サイズ】本体：パパンダ約W36×H39mmトラちゃん約W23×H41mm、台紙：W60×H80mm【生産国】中国


★リフレクターキーホルダー





おやこ

パンちゃん

パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。


光が当たるとキラッと輝くリフレクターキーホルダーです。



▼商品詳細


各\990 (税込)


【素材】反射PVC


【サイズ】本体：パパンダ約W54×H75mmパンちゃん約W50×H60mm（チェーン含まず）、台紙：W50×H60mm


【生産国】中国


★A5ノート



パンダコパンダの微笑ましいシーンがデザインされたA5サイズのノートです。



▼商品詳細


各\605 (税込)


【素材】紙【サイズ】W148×H210mm


【内容】64ページ、罫線8mm


【生産国】日本



★フロストボールペン



パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。やわらかなパステルカラーとパンちゃん、パパンダのイラストがキュートなボールペンです。



▼商品詳細


各\715 (税込)


【素材】ABS樹脂


【サイズ】全長135mm


【ボール径】0.7mm


【インク色】黒


【生産国】日本


★ジェットストリーム



ブラック

ホワイト

パンダコパンダデザインのジェットストリーム。1本でボールペン4色（黒・赤・青・緑）とシャープの機能が揃った多機能ペンです。



▼商品詳細


各\2,200 (税込)


【内容】4色+シャープ【インク色】黒・赤・青・緑


【ボール径】0.5mm


【芯径】0.5mm


【素材】（先軸）真鍮+メッキ、ラバークリップ付、（後軸）ABS樹脂+塗装、（クリップ）銅材



【サイズ】全長：H148.8mm、台紙：W47×H187mm(ブリスターパッケージ）


【生産国】日本



★スタンプ




ありがとう

OK


みました

お願いします

GOOD

パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。



▼商品詳細


各\770 (税込)


【素材】MDF（本体）・PE（印面）・油性顔料（インク）


【サイズ】W30×H30×D30mm


【生産国】中国



★PVCポーチ



パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。



▼商品詳細


各\1,870 (税込)


【素材】PVC


【サイズ】約W170×H130×D15mm


【生産国】日本



★エコバッグ


ゆうぐれ

なわとび

パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。何かと便利なエコバッグがパンダコパンダシリーズに登場。折りたたんだ後もかわいいデザインです。



▼商品詳細


各\1,650 (税込)


【素材】ポリエステル


【サイズ】使用時：約W270×H480×D100mm、収納時：約W100×H90mm


【生産国】中国



★トレーディングテレビジョンマグネット《単品》



まるでTVにパンダコパンダの微笑ましいシーンが写っているかのような、テレビ型のマグネットです。全9種。


※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。



▼商品詳細


各\990 (税込)


【素材】ABS・PET・磁石


【サイズ】本体：W55×H40×D9mm、封筒W105×H74mm


【生産国】日本



★ステッカーセット




ボール




トラちゃん




ゆうぐれ




なわとび




パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。ダイカットステッカーと四角形ステッカーの2枚がセットになっています。



▼商品詳細


各\550 (税込)


【素材】紙


【サイズ】ダイカットステッカー：約W72×H78mm以内、四角形ステッカー：約W70×H60mm以内、パッケージ:W110×H133mm


【生産国】日本


【受注予約締切：2026年5月25日(月)10時】まで！



▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/11419

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