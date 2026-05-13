微笑ましいシーンを多種多様なアイテムにデザインした「パンダコパンダ」グッズ期間限定受注開始！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

株式会社GreenFlash様より、作品の微笑ましいシーンを多種多様なアイテムにデザインした、パンダコパンダシリーズの第8弾が登場！

こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインで受注開始いたしました。

【受注締切：2026年5月25日(月)10時】まで！

詳細を見る :https://vvstore.jp/feature/detail/11419

★ピンズ

なわとびパパンダトラちゃん

パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。

パパンダとトラちゃんののかわいいピンズです。

▼商品詳細

各\770 (税込)

【素材】亜鉛合金

【サイズ】本体：パパンダ約W36×H39mmトラちゃん約W23×H41mm、台紙：W60×H80mm【生産国】中国

★リフレクターキーホルダー

おやこパンちゃん

パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。

光が当たるとキラッと輝くリフレクターキーホルダーです。

▼商品詳細

各\990 (税込)

【素材】反射PVC

【サイズ】本体：パパンダ約W54×H75mmパンちゃん約W50×H60mm（チェーン含まず）、台紙：W50×H60mm

【生産国】中国

★A5ノート

パンダコパンダの微笑ましいシーンがデザインされたA5サイズのノートです。

▼商品詳細

各\605 (税込)

【素材】紙【サイズ】W148×H210mm

【内容】64ページ、罫線8mm

【生産国】日本

★フロストボールペン

パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。やわらかなパステルカラーとパンちゃん、パパンダのイラストがキュートなボールペンです。

▼商品詳細

各\715 (税込)

【素材】ABS樹脂

【サイズ】全長135mm

【ボール径】0.7mm

【インク色】黒

【生産国】日本

★ジェットストリーム

ブラックホワイト

パンダコパンダデザインのジェットストリーム。1本でボールペン4色（黒・赤・青・緑）とシャープの機能が揃った多機能ペンです。

▼商品詳細

各\2,200 (税込)

【内容】4色+シャープ【インク色】黒・赤・青・緑

【ボール径】0.5mm

【芯径】0.5mm

【素材】（先軸）真鍮+メッキ、ラバークリップ付、（後軸）ABS樹脂+塗装、（クリップ）銅材



【サイズ】全長：H148.8mm、台紙：W47×H187mm(ブリスターパッケージ）

【生産国】日本

★スタンプ

ありがとうOKみましたお願いしますGOOD

パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。

▼商品詳細

各\770 (税込)

【素材】MDF（本体）・PE（印面）・油性顔料（インク）

【サイズ】W30×H30×D30mm

【生産国】中国

★PVCポーチ

パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。

▼商品詳細

各\1,870 (税込)

【素材】PVC

【サイズ】約W170×H130×D15mm

【生産国】日本

★エコバッグ

ゆうぐれなわとび

パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。何かと便利なエコバッグがパンダコパンダシリーズに登場。折りたたんだ後もかわいいデザインです。

▼商品詳細

各\1,650 (税込)

【素材】ポリエステル

【サイズ】使用時：約W270×H480×D100mm、収納時：約W100×H90mm

【生産国】中国

★トレーディングテレビジョンマグネット《単品》

まるでTVにパンダコパンダの微笑ましいシーンが写っているかのような、テレビ型のマグネットです。全9種。

※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。

▼商品詳細

各\990 (税込)

【素材】ABS・PET・磁石

【サイズ】本体：W55×H40×D9mm、封筒W105×H74mm

【生産国】日本

★ステッカーセット

ボール

トラちゃん

ゆうぐれ

なわとび

パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。ダイカットステッカーと四角形ステッカーの2枚がセットになっています。

▼商品詳細

各\550 (税込)

【素材】紙

【サイズ】ダイカットステッカー：約W72×H78mm以内、四角形ステッカー：約W70×H60mm以内、パッケージ:W110×H133mm

【生産国】日本

【受注予約締切：2026年5月25日(月)10時】まで！



▼販売ページ

https://vvstore.jp/feature/detail/11419



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