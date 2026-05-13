微笑ましいシーンを多種多様なアイテムにデザインした「パンダコパンダ」グッズ期間限定受注開始！
株式会社GreenFlash様より、作品の微笑ましいシーンを多種多様なアイテムにデザインした、パンダコパンダシリーズの第8弾が登場！
こちらをヴィレッジヴァンガードオンラインで受注開始いたしました。
【受注締切：2026年5月25日(月)10時】まで！
詳細を見る :
https://vvstore.jp/feature/detail/11419
★ピンズ
なわとびパパンダ
トラちゃん
パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。
パパンダとトラちゃんののかわいいピンズです。
▼商品詳細
各\770 (税込)
【素材】亜鉛合金
【サイズ】本体：パパンダ約W36×H39mmトラちゃん約W23×H41mm、台紙：W60×H80mm【生産国】中国
★リフレクターキーホルダー
おやこ
パンちゃん
パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。
光が当たるとキラッと輝くリフレクターキーホルダーです。
▼商品詳細
各\990 (税込)
【素材】反射PVC
【サイズ】本体：パパンダ約W54×H75mmパンちゃん約W50×H60mm（チェーン含まず）、台紙：W50×H60mm
【生産国】中国
★A5ノート
パンダコパンダの微笑ましいシーンがデザインされたA5サイズのノートです。
▼商品詳細
各\605 (税込)
【素材】紙【サイズ】W148×H210mm
【内容】64ページ、罫線8mm
【生産国】日本
★フロストボールペン
パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。やわらかなパステルカラーとパンちゃん、パパンダのイラストがキュートなボールペンです。
▼商品詳細
各\715 (税込)
【素材】ABS樹脂
【サイズ】全長135mm
【ボール径】0.7mm
【インク色】黒
【生産国】日本
★ジェットストリーム
ブラック
ホワイト
パンダコパンダデザインのジェットストリーム。1本でボールペン4色（黒・赤・青・緑）とシャープの機能が揃った多機能ペンです。
▼商品詳細
各\2,200 (税込)
【内容】4色+シャープ【インク色】黒・赤・青・緑
【ボール径】0.5mm
【芯径】0.5mm
【素材】（先軸）真鍮+メッキ、ラバークリップ付、（後軸）ABS樹脂+塗装、（クリップ）銅材
【サイズ】全長：H148.8mm、台紙：W47×H187mm(ブリスターパッケージ）
【生産国】日本
★スタンプ
ありがとう
OK
みました
お願いします
GOOD
パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。
▼商品詳細
各\770 (税込)
【素材】MDF（本体）・PE（印面）・油性顔料（インク）
【サイズ】W30×H30×D30mm
【生産国】中国
★PVCポーチ
パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。
▼商品詳細
各\1,870 (税込)
【素材】PVC
【サイズ】約W170×H130×D15mm
【生産国】日本
★エコバッグ
ゆうぐれ
なわとび
パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。何かと便利なエコバッグがパンダコパンダシリーズに登場。折りたたんだ後もかわいいデザインです。
▼商品詳細
各\1,650 (税込)
【素材】ポリエステル
【サイズ】使用時：約W270×H480×D100mm、収納時：約W100×H90mm
【生産国】中国
★トレーディングテレビジョンマグネット《単品》
まるでTVにパンダコパンダの微笑ましいシーンが写っているかのような、テレビ型のマグネットです。全9種。
※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。
▼商品詳細
各\990 (税込)
【素材】ABS・PET・磁石
【サイズ】本体：W55×H40×D9mm、封筒W105×H74mm
【生産国】日本
★ステッカーセット
ボール
トラちゃん
ゆうぐれ
なわとび
パンダコパンダの微笑ましいシーンやかわいらしい親子の様子をデザインしたシリーズ。ダイカットステッカーと四角形ステッカーの2枚がセットになっています。
▼商品詳細
各\550 (税込)
【素材】紙
【サイズ】ダイカットステッカー：約W72×H78mm以内、四角形ステッカー：約W70×H60mm以内、パッケージ:W110×H133mm
【生産国】日本
【受注予約締切：2026年5月25日(月)10時】まで！
▼販売ページ
https://vvstore.jp/feature/detail/11419
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