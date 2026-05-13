「CREA贈りもの大賞2026」を発表！約600点のギフトアイテムから1800人以上の読者が選んだ贈りものの頂点は!?

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋(本社：東京都千代田区 社長：飯窪成幸) が発行するライフスタイル誌『CREA』は、『CREA WEB』（https://crea.bunshun.jp/）において、第4回となる「贈りもの大賞2026」を開催。5月13日、読者投票によるギフト商品のベスト５を発表いたしました。

『CREA』2026年冬号「贈りものバイブル」

2007年９月号に初めて登場して以来、18年以上好評を博してきた『CREA』を代表する特集テーマ「贈りものバイブル」。ギフトやお取り寄せ企画に定評のある『CREA』は、文藝春秋創立100周年を記念して2022年冬に「贈りもの大賞」を創設いたしました。

第1位を受賞したアイテムに贈られるロゴマーク

4回目となる今回は、2025年12月5日発売の2026年冬号「贈りものバイブル」に登場した600点を超えるすべての商品を対象に、1800人を超える読者が「いま大切な人に贈りたい」「いま自分が本当に欲しい」と思うアイテムに投票。開票の結果、栄えある大賞（ベスト５）が決定いたしました。

フード・飲料を対象とした【グルメ部門】、家電や生活雑貨などの【ライフスタイル部門】、コスメや美容関連商品の【ビューティ部門】、日本中のおいしいものが勢揃いした【47都道府県の手みやげ部門】の4部門が登場します。

◆【グルメ部門】ベスト5

1位 銀座ウエスト 本店の「バタークリームケーキ」

2位 銀座千疋屋の「銀座タルト（フルーツ）」

3位 人形町今半の「黒毛和牛 すき焼きセットA」

4位 あさぎり牛乳の「あさぎり高原プリン」

5位 タカナシ乳業の「Brise de mer CAMEMBERT（ブリーズ・ドゥ・メール カマンベール）」

◆【グルメ部門】華やかさも魅力！ 銀座ウエスト 本店の「バタークリームケーキ」が第1位に

「バタークリームケーキ」直径15cm 4,104円／銀座ウエスト 本店 写真＝嶋崎 征弘

毎年大熱戦の【グルメ部門】を制したのは、銀座ウエスト 本店の「バタークリームケーキ」。種類豊富でサイズも幅広く、シチュエーションに合わせてぴったりのものが選べるので、どんなお祝いの席にもぴったり。無料でメッセージを入れることもできます。

軽やかなバタークリームは、奥に感じるほのかな塩気が特徴で、どこか懐かしい味わいに心がほどけます。華やかなビジュアルがギフトシーンをいっそう引き立ててくれるはず。

◆受賞コメント

「この度は素晴らしい賞をいただき、大変ありがとうございます。弊社のバタークリームケーキは、有塩バターのほのかな塩気が特徴の、創業当時から人気の定番ケーキです。生クリームの無い時代のケーキが再び人気となっている事は嬉しい限りです。常温と冷蔵とではまた違った食感が味わえます」（銀座ウエスト 本店 広報担当）

◆【ライフスタイル部門】ベスト5

1位 Sharkの「充電式サイクロンハンディクリーナー」

2位 東京鳩居堂の「香木の香り 3種セット」

3位 日本橋 木屋 本店の「KIYA 爪切（大）桐箱入り」

4位 i10の「猫のコーヒードリッパー」

5位 RINGBELLの「北海道＆九州七つ星ギフト カムイ＆ひだまり」

◆【ライフスタイル部門】第1位は、新生活にも嬉しいSharkの「充電式サイクロンハンディクリーナー」

「充電式サイクロンハンディクリーナー CH901J」約W9.7×D43.3×H11cm（使用時） 9,900円／シャーク 写真＝上原未嗣

【ライフスタイル部門】第1位に輝いたのは、Sharkの「充電式サイクロンハンディクリーナー」。コードレス式のハンディクリーナーは、軽量ながら抜群の吸引力。充電ドックごと出したままでも様になるのが嬉しいポイント。

引っ越し祝いをテーマにした企画で商品を推薦してくれたモデル・クリエイターの香菜子さんは「手軽に使えて便利で、私自身もサブ機として愛用中」（『CREA』2026年冬号）と、語ります。新生活に喜ばれること間違いなしのアイテムです。

◆受賞コメント

「このたび『CREA』読者の皆様より【ライフスタイル部門】第1位の評価を賜り、心より御礼申し上げます。私どもシャークニンジャは、皆さまの生活に寄り添い、ご家庭での使用調査で挙がった一つひとつの声に丁寧に向き合い、課題解決に取り組んできました。今後もより使いやすい製品をお届けしてまいります」（シャークニンジャ合同会社 製品開発担当）

◆【ビューティ部門】ベスト5

1位 エルメスの「レ マン エルメス バース エマイユ」

2位 ReFaの「リファハートブラシミニ」

3位 SHIGETA PARISの「グリーンブルーム バスソルト」

4位 ETVOSの「リラクシングマッサージブラシ」

5位 キュレルの「お手入れ底上げ ハンドケアマスク」

◆【ビューティ部門】エルメスの名品「レ マン エルメス バース エマイユ」が第1位を受賞

「レ マン エルメス バース エマイユ」15mL 7,150円／エルメス 写真＝嶋崎 征弘

【ビューティ部門】第1位は、フードエッセイスト・平野紗季子さんが、「大切な人を労わるギフト」をテーマに推薦してくれた、エルメスの「レ マン エルメス バース エマイユ」。

「エルメスのコスメギフトはリップクリームが定番ですが、ベースコートもおすすめ。ほんのりミルク色で、これだけでも爪美人になれる」（『CREA』2026年冬号）というコメントの通り、サテンのような薄づきな仕上がりで、爪をしっかり保護。上に塗るネイルエナメルの色持ちを格段によくしてくれる名品です。

◆受賞コメント

「この度はCREA読者のみなさまに、【ビューティ部門】第1位として、エルメスのオブジェをご支持いただき深く感謝申しあげます。職人の手仕事を尊ぶエルメスらしい手のケアをお楽しみいただけましたら嬉しく存じます」 （エルメス広報）

◆【47都道府県の手みやげ部門】ベスト5

1位 万平ホテルの「アップルパイ」

2位 サカタフーズの「山形牛ハンバーグ」

3位 ショコラィエ マサールの「北海道生テリーヌ」

4位 タムラファームの「紅玉のアップルパイ『ローズ』」

5位 アマン京都の「上賀茂野菜のサブレ」

◆【47都道府県の手みやげ部門】長野県・万平ホテルの「アップルパイ」が1位を受賞！

「アップルパイ」390g 3,300円／万平ホテル 撮影＝釜谷洋史

『CREA』の贈りもの特集内で10年以上続く「47都道府県の手みやげリスト」。読者の口コミをもとに、毎年141商品を紹介する大人気企画です。全国各地のご当地感のあるアイテムに票が集まる中、見事、第1位に輝いたのは、1894年創業、軽井沢で百余年の歴史を誇るクラシックホテル「万平ホテル」の「アップルパイ」。

信州産のりんご「ふじ」を贅沢に2個使用し、そのままでもリベイクしてもおいしくいただけるホテル自慢の逸品は、紅茶やコーヒーはもちろんのこと、日本茶にも合う上品な味わいです。

◆受賞コメント

「このたびは、このような素晴らしい賞をいただき、大変光栄に存じます。カフェテラスでご提供しているアップルパイを、おみやげ用としてアレンジしたこちらの商品は、信州産のふじりんごをたっぷり使用し、しっとりと焼き上げております。お子様からご年配の方まで、幅広い世代の皆さまにお楽しみいただける商品となっておりますので、ご自分へのご褒美として、また大切な方への贈りものとしても最適でございます。店頭での販売に加え、オンラインショップでもお買い求めいただけますので、ぜひご利用ください」（万平ホテル PR広報担当）

■ ■

2026年12月7日発売予定の『CREA』では、今年も「贈りものバイブル」特集を予定しています。第5回となる「贈りもの大賞2027」も開催が決定！ 本格的なギフトシーズンを前に最先端の贈りものをご提案します。ぜひ、ご注目ください。

◆媒体情報

雑誌名：『CREA』季刊（3・6・9・12月 各7日発売）

発売元：株式会社文藝春秋

特別定価：980円（税込）

公式サイト：「CREA WEB」

https://crea.bunshun.jp/