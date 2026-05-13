無料セミナー開催：経産省SCS評価制度を“現場で使える”武器にする

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社

NTTセキュリティ・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関根 太郎）は、2026年5月26日（火）に「経産省SCS評価制度を“現場で使える”武器にする―多数の自動車産業支援実績から導く、ムダのないSCS対応の進め方―」セミナーを開催します。

＜セミナー詳細・申込はこちら(https://majisemi.com/e/c/ntt-security-20260526/M2A)＞

セミナー概要

SCS評価制度（サプライチェーンのサイバーセキュリティ対策評価制度）への対応は、「いつかやる」ではなく、いよいよ今から準備を進めないと間に合わないテーマになってきました。チェック項目や要求事項は公開されているものの、制度の意図を正しく解釈し、自社の実態と照らして客観的に判断することは容易ではありません。

特に、現場で回している運用（委託先管理、ルール整備、インシデント対応、教育など）が「制度が求める合格水準」を満たしているかどうかの見極めには、高度な専門性と他社事例との比較視点などが必要不可欠です。

本セミナーでは、SCS評価制度対応に向けて、評価項目を“実務の質問”に変換しながら現状確認を進める考え方と進め方を、コンパクトに解説します。約100社以上の自動車産業サイバーセキュリティガイドライン対策の支援実績で得た知見をもとに、「チェック項目を読んでも動けない」状態から抜け出し、確認すべきポイントと情報収集の進め方を整理します。

制度対応をこれから本格化させる方、自社の判断だけで進めることに不安がある方は、ぜひお気軽にご参加ください。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/41_1_ff8e202df9da1fbbc8985d903f64ad18.jpg?v=202605131252 ]

＜セミナー詳細・申込はこちら(https://majisemi.com/e/c/ntt-security-20260526/M2A)＞

NTTセキュリティ・ジャパンについて

NTTグループのセキュリティに関わる高度な人財と研究開発成果、そして20余年以上にわたるサイバー脅威との戦いで磨き続けてきた独自のサイバーインテリジェンスと脅威検知・対応能力を結集した、サイバーセキュリティ専門事業者です。リスク予測から診断、防御、脅威検知、インシデント対応、復旧まで一貫した「プロアクティブサイバーディフェンスサービス」の提供により、お客様・社会を守り、安心・安全なデジタル社会の実現に貢献します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/125765/table/41_2_8a344cb830cec805b9d31800b4e83133.jpg?v=202605131252 ]本件お問い合わせ

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マーケティング部

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