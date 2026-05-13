【大阪マリオット都ホテル】黒毛和牛や真鯛などの厳選食材を五感で堪能。地上約270メートルからのパノラマビューとともに、シェフの技を間近で楽しめるランチイベントを開催

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株式会社近鉄・都ホテルズ


大阪マリオット都ホテル（所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号）は、2026年8月19日（水）に「ZK」鉄板焼シェフ 平地 領太郎による「Teppan Cuisine ～和仏の饗宴～」をテーマにしたシェフイベントを開催します。



57階レストラン「ZK」鉄板焼シェフ 平地 領太郎が、厳選した食材を用い、和の繊細さとフレンチの技法を融合させた特別ランチコースをご提供します。メインの鹿児島県産黒毛和牛は、目の前の鉄板で焼き上げ、出来立ての一皿をシェフがサーブします。2025年3月20日にレストラン「ZK」内にオープンした個室「絶景WEST」にて、地上約270メートルからの圧巻のパノラマビューとともに、特別なひとときをお過ごしください。



概要

【予約開始日時】2026年5月13日（水） 11：30


【開催日】2026年8月19日（水）


【時　間】受付 11：30 ～ ／ ランチ 12：00


【場　所】57階レストラン「ZK」個室 絶景WEST


【料　金】おひとり様 12,000円 特別ランチコース



ランチコースメニュー

◇北海道産帆立貝柱 とうもろこしの冷たいポタージュ


◇鹿児島県産黒毛和牛のローストビーフ サラダ仕立て


◇真鯛の鉄板焼き


◇鹿児島県産黒毛和牛 フィレ 80g


◇焼き野菜


◇ガーリックライス・赤出汁・香の物


◇水菓子


◇コーヒー ／ 紅茶





57階レストラン「ZK」鉄板焼シェフ


平地 領太郎


ホテルレストランやフレンチビストロで経験を積み、2015年大阪マリオット都ホテルに入社。「現状維持は退歩」をモットーに、料理を通して人と人との繋がりを大切にし、お客様に楽しんでいただける料理やおもてなしを日々研究。2022年同ホテル、レストラン「ZK」鉄板焼シェフに就任、現在に至る。






詳細はこちら :
https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/zk/menu/58815/




【ご予約・お問い合わせ】（受付時間 10：00 ～ 19：00）


　TEL　06-6628-6224


【大阪マリオット都ホテル】


　〒545-0052


　大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43




※写真はイメージです。


※完全予約制です。


※特別イベントのため、各種割引等は適用できません。


※表示料金は、消費税およびサービス料（15%）を含みます。


※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。


※食材によるアレルギーのあるお客様は予め係にお問合せください。




公式WEBサイト（都ホテルズ&リゾーツ）


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