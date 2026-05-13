【大阪マリオット都ホテル】黒毛和牛や真鯛などの厳選食材を五感で堪能。地上約270メートルからのパノラマビューとともに、シェフの技を間近で楽しめるランチイベントを開催

株式会社近鉄・都ホテルズ

大阪マリオット都ホテル（所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号）は、2026年8月19日（水）に「ZK」鉄板焼シェフ 平地 領太郎による「Teppan Cuisine ～和仏の饗宴～」をテーマにしたシェフイベントを開催します。

57階レストラン「ZK」鉄板焼シェフ 平地 領太郎が、厳選した食材を用い、和の繊細さとフレンチの技法を融合させた特別ランチコースをご提供します。メインの鹿児島県産黒毛和牛は、目の前の鉄板で焼き上げ、出来立ての一皿をシェフがサーブします。2025年3月20日にレストラン「ZK」内にオープンした個室「絶景WEST」にて、地上約270メートルからの圧巻のパノラマビューとともに、特別なひとときをお過ごしください。

概要

【予約開始日時】2026年5月13日（水） 11：30

【開催日】2026年8月19日（水）

【時 間】受付 11：30 ～ ／ ランチ 12：00

【場 所】57階レストラン「ZK」個室 絶景WEST

【料 金】おひとり様 12,000円 特別ランチコース

ランチコースメニュー

◇北海道産帆立貝柱 とうもろこしの冷たいポタージュ

◇鹿児島県産黒毛和牛のローストビーフ サラダ仕立て

◇真鯛の鉄板焼き

◇鹿児島県産黒毛和牛 フィレ 80g

◇焼き野菜

◇ガーリックライス・赤出汁・香の物

◇水菓子

◇コーヒー ／ 紅茶

57階レストラン「ZK」鉄板焼シェフ

平地 領太郎

ホテルレストランやフレンチビストロで経験を積み、2015年大阪マリオット都ホテルに入社。「現状維持は退歩」をモットーに、料理を通して人と人との繋がりを大切にし、お客様に楽しんでいただける料理やおもてなしを日々研究。2022年同ホテル、レストラン「ZK」鉄板焼シェフに就任、現在に至る。

詳細はこちら :https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/zk/menu/58815/

【ご予約・お問い合わせ】（受付時間 10：00 ～ 19：00）

TEL 06-6628-6224

【大阪マリオット都ホテル】

〒545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

※写真はイメージです。

※完全予約制です。

※特別イベントのため、各種割引等は適用できません。

※表示料金は、消費税およびサービス料（15%）を含みます。

※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。

※食材によるアレルギーのあるお客様は予め係にお問合せください。

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