九州最大級の複合ビジネス展示会「九州イノベーションWEEK」の専門展、「九州オフィス業務支援EXPO」へ出展

株式会社ミロク情報サービス

財務・会計システムおよび経営情報サービスを開発・販売する株式会社ミロク情報サービス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：是枝 周樹、以下「MJS」）は、2026年6月3日（水）～4日（木）の2日間、マリンメッセ福岡で開催される「九州イノベーションWEEK」内の専門展「九州オフィス業務支援EXPO」へ出展します。

「九州イノベーションWEEK」は、「DX」「防災・災害対策」「自治体の課題解決」「GX・脱炭素推進」など、企業の経営課題から自治体の社会課題の解決まで九州の未来を変える最新技術・革新的ソリューションが一堂に会するビジネス展示会です。課題別に４つの専門展で構成されMJSはオフィスＤＸ・働き方改革をテーマとする「九州オフィス業務支援EXPO」に出展します。

本展示会でMJSは、他社サービスとのAPI連携やAIによる自動仕訳等により業務のDXを推進する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX（ガリレオプト ディーエックス）』や、中規模・中小企業向けERPシステム『MJSLINK DX（エムジェイエスリンク ディーエックス）』など、経営資源の最適化や経営情報の可視化により迅速な経営判断をサポートする企業規模に応じたERPソリューションをご用意しています。

また、デジタルインボイスの送受信や適格請求書（インボイス）の電子化に対応するクラウドサービス『Edge Tracker（エッジ トラッカー） 電子請求書』や、マルチデバイス対応で勤怠・経費・給与などの管理を効率化する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告（※１）』など、それぞれの分野において業務効率化とDX推進を支援する各種ソリューションをご紹介します。

※1 『Edge Tracker 経費精算』と『Edge Tracker 勤怠管理』にはワークフロー機能がバンドルされます。

■ 主なご紹介ソリューション

・業務のDXを推進し、さらなるビジネスの成長を加速する中堅企業向けERPシステム『Galileopt DX』

https://www.mjs.co.jp/products/galileopt/

・AIにより業務の高度化・改革を支援するERPシステム『MJSLINK DX』

https://www.mjs.co.jp/company/software/mjslink/

・デジタルインボイスの送受信・適格請求書（インボイス）の電子化・対応サービス『Edge Tracker 電子請求書』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/e-invoice/

・業務効率化を推進する従業員向けクラウドサービス『Edge Tracker 経費精算・勤怠管理・給与明細参照・年末調整申告』

https://www.mjs.co.jp/products/edgetracker/

■ 開催概要

名称 ：九州イノベーションWEEK

公式URL ：https://www.innovation-week.jp/

主催 ：九州イノベーションWEEK 実行委員会

会期 ：2026年6月3日（水）～6月4日（木） 各日10：00～17：00

会場 ：マリンメッセ福岡 A館（〒812-0031 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1）

出展ブース ：九州オフィス業務支援EXPO 小間番号B-7

入場料 ：5,000円（下記URLからの事前登録で無料）

https://www.innovation-week.jp/attendance.php

出展社情報 ：https://exhibitor.tenjikai-uketsuke.com/kfb-shien2026/exhibitors/g10020188/

■ 株式会社ミロク情報サービス（MJS）について（https://www.mjs.co.jp/）

全国の会計事務所と中堅・中小企業および小規模事業者に対し、経営システムおよび経営ノウハウならびに経営情報サービスを提供しています。現在、約8,400の会計事務所ユーザーを有し、財務会計・税務を中心とした各種システムおよび経営・会計・税務等に関する多彩な情報サービスを提供しています。また、財務を中心としたERPシステムを利用する約18,000社の中堅・中小企業をはじめ、約10万社の企業ユーザーを有し、各種ソリューションサービスの提供および企業の経営改革、業務改善を支援しています。