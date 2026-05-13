朝日農業賞受賞の「木頭ゆず」使用。ラサーナ初「ゆずの香り」アウトバストリートメント シリーズ2026年8月3日（月）数量限定新発売

株式会社ヤマサキ

ヘアトリートメント カウンセリング 国内売上No.1（※1）の海藻コスメブランド「ラサーナ」を展開する株式会社ヤマサキ（本社 : 広島市、代表取締役 兼 CEO : 土肥 光）は、『ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり ゆずの香り』（25ml/75ml）『ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミスト ゆずの香り』（200ml）『ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミルク ゆずの香り』（120g）のアウトバストリートメント全3アイテムを、2026年8月3日（月）より通信販売・インターネットにて数量限定で新発売いたします（※2）。

本企画で使用したのは、徳島県那賀町木頭地区で育まれ、1977年に果樹として初めて「朝日農業賞」を受賞した日本一の「木頭ゆず」。さわやかな香りとキレのある酸味が魅力の果実です。ラサーナは、木頭ゆずに息づく歴史と作り手の想いを、香りを通じて髪と心に寄り添うヘアケア体験という形でお届けします。

※1 2023年実績「化粧品マーケティング要覧2024」カウンセリング(通信販売を含む)、ラサーナブランドとして＜富士経済調べ＞

※2 全国のドラッグストア・一部バラエティショップは2026年10月15日(木)より順次発売

【開発背景】

木頭ゆずは、日本で初めて本格的な栽培に挑戦したゆずとして知られています。先人たちの試行錯誤と改良の積み重ねによって、現在では日本を代表する香酸柑橘へと育まれてきました。収穫や加工においても、果皮を傷つけないための手仕事の工程が今も守られています。

ラサーナもまた、毎日使い続けるものだからこそ品質に妥協せず、企画・開発～製造・出荷、カウンセリングによるフォローまでを自社一貫体制で担いながら、“健やかな美”を支えるものづくりを続けてきました。

生産者への取材で語られたのは、「日本一の評価は通過点。その先を目指している」という言葉。未来へと向かうその姿勢は、ラサーナのブランドコンセプト「きれいの約束。これまでも、これからも。」と重なります。こうした想いが共鳴し合い、今回の“ゆずの香り”企画がスタートしました。

【Points】

■ナチュラルでさわやかな「ゆずの香り」【NEW】

ゆずとネロリの天然精油を配合（※3）。さわやかでフレッシュなゆずに、ほのかなホワイトフローラルの香りを纏わせたラサーナならではの「ゆずの香り」です。

■人の手で大切に育てられた「木頭ゆず」から抽出した精油を配合【NEW】

収穫は、木頭ゆずのもつ鋭いトゲで果皮を傷つけないよう、すべて手作業。果実から離れた枝を切り、次に果実に近いところを切る“二度切り”など、丁寧な工程が今も守られています。寒暖差が激しく、降雨量も多い木頭地区ならではの環境が、果皮が引き締まり、奥行きのある香り高い精油を生み出します。

■毎日のヘアケア時間が、気持ちまで整うひとときへ

ゆずの花言葉は「健康美」。美しい髪を育みながら、ゆずの香りに包まれることで、自然と気持ちまで前向きに。ラサーナは日々のヘアケアを通して髪だけではなく心までも健やかになれる“きれい”をサポートいたします。

※3 香料として

【商品特長】

毛先までうるおい続く、しっとりまとまるツヤ髪へ

ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり ゆずの香り

■累計販売本数 2,600万本（※4）のロングセラー商品

海藻のエキス（※5）をはじめ天然由来の美髪成分（※6）で構成した、傷んだ髪を集中補修するオイルタイプの洗い流さないトリートメント。1998年の発売以来、高い補修力とべたつかない使用感が人気を呼び、累計販売本数は2,600万本（※4）を突破し、幅広い世代の方にご支持をいただいております。

■水を一切加えず、美髪成分（※6）で構成した独自の濃密美髪処方

潤いや美髪成分を髪内部にしっかり閉じ込め、ダメージをじっくり補修するオイルタイプの洗い流さないヘアトリートメントです。

■天然由来のうるおい成分（※5）・美髪成分（※6）配合

世界中の約25,000種類の中からアイテムに適した海藻のエキスを配合（※5）。

ダメージヘアに潤いを与え、しっとりまとまる髪に。枝毛や切れ毛を補修し、髪にツヤを与えます。

また、ドライヤーの熱などからも髪を守ります。

※4 ヘア エッセンス シリーズ通算売上本数(2025年11月集計)

※5 ラミナリアオクロロイカエキス（保湿成分）、アラリアエスクレンタエキス（保湿成分）

※6 γ-ドコサラクトン（毛髪補修成分）、オリーブ果実油（保湿成分） 、ローヤルゼリーエキス（保湿成分）

1本8役！日中のダメージ要因からガード。うるおってまとまる髪へ

【左】ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミスト ゆずの香り

【右】ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミルク ゆずの香り

■1本で8役！ “朝用” の多機能アウトバストリートメント

「ダメージ補修」「UV対策」「まとまり」「なめらかな指通り」「ツヤ出し」「うるおい」「ヘアカラー退色抑制（※7）」「熱ダメージからの保護（※8）」美髪への8つのアプローチができる朝用の多機能時短アイテムです。

■「ごわつきプロテクト成分（※9）・ダストガード成分（※10）」配合。「守る機能」を追求！

朝に仕込めば、日中に受ける汚染物質や紫外線、乾燥によるダメージから髪を守り、髪を健やかに保ちます。

■「濃密マリンモイスト処方」採用（※11）。うるおいのある髪へ

海藻のエキス（※12）と海洋深層水（※13）配合。うるおい成分が髪の内部に浸透。

水分を閉じ込める「ヘアラップ効果」で、毛髪ダメージを防ぎながら、うるおいのあるツヤ髪へ導きます。

■スタイリング方法に合わせたアイテム選択

ブロー派、コテ・アイロン派などヘアスタイリング方法は人それぞれ。

機能や使用感だけではなく、ブロー派はミスト、コテ・アイロン派はミルクなど、自分のスタイリング方法に合わせて商品選択が可能です。

※7 紫外線による

※8 ドライヤーダメージ保護 ミスト、コテ・アイロンダメージ保護 ミルク

※9 ポルフィリジウムクルエンタムエキス（保湿成分）*ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミストに配合

※10 フルセラリアルムブリカリスエキス（保湿成分）*ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミルクに配合 ※11 海水、ポルフィリジウムクルエンタムエキス、ペルベチアカナリクラタエキス（保湿成分） ミストに配合、フルセラリアルムブリカリスエキス、加水分解紅藻エキス、海水（保湿成分） ミルクに配合

※12 ポルフィリジウムクルエンタムエキス、ペルベチアカナリクラタエキス（保湿成分）*ミストに配合、フルセラリアルムブリカリスエキス、加水分解紅藻エキス（保湿成分）*ミルクに配合

※13 海水（保湿成分）

【黄金の村 木頭ゆず】

収穫の秋を迎えると、実りの果実が黄金色に輝くことから「黄金の村」とも称される徳島県・那賀町木頭地区。そこで育つ木頭ゆずは、他の柚子には類を見ない香りの高さと、肉厚で酸味が強いのが特徴です。

また、果実だけでなく、種や枝、葉など、木頭ゆずが持つ資源を余すことなく活用する、サスティナブルなものづくりが行われています。

【瀬戸内ブランド登録商品について】

「ラサーナ ゆずの香りシリーズ」は、瀬戸内ブランドに登録されています。

瀬戸内ブランド登録商品とは、瀬戸内エリア特有の「自然(島や内海)」、「食」、「歴史」といった資産をもとに、創意工夫によって開発され、瀬戸内らしさを体現した商品やサービスを一般社団法人せとうち観光推進機構が登録したものです。

https://setouchitourism.or.jp/ja/service/product/

【商品仕様】

1.ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス しっとり ゆずの香り

容量：25ml (約3週間分)／75ml (約2ヵ月分)

価格：1,100円（税込）／3,080円（税込）

2.ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミスト ゆずの香り

容量：200ml (約1～2ヵ月分)

価格：1,980円(税込)



3.ラサーナ 海藻 ヘア セラム ミルク ゆずの香り

容量：120g (約1～2ヵ月分)

価格：1,980円(税込)





発売日：2026年8月3日（月）

※全国のドラッグストア・一部バラエティショップは2026年10月15日(木)より順次

販売方法：通信販売・インターネット販売・全国のドラッグストア・一部バラエティショップ

ラサーナ公式通販サイト：https://www.lasana.co.jp/

【ラサーナについて】

『ラサーナ』ブランドは全国に展開する広島県で誕生した化粧品メーカーです。「洗い流さないトリートメント」のパイオニアとして1998年に主力商品である「ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス」を発売以来、毛髪補修力とべたつかない使用感が人気を呼び累計販売本数は2,600万本(※14)を突破。幅広い世代の方にご支持をいただいております。これからもお客さまに寄り添い、ともに歩み続けられるブランドであり続けたいと思っております。

※14 ヘア エッセンス シリーズ通算売上本数(2025年11月末集計)