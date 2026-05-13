STARBUCKS STAND by BEAMS　コーヒー豆の産地“KENYA”をイメージした『SEASONAL Collection』の新作として春夏コレクションが5月22日(金)登場！

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者［CEO］：森井久恵）は、株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋）とともに、2025年9月からスタートした、コーヒーのカルチャーとファッションを融合させた新しいライフスタイルプロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）』から『SEASONAL Collection（シーズナル コレクション）』の第二弾を5月22日より発売します。第ニ弾となる今回も、2025年秋冬シーズンに続き、コーヒー豆の生産地“KENYA（ケニア）”をテーマに、カラーパレットやアイテムを一新した全11型25アイテムを展開。「スターバックス公式オンラインストア」、「ビームス ライフ 横浜」「スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿 ポップアップストア」に加え、新たに「ビームス ジャパン（新宿）」3Fでの常設取り扱いがスタートします。

※スターバックスの店舗ではなく、BEAMSの店頭となります。

※画像はイメージです。

『SEASONAL Collection』は、「ビームスが考えるスターバックスのある新しいライフスタイル」というプロジェクトコンセプトをベースに、シーズンならではのムードやトレンドに遊び心を取り入れたスタイルの提案をするコレクションです。

2026年春夏のテーマは、昨年に引き続き、スターバックスの定番コーヒー豆の産地“KENYA”。雄大な自然や多様な文化から着想を得た鮮やかなカラーリングに、フラミンゴやコーヒー豆などをモチーフにしたオリジナルパターンを掛け合わせ、コーヒーカルチャーを身にまとうような全11型25アイテムを展開します。

ラインナップは、動物モチーフやアフリカの地図をあしらった存在感のあるTシャツをはじめ、セットアップでも楽しめるオープンカラーシャツ、さらにはキャップやビーチサンダル、バッグといった小物まで、日常のあらゆるシーンを彩るバリエーションが揃います。また、ケニアを代表する民族衣装から着想したクレイジーパターンのフードシャツブルゾンなど、前シーズンとは一味違う“KENYA”の多面的な魅力を表現しました。スターバックスではSからXLまでのユニセックス展開。（BEAMS店舗ではXS～XLの取り扱い）年齢や性別を問わず、自由なスタイリングで楽しめるサイズ感にこだわりました。街歩きなどのアーバンシーンからアクティブなレジャーまで、自分らしい“KENYA”の空気感を取り入れていただけます。

コーヒーのある心地よい時間を、ファッションを通じてもっと自由に、もっとクリエイティブに。日常に寄り添う『CORE Collection』、旬を届ける『SEASONAL Collection』、そして特別企画の『EXTRA Collection』。多彩な商品ラインナップを通じて、〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉は常に新しい発見と体験をお届けしていきます。

＜商品詳細＞ 商品名 / 価格

※表示価格は税込の総額表示となります。 ※サイズはスターバックス公式オンラインストア販売商品

『STARBUCKS STAND by BEAMS クレイジーパターンフードシャツブルゾン』/ \23,100

カラー：ベージュカラー：ネイビー

サイズ：S / M / L / XL

カラー：ベージュ / ネイビー

ケニアを代表する民族衣装からインスピレーションを得た、4種類のチェック柄を贅沢に組み合わせたクレイジーパターンが特徴のフーディーブルゾン。

素材には春先から夏まで軽やかに羽織れる、薄手の肉感のコットンチェックを採用。フランネルシャツのような軽快な着心地と、4種の柄を絶妙なカラーリングとバランスで仕上げました。肩幅と身幅にゆとりを持たせる一方で、ネックラインは身体に沿うように設計し、袖口はブラウジングしやすいゴムシャーリング、裾はシルエットの変化を楽しめるようスピンドル仕様で調整が可能。裾にあしらったオリジナルの合皮ピスネームが、さりげないアクセントになっています。

『STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントショートスリーブシャツ』 / \18,700

カラー：グリーンカラー：ブラウン

サイズ：S / M / L / XL

カラー：グリーン / ブラウン

『SEASONAL Collection』のテーマである“KENYA”を象徴するグラフィックを全面に配したショートスリーブシャツ。アフリカゾウやコーヒー豆。ケニアにまつわる様々なモチーフを遊び心たっぷりに描き下ろした、オリジナルパターンの半袖オープンカラーシャツ。こだわりのカラーリングは、あえて少し落ち着いたダークトーン。地染めを施したベース生地にインクジェットプリントを重ねることで、総柄でありながら派手になりすぎず、大人の日常に溶け込む洗練された表情に仕上げました。肩幅と身幅にゆとりを持たせ、ネックラインを身体に沿わせることで、メリハリのあるシルエットを実現しました。胸ポケットには、コレクションを象徴する合皮ピスネームを配置。一枚で主役になるのはもちろん、Tシャツの上に羽織るスタイルもおすすめです。

『STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントショーツ』 / \17,600

カラー：グリーンカラー： ブラウン

サイズ：S / M / L / XL

カラー：グリーン / ブラウン

総柄プリントショートスリーブシャツと同柄のオリジナルパターンを施したイージーショーツ。

アフリカゾウやコーヒー豆などのモチーフをダークトーンで表現した総柄は、夏のスタイリングに遊び心と落ち着いた印象を同時に与えてくれます。ゆとりのあるシルエットと、膝下までのロング丈が特徴。短すぎない丈感にこだわることで、カジュアルになりすぎず、タウンユースにふさわしい都会的な佇まいに仕上げました。ウエストはゴムシャーリングとスピンドル仕様を採用し、快適な着脱とノンストレスな履き心地を実現しています。地染めベースのインクジェットプリントにより、深みのあるカラーリングを実現しつつ、肌離れの良さで真夏でもさらりと快適に着用いただけます。バックポケットのフラップには、アクセントとなる合皮ピスネームを配置。同素材のシャツと合わせたセットアップスタイルはもちろん、シンプルなTシャツと合わせたコーディネートもおすすめです。

『STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントバケットハット』 / \8,800

カラー：グリーンカラー：ブラウン

サイズ：ONE SIZE

カラー：グリーン / ブラウン

上記と同柄のバケットハット。現地の風景やカルチャーを想起させる鮮やかな着想を、あえて落ち着いたトーンでまとめることで、日常のコーディネートに取り入れやすい存在感のある一品に仕上げました。

シンプルな装いのアクセントとしてはもちろん、同コレクションのシャツやショーツと組み合わせることで、より統一感のある洗練されたスタイリングをお楽しみいただけます。

ディテールにもこだわり、サイドには高級感を演出する合皮の革パッチを配置しました。

『STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントキャップ』 / \8,250

カラー：グリーンカラー：ブラウン

サイズ：ONESIZE

カラー：グリーン / ブラウン

“KENYA”をテーマにしたオリジナルのグラフィックを全面にあしらった総柄プリントキャップ。

現地の風景や文化をエッセンスとした遊び心のあるデザインながら、落ち着いたトーンでまとめることで、大人のデイリースタイルに馴染むバランスに仕上げました。ベーシックな6パネル仕様を採用。程よい深さでフィット感が良く、シンプルな装いのポイントとして気軽に取り入れていただけます。サイドには、コレクション共通のディテールである合皮の革パッチを配し、スポーティーなキャップに上質なアクセントをプラスしました。同シリーズのウェアと連動したスタイリングはもちろん、日常のワードローブに一つ加えるだけで、コーヒーカルチャーの空気感を楽しめるアイテムです。

『STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントビーチサンダル』 / \4,400

カラー：グリーンカラー： ブラウン

サイズ：24 / 26 / 28cm

カラー：グリーン / ブラウン

“KENYA”のストーリーを足元から楽しめる、総柄グラフィックを全面に取り入れたサンダル。

ストラップからフットベッドまでグラフィックが続く一体感のあるデザインが特徴。軽やかな履き心地で、街歩きなどのタウンユースはもちろん、ビーチやリゾートのレジャーシーンまで、あらゆる春夏シーンに寄り添う一足。

24cm、26cm、28cmの3サイズ展開で、パートナーとのリンクコーデもお楽しみいただけます。

『STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリント巾着バッグ』 / \9,900

カラー：グリーンカラー： ブラウン

サイズ：H32 × W18.5cm

カラー：グリーン / ブラウン

アフリカンテキスタイルを彷彿とさせる幾何学模様や、ケニアの大地を思わせる温かみのある配色を、パッチワーク調に表現した巾着バッグ。

伝統的なクラフト感を感じさせるデザインは、シンプルなスタイリングに華やかな彩りと存在感を添えてくれます。日常使いにちょうど良いサイズ感ながら、丸みのあるフォルムと安定感のある底面設計により、ボトルやポーチ、マイタンブラーなどもすっきりと収納可能。巾着仕様で開閉がスムーズなため、荷物の出し入れもストレスフリーです。軽やかで持ち運びやすく、街歩きから旅先、レジャーシーンまで幅広く活躍。ケニアの空気感を纏ったこのバッグが、コーヒーを片手に出かける何気ない日常を、より特別なひとときへと変えてくれます。

『STARBUCKS STAND by BEAMS 総柄プリントバンダナ』 / \4,400

カラー：グリーンカラー：ブラウン

サイズ：60 × 60cm

カラー：グリーン / ブラウン

“KENYA”をテーマにした総柄グラフィックを贅沢に落とし込んだバンダナ。

四隅にはスターバックスを象徴するサイレンロゴと、本プロジェクトの〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉ロゴを配し、コラボレーションならではの特別感溢れるデザインに仕上げました。60cm四方の大判サイズのため、首元やヘアアレンジ、バッグに結んでアクセントにするなど、使い方は自由自在。お弁当を包んだり、ランチマットとして広げたりと、ライフスタイルの様々なシーンに彩りを添えてくれます。

『STARBUCKS STAND by BEAMS アニマルプリントTシャツ』 / \9,900

フラミンゴ（ホワイト）フラミンゴ（ピンク）ジラフ（ホワイト）ジラフ（ブラウン）ナイルクロコダイル（ホワイト）ナイルクロコダイル（チャコール）

サイズ：S / M / L / XL

カラー：フラミンゴ（ホワイト / ピンク）

ジラフ（ホワイト / ブラウン）

ナイルクロコダイル（ホワイト / チャコール）

ケニアに生息するフラミンゴ・ジラフ・ナイルクロコダイルをモチーフにした、バックプリントが目を惹くグラフィックTシャツ。

素材には、14番手の太い糸で編まれたUSAコットン天竺を採用。空紡糸ならではのシャリ感があるドライタッチな肌触りと、型崩れしにくい程よい肉感が特徴です。ゆとりのある身幅に対し、ネックラインを身体に沿わせることで、一枚で着てもルーズになりすぎないメリハリのある佇まいを実現しました。裾には本コレクションを象徴する合皮ピスネームを配し、さりげない上質さをプラス。ケニアの雄大な自然を背負って歩くような、遊び心とこだわりが詰まったTシャツです。

『STARBUCKS STAND by BEAMS プリントTシャツ KENYA』 / \9,900

カラー：ホワイトカラー： グリーン

サイズ：S / M / L / XL

カラー：ホワイト / グリーン

ケニアの地形図と、その場所を示す座標をグラフィックとして落とし込んだデザインのプリントTシャツ。

あえてひび割れを再現したヴィンテージの風合いのグラフィックが特徴で、特にグリーンのボディには製品フェード加工をプラス。長年着古したようなヴィンテージの風合いを追求しました。素材はアニマルグラフィックTシャツ同様、14番手の空紡糸を使用したタフなUSAコットン。ドライな肌触りで、着込むほどにさらに自分色に育てたくなる一着です。身幅にはゆとりを持たせ、ネックラインの設計により品よく着こなせる絶妙なシルエット。裾の合皮ピスネームが全体をキリッと引き締めます。歴史あるコーヒー産地・ケニアの地に思いを馳せる、ストーリー性溢れるアイテムです。

『STARBUCKS STAND by BEAMS KENYAキャップ』 / \6,600

サイズ：ONE SIZE

カラー：グリーン

落ち着いたトーンのグリーンボディに、フロントの鮮やかなレッドのロゴ刺繍が映える、クラシックな表情の6パネルキャップ。

形はスタイリングを選ばないオーセンティックな仕様。あえてシンプルなデザインに仕上げることで、今回の『SEASONAL Collection』はもちろん、日常に寄り添う『CORE Collection』や、これまでにローンチした『EXTRA Collection』のアイテムとも抜群の相性を発揮します。

■ ライブ配信情報

『LIVE SHOWCASE STARBUCKS STAND by BEAMS』

日時：2026年5月21日（木）本編：20:00～20:55

内容：スターバックス パートナー（従業員）1名とビームススタッフ3名による〈STARBUCKS STAND by BEAMS〉『SEASONALCollection』26SS “KENYA”アイテムの着用感や着こなしをいち早くご覧いただけるライブ配信の実施を予定しています。

【販売概要】

◆ 取り扱い店舗：

◼ スターバックス公式オンラインストア

◼ ビームス ライフ 横浜

神奈川県横浜市西区南幸1-3-1 横浜モアーズ2F

電話番号：045-548-5305

営業時間：10:00 - 21:00

https://www.beams.co.jp/shop/lfy/

◼ ビームス ジャパン（新宿3F）

東京都新宿区新宿3-32-6 3F

電話番号：03-5368-7300

営業時間：11:00-20:00

https://www.beams.co.jp/shop/j/

※「ビームス ジャパン（1F）でもポップアップショップを期間限定で開催

開催期間：2026年5月22日（金）～6月21日（日）

◼ スターバックス スタンド バイ ビームス 原宿 ポップアップストア

東京都渋谷区神宮前3-24-5 2F

電話番号：070-3354-5640

営業時間：12:00 - 20:00（月～金）／11:00 - 20:00（土・日・祝）

開催期間：3月27日（金）～6月19日（金）

◆

販売期間：5月22日(金)から

「スターバックス公式オンラインストア」

※在庫・販売状況について、お電話でのお問い合わせにはご対応いたしかねます。予めご了承ください。

※オンラインストア販売は販売初日のみ、一会計あたり各商品1点までご購入いただけます。

※オンラインストア販売時間は午前10時を予定。（販売時間は前後する可能性があります）

※オンライン購入サイトへのアクセスが集中した際に、オンライン上の「待合室」に誘導し、順番にオンライン購入サイトへご案内するサービスを導入しております。

お客様の順番になると、自動的に画面が切り替わりますので、そのままお待ちください。

※ただし、午前10時前にサイトで待機いただいた場合は、先着順でのご案内ではありません。

※価格は税込価格です。

※オンラインストアでの商品の決済にあたっては、あらかじめご利用可能なお支払い方法をご確認ください。 高額商品の決済の際は、今までオンラインストアで問題なく利用されていたクレジットカードでも決済エラーとなる可能性があります。この場合、ご利用のクレジットカード会社様にご利用状況のご確認をお願いいたします。

※商品完売後、再度購入可能となる可能性があります。最新の在庫状況はスターバックスオンラインストアの商品ページをご確認ください。

「ビームス」各店舗

※在庫・販売状況について、お電話でのお問い合わせにはご対応いたしかねます。予めご了承ください。

※ご予約、お取置きはお断りさせていただきます。

※通信販売（代引き）はいたしかねます。

※取り扱い店舗間、または取り扱い店舗以外へのお取り寄せはいたしかねます。

「ビームス 」での販売に関するお問い合わせは、カスタマーサービスデスクまでお願いいたします。

Tel : 0120-011-301

受付時間 11 : 00～18 : 00（土日祝、年末年始を除く）

上記販売方法およびルールは、事情により当日やむを得ず変更する可能性もございます。予めご了承下さい。

■『STARBUCKS STAND by BEAMS』とは

STARBUCKS STAND by BEAMSは、常に人を中心に据え、コーヒーとファッションのカルチャーに向き合い続けてきた両社から生まれたプロジェクトです。「ビームスが考える、スターバックスのある新しいライフスタイル」をコンセプトに、その時々のトレンドとカルチャーを織り交ぜながら、コーヒーのある心地よい時間を、ファッションを楽しむように、もっと自由に、もっとクリエイティブに過ごしていただけるようなアイテムをラインナップ。一杯のコーヒーから広がる新しいライフスタイルが、ここから始まります。

ライフスタイルプロジェクトSTARBUCKS STAND by BEAMSは、新たなコンセプトのもと開発した商品 ラインナップを今後も定期的に発表予定です。季節やトレンドに合わせた新作にもぜひご期待ください。