【スポーツスタッキング国内リーグ戦】名称新たに「スポーツスタッキングリーグ」として開催へ

一般社団法人WSSA-JAPAN

一般社団法人日本スポーツスタッキング協会（WSSA-JAPAN）（本部：日本）は、これまで実施してきた「スクールリーグ」大会を発展させ、新たに国内リーグ戦形式の大会ブランド「スポーツスタッキングリーグ 団体戦」として展開していくことをお知らせいたします。

これまで学校単位やスクール単位で実施してきた大会・交流活動をベースに、今後は年齢や所属を超えた“日本国内リーグ”として競技の普及とチーム文化の形成を目指します。

スポーツスタッキングは、専用カップを決められた形で素早く積み上げ・崩すスポーツであり、集中力、判断力、リズム感、協調性などが求められる競技として、世界各国で親しまれています。

日本国内でも近年、教育現場や学童、放課後活動、地域クラブなどでの導入が進んでおり、「個人競技」でありながら“チームで戦う楽しさ”を体感できる団体戦への注目が高まっています。

■スクールリーグ：https://www.wssajapan.com/eccjr/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0qeS1fkQYao ]

■“速さ”だけではない、チームワークが問われる競技

スポーツスタッキングの団体戦では、個々のスピードだけでなく、メンバー同士のタイミング、連携、集中力の維持などが重要になります。特にリレー形式では、わずかなズレやミスが結果に直結するため、「仲間と合わせる力」や「本番での集中力」が問われます。

また、年齢や身体能力による差が比較的小さく、小学生から大人まで同じ競技空間で楽しめることも特徴のひとつです。

現在、学校レクリエーションやクラブ活動、PTAイベント、企業レクリエーションなどでも導入が進んでおり、“誰でも参加できる競技”としての広がりを見せています。

今後は「国内リーグ」として継続開催へ

これまで実施してきたスクールリーグ活動を土台に、今後は「スポーツスタッキングリーグ 団体戦」として、日本国内の継続的なリーグ大会へと発展させていく予定です。

学校・スクール・地域クラブ・スポーツ団体など、所属形態を問わず参加可能な形を目指し、競技人口の拡大と地域交流の活性化につなげてまいります。

また、今後は全国各地での開催や、地域予選・交流大会・体験イベントなども視野に入れながら、日本国内におけるスポーツスタッキング文化の定着を進めていきます。

■ スポーツスタッキングとは

スポーツスタッキングとは、専用のプラスチックカップを使用し、決められたパターンで積み上げ、崩すまでの時間を競うスピード競技です。主に「3-3-3」「3-6-3」「サイクル」といった競技種目があり、単純な動作に見える一方で、正確性とスピードを両立させる高度な技術が求められます。

・瞬時の判断力と集中力

・左右の手を同時に使う協調性

・一定のリズムで動作を行うタイミング感覚

・プレッシャー下でもミスをしないメンタルコントロール

スポーツスタッキングは「遊びの延長」ではなく、明確な競技性を持つスポーツとして確立されています。

■年齢・性別を問わない「誰でも参加できる競技」

スポーツスタッキングを詳しく知る :https://www.wssajapan.com/about/

スポーツスタッキングの大きな特徴の一つが、年齢や性別、体格に左右されにくい点です。

幼児からシニアまで同じルールで競技に参加できるため、家族や世代を超えたコミュニケーションツールとしても活用されています。

また、場所を選ばずに実施できるため、体育館や教室だけでなく、家庭内でも気軽に取り組める点も普及を後押ししています。

■全国的普及活動の開始

誰にでも参加できるスポーツ・競技として、スポーツスタッキング協会は2026年より全国各地における公式の大会の開催・記録認定、ルールの普及活動、国際大会の連携および選手の育成により一層の活動を開始いたします。

「教育×健康×協議」の分野での認知・連携を強化し、多くの人がスポつスタッキングに触れる機会を創出していきます。

スポーツスタッキング協会・普及活動の詳細 :https://www.wssajapan.com/wssa-japan/

【報道・メディア関係者向け】

■本件に関する取材/企画のお問合せ・お申込み

【日本スポーツスタッキング協会】PR事務局（クレステップ合同会社）

MAIL：wssa.japan.stuckpr@gmail.com

受付時間：9:00～18:00(土日祝除く)

■協会概要

団体名：一般社団法人日本スポーツスタキング協会（WSSA-JAPAN）

設立：

活動内容：国内公式大会の主催・運営/イベントの開催/スピードスタックス認定商品の販売

教育機関やその他組織への普及推進/講習会での教育/選手の育成・支援/協会会員組織の運営

公式サイト：https://www.wssajapan.com/