株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野昭雄）は、公益財団法人スペシャルオリンピックス日本（以下、SON）とパートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

アイ・オー・データ、スペシャルオリンピックス日本とパートナーシップ契約を締結

本パートナーシップは、SONが掲げる「Be with all」の理念および、あらゆる人たちが共にスポーツを楽しむ「ユニファイドスポーツ」の考え方に共感し、当社が推進する創業50周年プロジェクト「YOU-Action」の理念とも合致することから実現したものです。

当社は、お客様の期待や社会課題を起点に、価値ある製品・サービスの創出を通じて情報化社会の発展に貢献してまいりました。現在は、創業50周年を機に「YOU-Action」をコンセプトに掲げ、社会や地域とのつながりを大切にしながら、誰もが自分らしく行動できる社会の実現に向けた取り組みを推進しています。

本パートナーシップを通じて、当社が培ってきたデジタル技術や知見を活かし、スペシャルオリンピックス日本の活動を支援するとともに、障がいの有無に関わらず、多様な人々が互いに理解し支え合うインクルージョン社会の実現に貢献してまいります。

なお、2026年6月より開催予定の「2026年第9回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・東京」においては、当社の大型液晶ディスプレイを活用し、大会会場内の情報発信の円滑化に協力する予定です。

■概要

・パートナーシップ内容

プレミアスポンサー

・支援内容

当社商品の活用による、スペシャルオリンピックス活動への支援

・公益財団法人スペシャルオリンピックス日本について

スペシャルオリンピックス日本は、知的障がいのある人たちに日常的なスポーツトレーニングと、その成果を発表する競技会を提供し、社会参加を応援する国際的なスポーツ組織「スペシャルオリンピックス」の日本法人です。全国47都道府県にて活動を展開し、スポーツを通じたインクルージョン社会の実現を目指しています。

◎関連リンク

公益財団法人スペシャルオリンピックス日本ホームページ

https://www.son.or.jp/

2026年第9回 スペシャルオリンピックス日本 夏季ナショナルゲーム・東京 大会詳細

https://www.son.or.jp/event/nationalgames/#outline

※本リリースに記載されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

※本リリースに記載されている情報は発表日現在のものです。予告なく変更されることがありますので、最新の情報については当社のウェブサイトをご参照ください。

株式会社アイ・オー・データ機器

今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。



社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤