2026年5月、カクヤス主催「KAKUYASU DEXPO 2026」に出展！高級ノンアルコール【1688 & Paris’16】を関東の飲食業界の皆様へ！！

株式会社YELL

この度、株式会社YELL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：渡邉麻奈美）は、2026年5月20日（水）にサンシャインシティ（東京・池袋）で開催される「KAKUYASU DEXPO 2026」にて、【1688 Grand Rose ,1688 Grand Blanc, Paris’16 Blanc】を出展いたします。

ホテル・飲食店における高額ノンアルコール提案やペアリングメニューがますます増加する中で、今冬、豪華客船「飛鳥II」につづき「飛鳥III」にて1688が採用。また今春には高級ジュエリーブランドでのバレンタインイベントでも1688ロゼが採用されました。

今回の展示会では、多くの飲食関係者の方々にご案内できるとこを楽しみにしています。

夏のレジャーシーズンやインバウンド需要に向けて、フランス製高級ノンアルコール飲料【1688 Grand Rose ,1688 Grand Blanc, Paris’16 Blanc】をご活用いただければ幸甚です。

会場で皆さまのお越しを心よりお待ちしています。

【1688 & Paris’16 のラインナップ】左から 1688 グラン・ロゼ,1688グラン・ブラン/750ml 市場小売希望価格\5,292 (税込)、Paris’16 ブラン/750ml 市場小売希望価格\3,888 (税込)

▶︎1688紹介動画 https://youtu.be/MxM_UOpUSe8

＜KAKUYASU DEXPO 2026 (出展情報)＞

会場: サンシャインシティ文化会館展示ホールC（3階）・D（2階）

〒170-0013

東京都豊島区東池袋3-1-4文化会館ビル2・3Ｆ

ブース番号: B36

日時: 2026年5月20日（水）11:00～18:00（最終入場 17:30）

特典：先着100名様にフランス製ノンアルコール ”1688ロゼ 200ml"＆ 台湾産高級ハチミツビネガー"Honey Bevi30ml”をプレゼント

※なお、ご来場する際には事前登録が必要となります。

詳細は、FooDrink Expo 2025のHPよりご確認ください。

https://navi-online.kakuyasu.co.jp/userguide/inshokuten-service/kakuyasu-dexpo

【ますます高まる”高級ノンアルコール”へのニーズ】

近年は、アルコールを飲む方・飲まれない方が同じテーブルを囲む機会も増え、飲食店におけるノンアルコール提案の幅も広がっています。また、ホテルやレストランでは、料理に合わせたノンアルコールペアリングへの関心も高まっています。それに伴い選択肢も増え、手頃なノンアルコールと高級ノンアルコールの2極体制のメニューが増加する傾向も見られています。

東京・大阪をはじめ各地で「上質なノンアルコール商品を求めていた」とのお声を多数頂戴しておりますが、1688は、シャンパングラス演出を損なわないラグジュアリー・ノンアルコールとして、乾杯から食中まで幅広いシーンで採用されています。



アルコールを控えたい方にも満足いただけるフランス発の高級ノンアルコール【1688 & Paris’16】は、おもてなしの質を高める一杯、客単価アップに貢献する商材として最適です。ぜひこの機会にご検討ください。

【多様化するインバウンドで注目される”ハラル飲料”へのニーズ】

訪日外国人客数が過去最高を記録し、インバウンドの伸びはまだまだ衰えを知りません。それに加え、拡大するムスリム旅行市場において、ムスリム女性の旅先として評価の高い日本。ますますノンアルコール・ハラル飲料へのニーズは高まっています。

フランス製ノンアルコール・スパークリングの【1688 Grand Rose ,1688 Grand Blanc, Paris’16 Blanc】は、欧州圏でのHALAL認証と、マレーシアHALALの認証も受けている飲料です。イスラム圏のお客様の受け入れに、ご活用いただけます。ぜひ、インバウンドのおもてなしにご活用をご検討ください。

2024年、トリコロールカラーの化粧箱が新登場！HALAL認証取得し、宗教も問わず楽しめます。

【ギフトにも、企業の進物にも人気のベストセラー】

トヨタ様の高級車”LEXUS”のオーナー向けのギフトに採用されてから、10年余り。今では他の高級車の納車時ギフトとして広く採用されています。そのほか、高級ブランドのプレスパーティーの引き出物、高級エステサロンのお客様へのプレゼント、金融・保険・その他企業クライアント向けギフトなど、様々な業態の贈答品に重宝されているのが、化粧箱入りの【1688 Grand Rose ,1688 Grand Blanc, Paris’16 Blanc】です。

万人に飲んでいただけるノンアルコールであるということや、高級感のある化粧箱で豪華さを演出します。専用手提げ袋のご用意もあります。ぜひ、お中元・お歳暮や各種進物の候補に！

また、これから迎えるブライダルのハイシーズン、引き出物や内祝いなどギフト需要も高まります。どなたでもお楽しみいただけるノンアルコールスパークリングは、大切な方への想いを込めたギフトに選ばれています。グラスとのセット商品や、お祝い事にぴったりの華やかなフラワーセット商品など、ギフト向けの商品を数多く取り揃えております。

1688Grand Blanc フラワーセット \6,674 (税込)1688Grand Rose グラス４脚セット\12,661 (税込)華やかなギフト箱もご用意。オリジナルBOXの制作もご相談ください。

【デザインされた各種メニュー・テンプレートのご提供も】

ホテル/レストランで活用いただける高級感漂うメニューのテンプレートをご用意しています。毎年12月に翌年の四季のメニューデザインを発表! 季節に合わせて、サービス現場でご活用ください。商品説明を入れたものや、Parisのイメージをあしらったものもございます。

その他、テーブルスタンドやダミーボトル&ボトルスタンドなどもご用意しております。

▼メニュー・ポスター イメージ

2026年夏バージョン メニュー1688 ロゼ＆ブラン ポスターParis’16 Blanc ポスター

▼ボトルスタンド＆ダミーボトル イメージ

アクリル製ボトルスタンド＆ダミーボトル(ご提供可)ボトルスタンド差込シート(4種類)

【展示会商談のお問い合わせ先】

会社名: 株式会社 YELL

電話番号: 03-6261-2877

FAX番号: 03-6385-7622

Email: order@1688grandluxe.com

公式ブランドHP：https://1688grandluxe.com

公式通販サイト：https://1688.official.ec

公式Instagram：https://www.instagram.com/1688japan/

【会社概要】

会社名：株式会社 YELL

代表者：渡邉麻奈美

所在地：東京都千代田区麹町4-7-5麹町ロイヤルビル

設立：2009年2月

公式サイト：https://www.yellinc.com

事業内容：

国際ビジネスマーケティング戦略

ブランド創生

文化関連事業等

その他関連会社: 株式会社Wsense

公式サイト：https://www.wsense.co.jp

1688紹介動画: https://youtu.be/MxM_UOpUSe(https://youtu.be/MxM_UOpUSe8)