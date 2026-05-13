妥協なき精密性 - Razer、「Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz」を発表【Razerグローバル本社発表メディアアラート日本語抄訳】

Razer Japan株式会社

2026年5月12日、米国カリフォルニア州アーバイン発: ゲーマー向けライフスタイルブランドとして世界をリードするRazer(TM)（本社：米国カリフォルニア州およびシンガポール）は本日、Huntsmanシリーズと同じ競技向け設計思想を受け継ぐアナログオプティカルeスポーツキーボード「Razer

Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz」を発表しました。（日本国内でも2026年5月13日発売）

無駄を削ぎ落とした設計と明確な目的性を備えた本製品は、Razerの中核パフォーマンステクノロジーをテンキーレスフォームファクターに凝縮。自宅、ステージ、移動先を問わず、箱から出してすぐに高い信頼性を発揮できるよう設計されています。

Huntsmanシリーズの強み

Huntsman V3 Tenkeyless 8KHzの中核を担うのは、RazerアナログオプティカルスイッチGen-2です。このスイッチは、キーストロークの起点から底に到達するまで全体のスイッチステムを通過する光を測定することで、極めて精密な入力検知を実現します。

物理的な接点やデバウンス遅延を排除することで、すべてのキーストロークをクリーンかつ安定して認識。長時間のプレイや繰り返し入力においても、一貫した操作精度を支えます。また、光学式アナログスイッチは磁気干渉の影響を受けないため、あらゆる入力において高い信頼性を発揮します。

さらに、Rapid Triggerとアクチュエーションポイント調整機能により、プレイヤーは自分のプレイスタイルに合わせてレスポンスを細かく最適化可能。精度や長期的な信頼性を損なうことなく、素早いリセット操作、繊細な移動、そして重要な局面での確実な入力を実現します。



True 8000Hz HyperPolling対応



競技シーンでは、勝敗を分けるのはわずか数ミリ秒です。True 8000Hz HyperPollingに対応したHuntsman V3 Tenkeyless 8KHzは、一般的なゲーミングキーボードと比べて最大8倍高速に入力を送信し、入力遅延を最小限に抑えながら、画面上のアクションとの高い同期性を実現します。



この超高ポーリングレートにより、激しい局面でも素早い移動補正やより精密なタイミング操作が可能となり、ゲームスピードが加速する状況下でも安定したコントロールを維持できます。



瞬時に調整し、集中を切らさない。



Huntsman V3 Tenkeyless 8KHzは、重要な設定へ素早くアクセスできるよう設計されています。アクチュエーションポイント、Rapid Trigger感度、Snap Tapはキーボード本体から直接調整可能で、変更内容は数字キー列のビジュアルフィードバックによって即座に確認できます。設定はオンボード保存に対応しており、ソフトウェアなしでもそのまま利用可能です。



さらに、Razer Synapse Webにより、ブラウザベースの軽量な操作環境も提供。Chromiumベースのブラウザからインストール不要でアクセスでき、競技環境や外出先でも素早くオンボードプロファイルの読み込み・保存が行えます。



より詳細なカスタマイズやゲーム別プロファイル設定については、Razer Synapseが引き続き高度な設定環境として利用できます。



どのラウンドでも、一貫した打鍵感を。



個別に潤滑済みのスイッチと内部フォームダンピングにより、より滑らかな打鍵感と、クリアでコントロールされた打鍵音を実現。長時間のプレイでもリズム、精度、集中力を維持します。



洗練されたキーストロークフィールによって、日々の練習で身につけた感覚を、そのまま本番のステージでも再現できるよう設計されています。



スペックのためではなく、勝つために設計。



Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHzは、超低遅延、精密なアナログオプティカル入力、リアルタイムコントロール、そして大会仕様のコンパクトデザインを融合したゲーミングキーボードです。単なる高機能デバイスではなく、最高のパフォーマンスを求めるプレイヤーのために設計された競技用ツールです。



詳細については、以下をご覧ください：

https://rzr.to/hmv3tkl8khz

価格および販売情報



Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz

メーカー希望小売価格：US＄169.99 / ユーロ179.99 / 日本 26,980円（税込）



現在、Razer.com、RazerStore、および世界各地の一部販売店にて販売中。日本国内では、一部販売店で2026年5月13日発売。

製品概要（スペック表）

製品概要（スペック表）は下記よりダウンロードできます。

https://prtimes.jp/a/?f=d163154-92-a53aa93386d0e4167d0d42e9de3de5b1.pdf

■Razerについて

Razer(TM)は、ゲーマーのためにゲーマーによって設立された、世界的な大手ライフスタイルブランド企業で、「For Gamers. By Gamers(TM)」（ゲーマーの為にゲーマーが作る）をスローガンに掲げています。Razerのトリプルヘッド・スネーク (THS)の商標は、世界中のゲーミングコミュニティやeスポーツコミュニティで最も認知されているロゴの一つです。あらゆる大陸にファンを持つRazerは、ハードウェア、ソフトウェア、サービスで構成された、ゲーマーを対象とする世界最大のエコシステムを設計・構築してきました。Razerは、高性能ゲーミング周辺機器やBladeゲーミングノートPCといった、受賞歴のあるハードウェアを提供しています。Razer Chroma RGBやRazer Synapseなどで構成されるRazerのソフトウェアスイートは、カスタマイズ機能や照明効果機能、最適化機能を備え、1億5,000万人以上のユーザーに利用されています。またRazerは、ゲーマー、若者、ミレニアル世代、Z世代向けに、Razer Goldを使用した決済サービスを提供しています。これは、68,000を超えるゲームタイトルで利用できる、世界最大のゲーム決済サービスのひとつです。さらに、この決済サービスに連動した報酬プログラムであるRazer Silverを提供しています。

Razerは、持続可能な未来の実現に取り組んでおり、#GoGreenWithRazer活動（さまざまな取り組みを通じて環境への影響を最小限に抑えるための、10年間のロードマップ）を通じて社会的責任を果たすべく努力しています。

2005年に設立されたRazerは、カリフォルニア州アーバインとシンガポールの2か所に本拠地を構え、ハンブルクと上海に地域統括本部を置き、世界各地の19か所に事業所を展開しています。

■Razer公式リンク

Razer日本公式サイト：https://www.razer.com/jp-jp/

Razer JP X (旧：Twitter) アカウント： https://www.x.com/razerjp



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