【イベント開催のお知らせ】AIがもたらす変革、AI時代のビジネスを支える基盤とは何か

ルーメン・テクノロジーズ株式会社

ルーメン・テクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：今西 典臣、以下Lumen）は、2026年6月18日（木）にAI時代のビジネスを支える基盤についてセキュリティの観点で解説するイベントを開催いたします。

本イベントでは「AIがもたらす変革」をテーマに、セキュリティを中核とした次世代インフラおよびネットワークの在り方をご紹介します。AI時代のネットワークリーダーであるLumenが、グローバルで取り組むAI対応のセキュリティ戦略、脅威インテリジェンスを担うBlack Lotus Labsの活動、そしてAI Agentの爆発的な普及がネットワーク、インフラ、セキュリティに与える影響について解説します。

また、様々なゲームを開発・運営されているマイネット様をお招きし、AI活用による開発効率、事業を守るためのセキュリティ対策をどのように両立しているのか、実際の取り組み事例をご紹介いただきます。

＜＜(https://2c6dc0dd.form.kintoneapp.com/public/lumen20260618events?source=prtimes)参加申込はこちら(https://2c6dc0dd.form.kintoneapp.com/public/lumen20260618events?source=prtimes)＞＞(https://2c6dc0dd.form.kintoneapp.com/public/lumen20260618events?source=prtimes)

開催概要- 日時： 2026年6月18日（木）16：00～19：30- 会場： ANAインターコンチネンタルホテル東京- 参加費：無料（事前登録制）- 主催： ルーメン・テクノロジーズ株式会社- 対象： IT・セキュリティ・DX部門の責任者および担当者様、経営層・ビジネス決裁者の皆様

＜＜参加申込はこちら＞＞(https://2c6dc0dd.form.kintoneapp.com/waiting/?source=prtimes&_formCode=lumen20260618events)

プログラム[表: https://prtimes.jp/data/corp/108547/table/7_1_0c3c402ffbb84c0f740f3b583880b37a.jpg?v=202605130352 ]

【登壇者プロフィール】

株式会社マイネット

執行役員CTO

堀越 裕樹 氏

2018年マイネット入社。ゲームタイトルの移管を管轄する部署の責任者や、同年に発生したセキュリティインシデント以降の抜本的改善に携わる。2019年にエンジニアリング統括部署を立ち上げ、マルチクラウドを活用したインフラコスト適正化、全社セキュリティの刷新などを遂行。2024年に執行役員CTOに就任。

■注意事項

※映像・写真の撮影について

イベント当日は、記録および広報を目的として、事務局スタッフが会場内の様子を撮影する場合がございます。その際、ご来場のお客様の様子が映り込む可能性がございますので、あらかじめご了承ください。撮影した写真・動画は、社内記録や広報等に使用させていただく場合がございます。

※ご参加にあたっての注意事項

ルーメン・テクノロジーズ株式会社の競合となる企業にお勤めの方、個人の方のご参加はお断りさせていただく場合がございます。

Lumen Technologiesについて

Lumenは、人、データ、アプリケーションを迅速・安全・簡単に接続し、事業の成長を支援します。

AIのための信頼性の高いネットワークを提供するLumenは、大規模なネットワークを活用して、企業がAIの力を十分に引き出せるよう支援しています。首都圏の通信ネットワークから長距離データ伝送、エッジクラウド、セキュリティ、マネージドサービス、デジタルプラットフォーム機能まで、お客様の現在のニーズに対応し、将来に向けた取り組みを支援します。