25万人が遊んだ体験型ナゾトキブランド タンブルウィード、10周年プロジェクト始動

株式会社グリーンダイスTumbleweed 10th Anniversary Project

株式会社グリーンダイスが運営する体験型ナゾトキブランド「タンブルウィード」は、2026年8月26日に創立10周年を迎えます。

これを記念し、2026年4月より『Tumbleweeed 10th Anniversary Project』を始動いたしました。

本プロジェクトでは、これまでの10年間の集大成として、過去人気作の限定復刻や完全新作の記念公演、記念グッズ、リアルタイムオンラインイベント、そして今年10周年を共に迎えるQuizKnockとのコラボレーションなど、年間を通じた大型施策を展開いたします。

■10周年プロジェクトについて

タンブルウィードは2016年の創立以来、「一度きりの体験」を軸とした体験型ナゾトキイベントを展開してきました。

これまでに自社で企画・運営してきた体験型ナゾトキイベントは121作品（※2026年4月時点）にのぼり、多種多様な体験を提供しています。

また、自宅で遊べる持ち帰りナゾのキットの販売数は累計25万個を超え、多くの方に楽しまれています。

現在は下北沢に3店舗を構え、毎週約1,000人がタンブルウィードのイベントに参加するために下北沢に訪れています。

10周年となる本プロジェクトでは、「10年間、本気で挑んでくれてありがとう。」というメッセージのもと、これまで支えてくださった皆さまへの感謝と、さらなる挑戦を発信してまいります。

10周年特設サイト：https://10th.tumbleweed.jp/

■10周年プロジェクトの展開

本プロジェクトでは、これまでの集大成となるさまざまな取り組みを展開しています。

その中でも大きな取り組みのひとつが、QuizKnockとのコラボレーションです。

QuizKnockコラボ

今年で10周年を共に迎えるQuizKnockとタンブルウィードがタッグを組んでお送りする10周年記念コラボでは、どちらのファンも楽しめる、本気のナゾトキ体験作りに挑戦します。

また、持ち帰りナゾの中で最もボリュームがあると言われている大人気の箱型持ち帰りナゾシリーズ「タンブルウィード オールスター」の最終作となる『タンブルウィード オールスター THE LAST』の販売も予定しています。

本シリーズは、タンブルウィードの人気クリエイター陣が集結して制作するシリーズであり、最終作となる本作には過去最多となる10人が参加する、10周年にふさわしい特別な作品となっています。

他にも、過去人気作品のリバイバル公演や、新作イベントの展開、記念グッズの販売など、タンブルウィードの10年間を体感できる企画を年間を通じて順次展開していきます。

すでに発売されている10周年特別リバイバル公演『IMMORTAL』では、販売された1,440枚のチケットが発売から1日足らずで即完売するなど、大きな反響を呼んでいます。

さらに、10周年イベントの一発目として実施したタンブルウィードのファンクラブであるナゾクラブ限定リアルタイムオンラインイベント『百選恋番』では、約1,500人が同時に参加し、大きな反響をいただきました。

今後も、リアル・オンライン双方から、これまで以上にスケールの大きなナゾトキ体験を提供してまいります。

■タンブルウィードの特徴

タンブルウィードは、「いつまでも色褪せない衝撃を。」をコンセプトに掲げ、体験後も強く印象に残るナゾトキイベントの制作を行っています。

特に謎解きに慣れ親しんだプレイヤーや、思考することそのものを楽しむ層に向けて、手ごたえのある難易度設計と、ひらめきの質を追求した構造により、「解けた瞬間の衝撃」が強く印象に残る体験を提供しています。

単なる娯楽として消費されるのではなく、体験後も記憶に残り続けることを目指した設計が、多くのコアファンから支持されている理由のひとつです。

公式HP：https://tumbleweed.jp/

公式X：https://x.com/tumbleweedjp

■代表メッセージ

2016年、下北沢に1号店をオープンしたばかりの頃。

まだお客様もまばらで、土曜の夜に日曜に行う別の公演へと転換作業を行っていた日々が、昨日のことのように思い出されます。

2020年には、待望の新店舗を2つオープンした直後にコロナ禍に見舞われました。

あの時、クラウドファンディングを通じてたくさんの方からいただいた温かいご支援が、どれほど私たちの支えになったか計り知れません。

幾多の困難に直面しながらも、そのたびに多くの方々に手を差し伸べていただき、私たちは今日まで歩みを進めることができました。

下北沢へ足を運んでくださった皆様、ナゾトキグッズを手に取ってくださった皆様、そして私たちを信頼して仕事を任せてくださったパートナーの皆様。

これまで関わってくださったすべての方々に、心より感謝申し上げます。

皆様への感謝も込めた『Tumbleweed 10th Anniversary Project』、ぜひ共に見届けていただけると嬉しいです。

タンブルウィード代表（株式会社グリーンダイス 代表取締役）

斉藤 敦

■今後の展望

10周年プロジェクトを通じて、タンブルウィードはさらなる体験価値の拡張を目指します。

今までにない新たなナゾトキ体験の創出や、企業・IPとのコラボレーションの拡大などを通じて、次の10年に向けた挑戦を続けてまいります。

■店舗展開

タンブルウィードは、下北沢を拠点に、体験型ナゾトキイベント専用施設を3店舗展開しています。

加えて、ナゾトキグッズを取り扱う専門ショップとして、日本最大級の規模を誇るナゾトキショップも運営しています。

また、スマホやタブレット・PCを使っていつでもどこでも遊べる、オンラインナゾトキゲームのプラットフォーム「ナゾトキゲームオンライン」も運営中です。

◆タンブルウィード ナゾベース下北沢

東京都世田谷区北沢2丁目22－16 シュロス下北沢1F

Google MAP：https://maps.app.goo.gl/hTHK4JgLhe8p842t7

公式HP：https://tumbleweed.jp/place/nazobase/

公式X：https://x.com/shimokitabase

◆タンブルウィード スイッチ下北沢

東京都世田谷区北沢2-15-15 末広ビル2F

Google MAP：https://maps.app.goo.gl/1BM3HVrFtNhpaxHYA

公式HP：https://tumbleweed.jp/place/switch/

公式X：https://x.com/eventcafeswitch

◆タンブルウィード ヒラメカ下北沢

東京都世田谷区北沢2-12-2 サウスウェーブ下北沢4F

Google MAP：https://maps.app.goo.gl/bS4zvSTyKwcU4gwp7

公式HP：https://tumbleweed.jp/place/hirameka/

公式X：https://x.com/hiramekahirame

◆タンブルウィード ナゾトキショップ下北沢店（タンブルウィードナゾトキオンラインショップ）

東京都世田谷区北沢2-12-2 サウスウェーブ下北沢3F

Google MAP：https://maps.app.goo.gl/bS4zvSTyKwcU4gwp7

公式HP：https://tumbleweed.jp/place/nazotoki-shop/

公式X：https://x.com/tw_nazotokishop

オンラインショップ：https://shop.tumbleweed.jp/

◆ナゾトキゲームオンライン

公式HP：https://online.tumbleweed.jp/

タンブルウィードHPはこちら :https://tumbleweed.jp/

■本件のお問い合わせ

株式会社グリーンダイス 広報部

E-mail：promo@greendice.co.jp