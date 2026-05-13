IVI 代表理事／法政大学 西岡靖之教授登壇「日本流ものづくりDX」～AI×PLMで産み出す製品競争力と利益の源泉～

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

株式会社レイヤーズ・コンサルティング（東京都品川区、代表取締役CEO：杉野 尚志）は、ビジネスエンジニアリング株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：羽田 雅一）、株式会社図研プリサイト（代表取締役社長：小田 泰久）と共催にて、オンラインセミナー『日本流ものづくりDX ～AI×PLMで産み出す製品競争力と利益の源泉～』を2026年6月23日（火）に開催することを発表いたします。

詳細を見る :https://www.layers.co.jp/seminar/s20260623/

近年、グローバル製造業では製品開発リードタイムの短縮が進み、競争は一層激化しています。一方、日本企業では品質（Q）対応や納期（D）の逼迫、コスト（C）の作り込み不足により、負のサイクルに陥るケースも少なくありません。ものづくりDXも進められてきましたが、欧米型の分業・標準化を前提とした手法は、日本の“すり合わせ型”ものづくりに十分適合していないのが実情です。

今回のセミナーでは、IVI（インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ）代表理事であり、長年にわたり日本のものづくりDXを牽引されてきた法政大学 西岡靖之教授を基調講演にお招きし、日本経済を支える製造業が「デジタル赤字」を脱却し、再び輝きを取り戻すための生存戦略を提言いただきます。鍵を握るのは、アナログな現場を熟知した「デジタル化人材」と、部分最適を全体最適につなげる「システム化人材」の育成です。レガシーに込められた現場の「知」を再構成し、AI時代に対応したデータ基盤を整備することで、知識の自己増殖が始まります。日本流の「システム・オブ・システムズ（SoS）」がもたらす、次世代の企業像を提示いただきます。



レイヤーズ・コンサルティング、ビジネスエンジニアリング、図研プリサイトの三社からはエンジニアリングチェーンの視点から、PLMを核に設計～調達～生産データを連携させ、AI活用によって開発効率化とコスト競争力強化を両立する、「日本流DXアプローチ」について解説します。

■オンラインセミナー概要

開催日時：2026年6月23日（火）15：00～17：00

会場 ：オンライン形式

内容 ：

●基調講演

「知識の拡大再生産」が製造業の未来を決める

～現場のアイデアを組織の資産へ変えるSoS戦略～

■成果が出ないDXの壁を越える、日本企業の生存戦略の核心

■現場の知を生かす、AI時代のデータ基盤整備と人材育成が鍵を握る

■日本流の“システム・オブ・システムズ”がもたらす次世代の企業像

西岡 靖之 氏（法政大学 デザイン工学部 システムデザイン学科 教授）

●講演II

mcframeは、AIに何を渡すべきか？

～PLMとSCMの協奏が生む“意志あるデータ”～

■PLM導入の成否を分ける、“変えるべきもの”の見極め方

■ERPだけでは届かない競争力の源泉をPLMとSCMの視点から問い直す

■AI時代に“資産になるデータ”を「組織の知識基盤」と「今こそ必要なBOP管理」の視点で立体的に探る

小田 泰久（株式会社図研プリサイト 代表取締役社長）

若林 賢（ビジネスエンジニアリング株式会社 プロダクト事業本部 プロダクトコンサルティング部 副部長）

●講演III

製造業の生存戦略、PLMが変える利益の設計図

～PLM×プロセス改革・コスト連動により効果・利益を最大化させる手法とは～

■PLM導入失敗の典型パターンから学ぶシステム企画の重要性

■PLM導入効果を最大化させるプロセス改革の要点と事例

■利益（コスト）視点から考えるPLMの必要性

土井 卓也（株式会社レイヤーズ・コンサルティング SCM事業部 ディレクター）

●質疑応答

参加費 ：無料（事前登録制）

対 象 ：経営トップ、経営企画・設計開発・生産企画・生産技術・原価企画部門の実務責任者の方

※コンサルティング会社等、同業他社の方のお申込みはご遠慮ください

※個人、学生の方のお申込みはご遠慮ください。

主 催 ：株式会社レイヤーズ・コンサルティング、ビジネスエンジニアリング株式会社、株式会社図研プリサイト

詳 細： https://www.layers.co.jp/seminar/s20260623/

お申し込み：https://zoom.us/webinar/register/5917761507661/WN_ujlGjMvCTIeN2Nth2JcRkg

■登壇者について

西岡 靖之氏

法政大学

デザイン工学部

システムデザイン学科 教授

1985年早稲田大学卒業。国内のソフトウェアベンチャー企業でSEを経験し、96年に東京大学大学院・博士課程修了、博士（工学）。同年東京理科大学助手。99年法政大学専任講師。2003年から教授。2007年からデザイン工学部教授。知識工学、経営工学、生産工学に興味を持つ。日本機械学会フェロー、一般社団法人インダストリアル・バリューチェーン・イニシアティブ理事長。著書として、「スマートシンキングで進める工場変革-つながる製造業の現場改善とITカイゼン（日刊工業新聞社）」など。

小田 泰久

株式会社図研プリサイト

代表取締役社長

2000年株式会社図研に入社し、電機製造業向けのPDMおよび3Dデータ活用ツールの販売に従事。2011年に発表した自社開発PLMソフトに製品企画段階より携わり、機械・電機・重工業・医療・住設など幅広い製造業へのPLMシステム構築による改革提案およびプロジェクト責任者を担当。ビジネススピードの加速を目的とした2016年の分社化（図研プリサイト設立）後はビジネスエンジニアリング社を含むビジネスパートナーとの協業促進による提供ソリューション拡充に心血を注ぐ。2024年に現職へ就任。

若林 賢

ビジネスエンジニアリング株式会社

プロダクト事業本部

プロダクトコンサルティング部 副部長

IT業界で30年以上、製造業向けソリューションに携わる。設計（3D CAD）と製造管理（ERP）の両領域を経験し、40代以降はBOM（部品表）を核に部門間の情報断絶を解消する役割に注力。現在はERPメーカーに所属する異色のPLMエバンジェリストとして、BOM／BOPを「構造の問題」として捉え直す視点を、セミナーや執筆を通じて発信している。

土井 卓也

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

SCM事業部

ディレクター

自動車、工作機械、部品メーカーなど製造業を中心とした多くの上場企業に対して、開発プロセス改革、原価企画強化、品質/コストマネジメント、グローバル最適地生産/在庫適正化などの業務改革・システム構築を多数行う。最近では、製品ライフサイクルでの情報管理基盤構築、アフターサービス戦略策定など、ECM/SCMの垣根を超えたコンサルティングを実施。

レイヤーズ・コンサルティングについて URL：https://www.layers.co.jp/(https://www.layers.co.jp/)

1983年に創業した555名のコンサルタントを有する日本発の独立系コンサルティング会社です。私たちは自らが「戦う創造集団」として、オープンイノベーションの実現や社内常識の打破を通じて、お客様が激しい環境変化の中、勝ち残るためのパワーエンジンとしてご支援することを使命としております。

経営管理制度の構築・導入、会計システム再構築、人事経理業務改革、人事・タレントマネジメントシステム構築、人事制度設計、原価企画、原価管理、製品開発プロセス開発、事業戦略再構築、新規事業開発、デジタルトランスフォーメーション推進などの幅広い領域で、国内有力企業約500社に対し、約1,000プロジェクトのコンサルティングサービスを提供しております。

ビジネスエンジニアリングについて URL：https://www.b-en-g.co.jp/(https://www.b-en-g.co.jp/)

ビジネスエンジニアリングは、製造業を中心としたお客様のデジタル変革をITで支援しています。IT企画からシステムの構築、導入、運用にわたるコンサルティングおよび支援サービス、ならびに自社開発のパッケージソフトウェア「mcframe」の販売、導入で豊富な実績を有しています。また、基幹業務システム（ERP）やサプライチェーン（SCM）、IoT等で蓄積されたデータを活用して、システムの高度化やカイゼン活動をお手伝いしています。中国（上海）、タイ（バンコク）、シンガポール、インドネシア（ジャカルタ）、アメリカ（シカゴ）の5ヶ所に海外子会社を有し、海外進出企業に対しても、日本と現地でよりそいながら製品やサービスを提供し、お客様の経営課題を解決しています。

図研プリサイトについて URL：https://www.presight.co.jp/(https://www.presight.co.jp/)

図研プリサイトは、モノづくりを強力に支援するPLMソリューション「Visual BOM」、AI実装フルオート型ナレッジ活用ソリューション「Knowledge Explorer」など、製造業のお客様のモノづくりを支援するITソリューションの開発、販売を行っている企業です。今後も、新しい技術を積極的に取り込み続け、複雑化するモノづくりの課題に真っ先に向き合うソリューションカンパニーであり続けます。

本件に関するお問い合わせ

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

マーケティング部

TEL：03-5791-1189