【グランドニッコー東京ベイ 舞浜】ホテルイベント『5thアニバーサリー Thanks Finale』を5月15日より開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

開業5周年を迎えた『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』（所在地：千葉県浦安市、総支配人：島田 裕次）は、2026年5月15日（金）～6月30日（火）の期間に、アニバーサリーイヤーを華やかに締めくくる企画が目白押しの『5thアニバーサリー Thanks Finale』を開催します。

◆『5thアニバーサリー Thanks Finale』 https://tokyobay.grandnikko.com/news/478/(https://tokyobay.grandnikko.com/news/478/)

『5thアニバーサリー Thanks Finale』アトリウム装飾

当ホテルでは日頃のご愛顧への感謝を込めて、2025年7月からの1年間を開業5周年のアニバーサリーイヤーとし、より充実したホテル滞在を楽しめる取り組みを展開してまいりました。このたび、1年にわたり開催してきた5周年イベントの締めくくりとして、お客様と共に歩んできた軌跡を振り返りながら、思い出を未来へと繋ぐ企画をご用意しました。

アニバーサリーイヤー期間を通じてイベントの舞台となってきたアトリウム。中でも、季節ごとに装いを変えながら華を添えてきた「5周年記念モニュメント」が、フィナーレを祝う色鮮やかなバルーンをモチーフにした装飾で彩られます。さらに、高さ37メートルの天井から舞い降りるLEDイルミネーションや街灯がレインボーカラーに染まり、夜には空間全体が幻想的な光に包まれます。

また、ホテルでの思い出の写真をもとに制作した巨大モザイクアートパネルの展示や、1年後の自分へ送るメモリアルレター、スタンプラリーに宿泊招待券などが当たる大抽選会など、さまざまな体験型イベントをご用意しています。フィナーレを飾るにふさわしい祝祭感あふれる空間の中で、心に残るひとときをお過ごしください。

■ホテルイベント『5thアニバーサリー Thanks Finale』 開催概要

【期間】 2026年5月15日（金）～6月30日（火）

【場所】 グランドニッコー東京ベイ 舞浜 アトリウム（3階）

【お問い合わせ】 営業企画 TEL.047-711-2396（平日10：00～17：00）

１. 5周年記念モニュメント・アトリウムイルミネーション

季節ごとの装いで華を添えてきた5周年記念モニュメントが、イベント期間中はフィナーレを祝うカラフルなバルーンの装飾で彩られます。また、アトリウム中央広場に向かって舞い降りるLEDイルミネーションはレインボーカラーに切り替わり、夜にはさらに祝祭感あふれる雰囲気をお楽しみいただけます。

【時間】 終日

5周年記念モニュメント

２. 5th Anniversary モザイクアートパネル

皆様から募集した、グランドニッコー東京ベイ 舞浜での思い出の写真を使用して作り上げた巨大モザイクアートパネルを展示します。お寄せいただいた数々の大切な思い出が、5周年のフィナーレを象徴する一つの大きな作品となり、アトリウムを彩ります。

【時間】 終日

5th Anniversaryモザイクアートパネル

３. 5周年メモリアルレター

グランドニッコー東京ベイ 舞浜のさまざまな風景を描いたオリジナルデザインの絵はがきに、1年後のご自身に向けてメッセージを綴り、特設のポストへ投函いただきます。絵はがきはホテルで大切に保管し、1年後のホテル開業記念日となる2027年7月1日に皆様へ発送します。

【時間】 終日

【料金】 無料

5周年メモリアルレターイメージ

４. デジタルスタンプラリー「5th Anniversary Memory」

お客様ご自身のスマートフォンを使い、アトリウムに隠された二次元コードを読み取ってスタンプを集めるデジタルスタンプラリーを実施。

獲得したスタンプ数に応じてホテル館内でご利用いただけるクーポンをプレゼントするほか、レストラン招待券やホテル宿泊券が当たる抽選に応募いただけます。

【時間】 終日

【料金】 無料

５. Thanks Finale大抽選会

『5thアニバーサリー Thanks Finale』のラストを飾る5日間限定で、大抽選会を実施します。ホテル宿泊券やレストラン招待券、ホテルオリジナルグッズなど、5周年の節目にふさわしい、皆様への感謝を込めた賞品を多数ご用意しました。

【期間】 2026年6月26日（金）～30日（火）

【時間】 17:00～22:00（無くなり次第終了）

【料金】 1回500円（1日50本限定）

グランドニッコー東京ベイ 舞浜

ピンク色の外観が印象的な南欧の雰囲気が漂う『グランドニッコー東京ベイ 舞浜』は、「上質な空間の中で、五感を解き放つ心地よさを体感できるホテル」というグランドニッコーのブランドコンセプトのもと、さわやかなリゾートの風につつまれ、心身ともにリフレッシュできる格別なひとときを提供いたします。

なお、グランドニッコー東京ベイ 舞浜は、2025年7月1日に開業5周年を迎えました。



所在地：千葉県浦安市舞浜1-7

建 物：地上12階 アトリウム（4,300平方メートル ）

施設構成：客室数709室、宴会場13室、レストラン、ウエディングチャペル、神殿ほか

アクセス：JR京葉線・武蔵野線「舞浜駅」より乗り換え、ディズニーリゾートライン「ベイサイド・ステーション」より徒歩4分

電話番号：047-350-3533（代表）

公式サイト：https://tokyobay.grandnikko.com