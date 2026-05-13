トゥモロー・ネット、Qumuloとディストリビューター契約を締結

株式会社トゥモロー・ネット

株式会社トゥモロー・ネット（本社：東京都品川区、代表取締役社長：李 昌珍、以下 トゥモロー・ネット）は、ハイブリッドクラウド・ファイルストレージのリーダーであるQumulo, Inc.（本社：米国ワシントン州シアトル、以下 Qumulo）とディストリビューター契約を締結したことを発表いたします。

今回の提携により、トゥモロー・ネットはオンプレミスとクラウドに分散するデータを単一のデータ基盤として統合し、場所を問わず同一データをリアルタイムに活用できるQumuloのデータプラットフォームの提供を開始します。これにより、メディア＆エンターテインメント、ライフサイエンス、製造業など、急激に増大する非構造化データの管理に課題を抱える国内企業に対し、AIをはじめとする高度なデータ活用を支える最適なデータ基盤を提供してまいります。

背景と目的

デジタルトランスフォーメーション（DX）の加速やAI活用の普及に伴い、企業が扱うデータ量は増加しています。こうした中、非構造化データ（画像、動画、ログデータ等）の増加とデータの分散により、データの一元管理や拠点・環境間でのデータ連携の複雑化が課題となっており、オンプレミスとクラウドをまたいだシームレスなデータ運用の重要性が高まっています。トゥモロー・ネットはこれまで、高性能なサーバーやネットワーク機器の提供を通じて、多くの顧客のインフラ構築を支援してきました。今回、Qumuloのデータプラットフォームをラインナップに加えることで、分散するデータの効率的な統合と活用を実現し、より高度なデータ利活用環境をワンストップで提供することが可能となります。

Qumulo製品の主な特長

- 統合データ基盤オンプレミスとクラウドに分散するデータを単一ネームスペースで統合- リアルタイムデータ共有拠点間でもデータコピー不要で即時にデータ共有が可能- 多様なワークロード対応AI、動画・画像編集、ログ管理など大規模データ処理に対応- シンプルな運用管理統合ダッシュボードとテレメトリにより、直感的な管理と運用負荷の軽減を実現

株式会社トゥモロー・ネット 取締役副社長 松浦 淳

「この度、Qumulo社とのパートナーシップを締結できたことを心より嬉しく思います。データがビジネスの原動力となる現代において、Qumuloの提供する柔軟かつ高性能なストレージプラットフォームは、多くのお客様が直面している「データ爆発」という課題に対する決定的な解決策になると確信しています。当社の強みである構築・保守ノウハウを活かし、お客様のインフラ価値の最大化に貢献してまいります」

Qumulo, Inc. アジア太平洋地域 セールス統括ディレクター Brendan Sit 氏

「日本市場において深い知見と強力な技術支援体制を持つトゥモロー・ネットをパートナーとして迎えられることを大変嬉しく思います。Qumuloのデータプラットフォームは、オンプレミスとクラウドに分散するデータを統合し、場所を問わずリアルタイムに活用できる環境を提供します。トゥモロー・ネットと共に、日本のお客様のAIをはじめとするデータ活用を支援できることを楽しみにしています」

Qumuloの製品詳細は、下記URLよりご確認いただけます。

https://www.tomorrow-net.co.jp/product/qumulo-solution/

【トゥモロー・ネットについて】

トゥモロー・ネットは、AIで新しい社会を創る「Visionary AI Orchestrator」として、AIに関するインフラ、プラットフォーム基盤、アプリケーション、サービス、ユーザーインターフェイスにおいて最適なAI環境の導入を支援するトータルAIソリューションカンパニーです。創業以来培ってきた豊富なインフラ導入実績を活かしてGPUサーバーを含むAI基盤の選定・運用から、自社開発のチャットボット/ボイスボット、生成AI連携、マルチAIエージェントといった最先端のAIソリューションを用いたITシステムの構築を一気通貫で提供します。社会インフラ、金融、流通、コールセンターや行政サービスなどあらゆる分野におけるAIニーズをサポートし、社会をよりよい未来へ導くことを目指しています。

https://www.tomorrow-net.co.jp/

※記載されている会社名、製品名、サービス名は株式会社トゥモロー・ネットまたは各社の商標もしくは登録商標です。