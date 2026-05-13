AI不動産投資のRENOSY、「不動産投資顧客動向レポート 2026年1～3月」を公開

株式会社 GA technologies

株式会社GA technologies［GAテクノロジーズ］（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：樋口 龍、証券コード：3491）が運営するAI不動産投資「RENOSY（リノシー）」は、2026年1～3月度の成約顧客動向をまとめた「RENOSY 不動産投資顧客動向レポート 2026年1～3月」を発表しました。

RENOSYサービスサイト： https://www.renosy.com/

【RENOSY 不動産投資顧客動向レポート 2026年1～3月 トピックス】

・成約顧客の投資経験は「投資経験あり」が8割弱を占め、成約顧客における資産形成の一般化が進む。

・成約顧客の年齢は、 前年同四半期から中心層は変わらず30代～40代。

・成約顧客の年収は、500万円～3,000万円未満の幅広い層に分布している。

◆ 投資経験

2026年1～3月度における成約顧客の投資経験は、成約時点で79％が「投資経験あり」、21％が「投資経験なし」と回答しました。前年同四半期と比較すると「投資経験あり」 が12ポイント増加しています。「資産運用立国実現プラン」（※1）の策定から3年目を迎え、成約顧客における資産形成の一般化が進んでいると考えられます。

（※1）金融庁「資産運用立国について」（令和5年12月13日） https://www.fsa.go.jp/policy/pjlamc/01.pdf(https://www.fsa.go.jp/policy/pjlamc/01.pdf)

◆ 成約顧客の年齢

2026年1～3月における成約顧客の年齢は、20代が15％、30代が29％、40代が38％、50代が17％となりました。四半期ごとの推移をみてみると、年間を通して30代～40代が中心層ではあるものの、2026年1～3月は20代～30代が前期比で6ポイント増加する結果となりました。

◆ 成約顧客の年収

2026年1～3月度における成約顧客の年収は、500万円～700万円未満が17％、700万円～1,000万円未満が22%、1,000万円～1,500万円未満が26％、1,500万円～3,000万円未満が24％でした。この結果から幅広い年収帯の成約顧客が、不動産投資に関心を寄せていることがわかりました。

本レポートのトピックス全体は、RENOSYマガジン掲載の「RENOSY 不動産投資顧客動向レポート 2026年1～3月」（https://www.renosy.com/magazine/entries/5504）をご覧ください。

◆ 調査概要

調査期間：2026年1～3月（3ヶ月ごとの顧客動向データについては、2025年1月～2026年3月）

調査機関：RENOSY調べ

調査対象：RENOSYにおける2026年1～3月度の成約数

調査方法：期間内の成約数を集計し、割合化

※各データは、成約時点でのデータとなります。なお、端数処理のため、構成比の合計は100%とならない場合があります。

◆ AI不動産投資「RENOSY（リノシー）」

「RENOSY（リノシー）」はテクノロジーを活用したAI不動産投資サービスです。購入・管理・売却をワンストップで提供することで安心・簡単・最適な不動産による資産形成を実現し、運用効果を最大化します。東京商工リサーチが行った調査では、不動産投資における物件売上実績・物件買取実績ともに全国No.1 （＊1）を獲得しています。

（＊1）株式会社GA technologies「AI不動産投資のRENOSY、投資用マンションおよびアパートの売上実績で2年連続全国No.1を獲得」（2026年3月31日発表）https://www.ga-tech.co.jp/news/wherjxrzxv88n_r/

◆ GAテクノロジーズ概要

社名：株式会社GA technologies

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 樋口 龍

URL：https://www.ga-tech.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー40F

設立：2013年3月

事業内容：

・AI不動産投資「RENOSY」の開発・運営

・不動産業界向けBtoBプラットフォーム「ITANDI」の開発・運営

・PropTech領域におけるプラットフォーム事業の開発

主なグループ会社：イタンジ株式会社、RW OpCo, LLCなど計30社

※他、RW OpCo, LLC以下に28社