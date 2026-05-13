OsakaCitySC、第3節告知！関西サッカーリーグDivision2｜ vs BANDITO生駒 5月16日（土）14:00キックオフ

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。

Osaka City SCは、関西サッカーリーグDivision2 第3節においてBANDITO生駒と対戦いたします。

NEXT MATCH

大会名：関西サッカーリーグDivision2

日時 ：2026年5月16日（土）14:00KICK OFF

会場 ：J-GREEN堺 S3

対戦相手：BANDITO生駒

速報 ：Osaka City SC公式アプリにて行います

▽ダウンロードはこちら

https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download



引き続き、チーム一丸となり挑んでまいります。

優勝での昇格を掲げる今シーズン。

現在順位2位からトップに立つため、非常に重要な1戦となります。

勝利に向け、熱いご声援をよろしくお願いいたします。

■Osaka City SCについて

Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。

♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”

OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、

勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が

夢を追える世界を実現したいと思います。

♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”

スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/

■Osaka City SC 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/

X：https://x.com/osakacitysc

公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download

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