【梅小路ポテル京都】ポテルの過ごしの自由が、すぎる！こんなに自由なホテルってあった？無限朝食と３つの新着アップデート

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

株式会社 JR 西日本ホロニック(京都市下京区/代表取締役 長田一郎)が運営する Umekoji Potel KYOTO（梅小路ポテル京都、以下「ポテル」／総支配人：松井美佐子）では 2026 年 4 月 15 日（水）より提供を開始した、朝食の常識を変える「無限朝食」が大変ご好評いただいています。この度、ポテルは「無限朝食」のコンセプトをさらに進化させ、お客様の「自由がすぎる！」滞在を叶えるため、館内の様々な過ごしコンテンツを一層アップデート＝進化させることにしました。

△無限朝食利用イメージ 館内の様々な場所で朝食を楽しめる

【 無限朝食とは 】朝食時間内に無限にループできる、ポテルの“自由な朝ごはん”スタイルをさします。

■いつでも（朝食の時間内ならいつでも）

■どこでも（館内の可能な場所※でご自由に）

■ 何度でも（レストランを出た後も、何回ビュッフェを取りにきても）OK。レストランでの食事だけでなく、テイクアウトによって バリエーション豊かな朝食スタイルが実現します。※一部対象外エリアあり

４月１５日スタートした「無限朝食」いつでも、どこでも、何度でも。

スタートして１か月も経ちませんが、たくさんのお客様から嬉しい感想が寄せられています。どんな反響になるか、実はドキドキだったポテルクルーも、思い思いに様々な場所で朝食を楽しむお客様のゆったりした様子に、朝の空気感がゆるやかに「ぽーっと」できるポテルの過ごし方に変化しているのを感じています。（お客様の声は後述）

無限に広がる過ごし方！ 朝食テイクアウトは、カスタマイズできる楽しさ

用途に合わせたBOXを選べるのが嬉しい△味変も楽しい。モデルコース

【朝食テイクアウトBOX】テイクアウト BOX は様々な大きさ・形をご用意しています 。好きなものを好きな分量だけお取りいただきカスタマイズできます。お食事する場所も、ご自身の気分でカスタマイズ！ レストランやカフェはもちろん、ルーフトップやお部 屋のバルコニー、あわいの間など、ご自身の心地いい場所で 好きな時間に、どうぞ！

ポテルの「無限朝食」概要

【開始時期】 2026 年 4 月 15 日(水)～

【内 容】 いつでも、どこでも、何度でも。ポテルの朝食をお召し上がりいただけます（※）

（※朝食付きプランご宿泊者、朝食チケットご購入の宿泊者、下記朝食提供時間内。館内のご飲食に限ります）

【提供場所】 梅小路ポテル京都 レストラン

【提供時間】 平日 7:00～10:30 close 11:00 ／ 土日祝日 7:00～9:30 close 10:00

【料 金】 大人：\4,500（税込）3歳～小学生未満：\2,250（税込）3歳未満：無料

※上記は正規料金です。（ご宿泊者は朝食割引料金の適用があります。日によって料金は異なります）

※ご宿泊者様以外のお客様も、お席に空きがある場合はご利用いただけます。

▽「ポテルの無限朝食」を詳しく見る(https://www.potel.jp/kyoto/information/530/)

え？ポテルの「あわいの間」って自由に使えるの？ しかもさらに自由度アップ？

△客室に設置している「館内MAP」 オレンジ枠はポテルの象徴的な「あわいの間」＝共用部分にはたくさんのテーマ性をもったスペースが存在している

オレンジ枠はポテルの象徴的な「あわいの間」＝共用部分にはたくさんのテーマ性をもったスペースが存在している

自由がすぎる！※（A）ポテルの自由度が進化した、３つ新着アップデート！

＜自由がすぎる！進化の新着アップデート（１）＞

時間拡充の進化

ポテルではあわいの間の利用時間を、大幅に拡充しました。それぞれの滞在にあわせて思い思いの時間に過ごしていただくため、朝の時間と夜のご利用可能時間を拡げています。ポテルの宿泊体験である「過ごし」を、もっと自由に満喫していただけますように！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95932/table/1195_1_60340513bacabac8c3ab4cea8968f406.jpg?v=202605131251 ]

※記載の「12:00」については、12:00まで開放していますが、ご利用時間はチェックアウト時間まで

※JRホテルメンバーズ会員はチェックアウト12:00までご利用可能。通常チェックアウトは11:00まで

＜自由がすぎる！進化の新着アップデート（２）＞

おとな間（あわい）誕生

2階の Park に新設。22時から「おとな間（あわい）」でドリンク提供もあり、ヒーリングタイムをゆったり楽しめる（AI 生成イメージ）

New！おとな間（あわい）が誕生しました！

2階 Park の広々とした空間で、ゆったりヒーリング音楽と映像を眺めながら、生ビールやハイボール、ノンアルコールドリンクなども楽しんでいただけるよう、アップデートしました！おとなの夜のゆったりタイムをお楽しみください。 ビーズクッションは「tetra」を導入。心と体によりそう日本のソファに身をゆだねてお寛ぎください。

＜利用時間＞22:00～24:00

＜自由がすぎる！進化の新着アップデート（３）＞

醗酵所でもサービスドリンクの提供が始まりました！

宿泊者限定で、梅小路醗酵所にて新たにサービスドリンクの提供をはじめました！醗酵所は、ポテル敷地内の梅小路銭湯「ぽて湯」の目の前（徒歩 3 歩！）。風呂前に位置しており、銭湯で身体を温めた後、醗酵所のドリンクはいかがでしょうか。 また、無限朝食の「せいろ蒸し」の薬味でもある「生塩麹、生醤油麹」も店頭にて販売しています。

「無限朝食」や「過ごしの充実」に寄せられている口コミのご紹介

「無限朝食」や「過ごしのアップデート」がスタートしてまだ 1 か月も経過していませんが、お客様からの声が続々と寄せられています。その一部をご紹介します。

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（１）朝ごはんも美味しくて、部屋にも持って帰ってお昼前にバルコニーで頂きました。 ひとりでものんびり楽しめました！

（２）久しぶりの雨でしたが自分でコーヒーを豆から挽く体験、ゆったりとビール、ワインスモークチーズを飲食し、お風呂上がりの醸造酒の試飲、また醸造所のブランコのような椅子どれも目新しくよかったです。 次回はホテル滞在目的として来たいです。

（３）夜遅くまでお酒が飲めて嬉しかったです 朝ごはんも持ち出しできて感激しました。

（４）Excellent. Our favourite hotel of our Japan trip. The included morning coffee and afternoon drinks stations and free access to the on-site bath house and games area all added to the wonderful experience. Location next to train station, large park with playground and attractions, including aquarium make perfect position. Highly recommend.

最高でした。今回の日本旅行で一番気に入ったホテルです。朝のコーヒーと午後のドリンクサービ

ス、館内の浴場やゲームエリアへの無料アクセスなど、すべてが素晴らしい滞在を演出してくれました。

（５）朝ごはんのデザートだけ屋上で食べられたのは本当に自由に過ごせてとても良かったです。

（６）蒸篭（せいろ）料理がありよかった。 朝食会場以外でも食べる様にテイクアウト 方式もよかった。

（７）館内にリラックス出来るエリアが多くてめちゃくちゃよかった 子供が遊べるスペースに、夜はヒ ーリングの音楽が流れていてめちゃくちゃよかった。

●梅小路ポテル京都 あわいの間について

「ポテルのあわいの間」についてはこちら(https://www.potel.jp/kyoto/stay/#lnk01)

※掲載写真はすべてイメージです。

※AI 等によるイメージ合成画像は、実際の装飾・人物・仕様とは異なる場合があります。

※メニュー内容は仕入れ状況により変更となる場合がございます。

※表示料金は消費税を含む総額料金を表示しています。

■JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは、対象施設にてご利用いただけます。詳しくは、以下のボタンよりご覧ください。

梅小路ポテル京都について

JRホテルメンバーズ :https://www.jrhotel-m.jp/app/WESTERポイント :https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

ポテルは「ポート(港)」と「ホテル」を組み合わせた造語。港のように価値ある出会いが行きかう場所から生まれる「ご縁」をつないで、まだ見ぬ京都へいざなう思いをこめたホテルとして、京都駅から1駅のＪＲ「梅小路京都西」徒歩約5分の場所に位置しています。周囲には緑豊かな梅小路公園、京都鉄道博物館、京都市水族館があり、アクセスの便に恵まれ、観光やビジネスに最適です。

館内では、宿泊者専用のさまざまなアクティビティ施設を提供しており、アルコールや軽食を楽しめるオールインクルーシブのサービスで、充実した過ごしの価値を体験いただけます。また、ホテルとしてはめずらしい「梅小路銭湯 ぽて湯」が併設されており、旅の疲れを癒しリラックスできます。そのほか、宴会場やイベントスペースも備えており、会議やセミナー、各種パーティーにもご活用いただけます。観光からビジネスまで幅広いニーズにお応えする充実の設備とホスピタリティで、皆様をお迎えいたします。

【本件のお問合せ先】

株式会社JR西日本ホロニック 営業企画担当：松井・岸田

E-mail：t-kishida@potel.jp

Umekoji Potel KYOTO（梅小路ポテル京都）TEL：075-284-1146

公式HP: https://www.potel.jp/kyoto/