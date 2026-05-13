トラック王国が物流・建設業界へ向けたAI秘書サービス「トラック王国 メガホン」を正式発表。明日から開催されるジャパントラックショー2026 ブースB-35にて無料で体験可能

株式会社トラックオーコク

商用車専門のオンライン売買プラットフォーム「トラック王国」を提供する株式会社トラックオーコク（本社：東京都渋谷区、代表：津島 一夫）は明日2026年5月14日（木）、物流・建設業界の経営者を対象とした業界特化型AI秘書サービス「トラック王国 メガホン」を提供開始することをお知らせします。

本サービスは、明日5月14日（木）よりパシフィコ横浜にて開幕する「ジャパントラックショー2026」当社ブース（B-35）にて実際に体験いただけます。また、展示会来場者は会場にてご自身のスマートフォンへの利用登録が可能です。登録は完全無料です。

■新サービス「トラック王国 メガホン」について

「トラック王国 メガホン」は、LINE友だち登録で利用可能な業界特化型の「24時間365日稼働するAI秘書」サービスです。

単なるチャットボットではなく、トラック王国アンバサダー・熊田曜子さんの音声とキャラクター性を備え、物流・建設業界の社長の「最強のバディ（相棒）」として、業務の最適化・効率化・自動化と経営判断のサポートを行います。

■開発背景

サービス画面＜3つの特徴＞- 「声」と「画像」で完結する超現場主義DX音声インターフェースにより、運転中や現場作業中でも電話や音声入力で指示を出すだけで、タスク管理や情報検索が可能です。また、請求書・納品書・車検証などをスマートフォンで撮影するだけで、AIが内容を瞬時に読み取り、データ化・整理を代行する爆速OCR（画像解析）機能も搭載しています。- 業界初、熊田曜子さんの音声・キャラクター性による親しみやすさ従来の無機質なツールとは一線を画し、熊田曜子さんの音声で優しく、時には力強くサポートします。「ITは苦手だ」という方も毎日“つい触りたくなる”ようなインターフェースを実現し、心理的ハードルを取り除きます。- 総合病院モデルの「コンシェルジュ」機能資金繰り、車両の売り買い、採用、整備の悩みなど、メガホンに相談した内容は、トラック王国の各専門部署（総合病院の各診療科）と連携します。AIとの日常的な接点から「困りごと」を自然に抽出し、最適なソリューションを提案する「受動から能動へ」の体験を提供します。

2024年問題や深刻な人手不足を背景に、事務員を雇うコストがなく、社長自らが深夜まで事務作業に追われる「多忙すぎる経営者」が物流・建設業界に多く存在します。また、複雑なSaaS（管理ソフト）は業界に浸透しにくいという課題もあります。当社は、多くの方が日常的に利用している「LINE」を入り口にすることで、物流・建設業界のDXを一気に加速させることを目指し、本サービスを開発いたしました。

■ジャパントラックショー2026での体験について

当社ブースにおいて、新サービス「トラック王国 メガホン」を実際に体験いただけます。ぜひブースへお立ち寄りください。

■商用車専門のオンライン売買プラットフォーム「トラック王国」について

- 体験ブース： B-35（株式会社トラックオーコク）- 実施内容： ブース内にて、実際にメガホンに話しかけ、AIが業務をこなす様子をその場でデモンストレーション- 利用登録： 展示会来場者はご自身のスマートフォンにメガホンを登録し、そのまま使い続けることが可能- 展示会名： ジャパントラックショー2026- 会期： 2026年5月14日（木）～5月16日（土）10:00～18:00（最終日は17:00終了）- 会場： パシフィコ横浜- 主催： 一般社団法人 国際物流総合研究所- 展示会公式サイト： https://truck-show.jp/

小型・中型・大型トラックから小型重機・バスまで幅広い商用車の買取・販売を提供する商用車専門オンラインプラットフォーム「トラック王国」。試乗や買取査定も無料で、全国どこでも対応します。買取や購入にかかる手続きだけでなく、販売活動にかかる煩雑な手続きも代行、利用者だけでなく販売店も支えます。

- ワンストップ・ダイレクト取引によるコストカット買取から販売までを自社で一貫して行うことで、中間マージンを排除。 高価買取と「激安価格」での販売を同時に実現しています。- 圧倒的な在庫量と全国対応の納車体制小型から大型、特殊車両まで常時数千台規模の在庫を保有。 本島・離島を問わず、日本全国どこへでもスピーディーな納車が可能です。- プロによる徹底した品質管理査定士免許を持つ専門スタッフが厳格に車両をチェック。 納車前には専任スタッフによる点検・クリーニングを施し、安全かつ快適な車両提供に努めています。- 多角的なビジネスサポート車両売買のみならず、トラックを手放さずに資金調達ができる「リースバック」や、ドライバー採用支援、パーツ販売など、運送・建設業界の多種多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。

■「トラック王国」シリーズ事業について

・資金調達ソリューション「トラック王国リースバック」

トラック王国の資金調達サービス「リースバック」は、お客様が所有するトラックを「トラック王国」が買い取り、その後はリース契約に切り替えてそのまま車両をご利用いただける資金調達サービスです。 資産の流動化により、現場の仕事を止めることなく、事業運営に必要な現金を迅速に確保することが可能です。

サイトURL：https://www.55truck.com/service/lease_back/

・物流・建設・製造業界特化の求人掲載サービス「トラック王国テン職」

物流・建設・製造業界専門の求人サイト。商用車専門オンラインプラットフォーム「トラック王国」の運営で培った長年の業界経験から、求職を希望される方と求人募集企業様のマッチングをサポートし、人と仕事が繋がる場を提供しています。無料で求人募集の掲載ができ、応募件数に応じた追加費用が発生することもありません。

サイトURL：https://ten-shoku.55truck.com/

・トラックドライバーをはじめとした外国人材の紹介・登録支援サービス「トラック王国外国人材」

深刻な人手不足に悩む物流・建設・製造業界の企業へ、即戦力となる特定技能外国人や技人国（技術・人文知識・国際業務）資格を持つ人材を紹介するサービスです。 業界特化の強みを活かし、書類作成などの煩雑な申請業務から入国後の生活フォロー、定期的な面談まで、登録支援機関として一気通貫でサポートします。 日本で働きたい意欲の高い外国人材と、持続可能な事業運営を目指す企業様との架け橋となり、業界の労働力不足解消に貢献します。

サイトURL：https://ten-shoku.55truck.com/lp_gaikokujinzai_company/

・車両パーツ専門ECサービス「トラック王国パーツ館」

トラック用品専門ブランドであるジェットイノウエ製品を中心に、商用車専門の新品車両用パーツをネット購入可能です。トラック王国を介して車両を買取に出す前のパーツメンテナンスに、またお得に購入した車両を使い勝手の良いパーツでアップグレードしたりと、より快適なトラック生活をトラック王国は応援します。

取り扱いパーツ一例：トラックメッキパーツ・トラック電装品・トラック内装品・洗車用品

取り扱い点数：約4,000点

サイトURL：https://shop.55truck.com/

株式会社トラックオーコク

本社所在地：東京都渋谷区笹塚1丁目55番7号 マルエスファーストビル

設立 ：2006年1月

代表 ：津島 一夫

ＨＰ ：https://www.55truck.co.jp/

事業概要 ：商用車専門オンラインプラットフォーム「トラック王国」の運営・企画・開発事業／物流・建設・製造業界特化の求人紹介サイト「トラック王国テン職」の運営・企画・開発事業／トラック・バス・重機の買取事業、国内販売事業・海外輸出事業／パーツ販売事業／リースバック事業

＜本件問い合わせ先＞

株式会社トラックオーコク 社長室：西田(ニシダ) 宛て

Tel：03-4330-7755

問い合わせフォーム：https://www.55truck.co.jp/contact/