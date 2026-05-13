トラック王国が物流・建設業界へ向けたAI秘書サービス「トラック王国 メガホン」を正式発表。明日から開催されるジャパントラックショー2026 ブースB-35にて無料で体験可能
商用車専門のオンライン売買プラットフォーム「トラック王国」を提供する株式会社トラックオーコク（本社：東京都渋谷区、代表：津島 一夫）は明日2026年5月14日（木）、物流・建設業界の経営者を対象とした業界特化型AI秘書サービス「トラック王国 メガホン」を提供開始することをお知らせします。
本サービスは、明日5月14日（木）よりパシフィコ横浜にて開幕する「ジャパントラックショー2026」当社ブース（B-35）にて実際に体験いただけます。また、展示会来場者は会場にてご自身のスマートフォンへの利用登録が可能です。登録は完全無料です。
■新サービス「トラック王国 メガホン」について
「トラック王国 メガホン」は、LINE友だち登録で利用可能な業界特化型の「24時間365日稼働するAI秘書」サービスです。
単なるチャットボットではなく、トラック王国アンバサダー・熊田曜子さんの音声とキャラクター性を備え、物流・建設業界の社長の「最強のバディ（相棒）」として、業務の最適化・効率化・自動化と経営判断のサポートを行います。
サービス画面
＜3つの特徴＞
- 「声」と「画像」で完結する超現場主義DX
音声インターフェースにより、運転中や現場作業中でも電話や音声入力で指示を出すだけで、タスク管理や情報検索が可能です。また、請求書・納品書・車検証などをスマートフォンで撮影するだけで、AIが内容を瞬時に読み取り、データ化・整理を代行する爆速OCR（画像解析）機能も搭載しています。
- 業界初、熊田曜子さんの音声・キャラクター性による親しみやすさ
従来の無機質なツールとは一線を画し、熊田曜子さんの音声で優しく、時には力強くサポートします。「ITは苦手だ」という方も毎日“つい触りたくなる”ようなインターフェースを実現し、心理的ハードルを取り除きます。
- 総合病院モデルの「コンシェルジュ」機能
資金繰り、車両の売り買い、採用、整備の悩みなど、メガホンに相談した内容は、トラック王国の各専門部署（総合病院の各診療科）と連携します。AIとの日常的な接点から「困りごと」を自然に抽出し、最適なソリューションを提案する「受動から能動へ」の体験を提供します。
■開発背景
2024年問題や深刻な人手不足を背景に、事務員を雇うコストがなく、社長自らが深夜まで事務作業に追われる「多忙すぎる経営者」が物流・建設業界に多く存在します。また、複雑なSaaS（管理ソフト）は業界に浸透しにくいという課題もあります。当社は、多くの方が日常的に利用している「LINE」を入り口にすることで、物流・建設業界のDXを一気に加速させることを目指し、本サービスを開発いたしました。
■ジャパントラックショー2026での体験について
当社ブースにおいて、新サービス「トラック王国 メガホン」を実際に体験いただけます。ぜひブースへお立ち寄りください。
- 体験ブース： B-35（株式会社トラックオーコク）
- 実施内容： ブース内にて、実際にメガホンに話しかけ、AIが業務をこなす様子をその場でデモンストレーション
- 利用登録： 展示会来場者はご自身のスマートフォンにメガホンを登録し、そのまま使い続けることが可能
- 展示会名： ジャパントラックショー2026
- 会期： 2026年5月14日（木）～5月16日（土）10:00～18:00（最終日は17:00終了）
- 会場： パシフィコ横浜
- 主催： 一般社団法人 国際物流総合研究所
- 展示会公式サイト： https://truck-show.jp/
■商用車専門のオンライン売買プラットフォーム「トラック王国」について
小型・中型・大型トラックから小型重機・バスまで幅広い商用車の買取・販売を提供する商用車専門オンラインプラットフォーム「トラック王国」。試乗や買取査定も無料で、全国どこでも対応します。買取や購入にかかる手続きだけでなく、販売活動にかかる煩雑な手続きも代行、利用者だけでなく販売店も支えます。
- ワンストップ・ダイレクト取引によるコストカット
買取から販売までを自社で一貫して行うことで、中間マージンを排除。 高価買取と「激安価格」での販売を同時に実現しています。
- 圧倒的な在庫量と全国対応の納車体制
小型から大型、特殊車両まで常時数千台規模の在庫を保有。 本島・離島を問わず、日本全国どこへでもスピーディーな納車が可能です。
- プロによる徹底した品質管理
査定士免許を持つ専門スタッフが厳格に車両をチェック。 納車前には専任スタッフによる点検・クリーニングを施し、安全かつ快適な車両提供に努めています。
- 多角的なビジネスサポート
車両売買のみならず、トラックを手放さずに資金調達ができる「リースバック」や、ドライバー採用支援、パーツ販売など、運送・建設業界の多種多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。
■「トラック王国」シリーズ事業について
・資金調達ソリューション「トラック王国リースバック」
トラック王国の資金調達サービス「リースバック」は、お客様が所有するトラックを「トラック王国」が買い取り、その後はリース契約に切り替えてそのまま車両をご利用いただける資金調達サービスです。 資産の流動化により、現場の仕事を止めることなく、事業運営に必要な現金を迅速に確保することが可能です。
サイトURL：https://www.55truck.com/service/lease_back/
・物流・建設・製造業界特化の求人掲載サービス「トラック王国テン職」
物流・建設・製造業界専門の求人サイト。商用車専門オンラインプラットフォーム「トラック王国」の運営で培った長年の業界経験から、求職を希望される方と求人募集企業様のマッチングをサポートし、人と仕事が繋がる場を提供しています。無料で求人募集の掲載ができ、応募件数に応じた追加費用が発生することもありません。
サイトURL：https://ten-shoku.55truck.com/
・トラックドライバーをはじめとした外国人材の紹介・登録支援サービス「トラック王国外国人材」
深刻な人手不足に悩む物流・建設・製造業界の企業へ、即戦力となる特定技能外国人や技人国（技術・人文知識・国際業務）資格を持つ人材を紹介するサービスです。 業界特化の強みを活かし、書類作成などの煩雑な申請業務から入国後の生活フォロー、定期的な面談まで、登録支援機関として一気通貫でサポートします。 日本で働きたい意欲の高い外国人材と、持続可能な事業運営を目指す企業様との架け橋となり、業界の労働力不足解消に貢献します。
サイトURL：https://ten-shoku.55truck.com/lp_gaikokujinzai_company/
・車両パーツ専門ECサービス「トラック王国パーツ館」
トラック用品専門ブランドであるジェットイノウエ製品を中心に、商用車専門の新品車両用パーツをネット購入可能です。トラック王国を介して車両を買取に出す前のパーツメンテナンスに、またお得に購入した車両を使い勝手の良いパーツでアップグレードしたりと、より快適なトラック生活をトラック王国は応援します。
取り扱いパーツ一例：トラックメッキパーツ・トラック電装品・トラック内装品・洗車用品
取り扱い点数：約4,000点
サイトURL：https://shop.55truck.com/
株式会社トラックオーコク
本社所在地：東京都渋谷区笹塚1丁目55番7号 マルエスファーストビル
設立 ：2006年1月
代表 ：津島 一夫
ＨＰ ：https://www.55truck.co.jp/
事業概要 ：商用車専門オンラインプラットフォーム「トラック王国」の運営・企画・開発事業／物流・建設・製造業界特化の求人紹介サイト「トラック王国テン職」の運営・企画・開発事業／トラック・バス・重機の買取事業、国内販売事業・海外輸出事業／パーツ販売事業／リースバック事業
＜本件問い合わせ先＞
株式会社トラックオーコク 社長室：西田(ニシダ) 宛て
Tel：03-4330-7755
問い合わせフォーム：https://www.55truck.co.jp/contact/