ARROVA、Gadsmeのインゲーム広告商品の取り扱いを開始

株式会社ARROVA

株式会社ARROVA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：河合佑介、以下ARROVA）は、Gadsmeのインゲーム広告の取り扱いを開始し、出稿を希望する広告主の募集を開始いたしました。

ゲーム空間内の壁面や看板など、ゲームの世界観に自然に溶け込む形式で、ゲームプレイを妨げにくい広告接点を通して、従来のデジタル広告では接点を持ちにくかった若年層を含む、ゲームオーディエンスへのアプローチを可能にします。

■取り扱い開始の背景

近年、若年層を中心としたゲームプレイヤーとの接点づくりや、従来の広告と一線を画す自然な広告手法へのニーズが高まっています。

ARROVAはこれまで、インゲーム広告をはじめ、ゲーム空間やバーチャル空間を活用したマーケティング支援を行ってまいりました。

今回Gadsmeのインゲーム広告の取り扱いを開始することで、広告主に対してよりプレミアムでユーザーボリュームの多い広告枠の提案が可能になります。

■取り扱い商品の概要

今回取り扱いを開始するGadsmeのインゲーム広告は、ゲーム内空間に自然に馴染む形で掲出される広告です。

インゲーム広告は、従来のデジタル広告と比べてユーザーの広告忌避感が低いことや、購買喚起効果が高いことが示されています。

参考プレスリリース：ゲーム内広告に関する生活者調査を実施―インゲーム広告はコンテンツ体験に自然に溶け込み、従来のデジタル広告に比べ最大約1.7倍の購買喚起効果を発揮―(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000065.000126965.html)

Gadsmeのインゲーム広告も、こうしたユーザーフレンドリーな広告接触体験を実現しながら、ブランド認知向上を支援する広告商品です。加えて一部の広告枠ではクリック機能が実装されており、認知だけでなくウェブサイト誘導等の行動喚起にも活用可能で、モバイル・デスクトップPCの両デバイスを通じて、幅広いゲームプレイヤーとの接点を提供します。

■商品の特長

・ゲーム空間に自然に溶け込む広告枠

ゲーム空間内の壁面や看板などに自然に馴染む形で広告を掲出できるため、ゲームのプレイ体験を阻害せず、好意的な広告接触機会を実現します。

・一部広告枠でクリック機能を実装

一部の広告枠では、広告枠を長押しやダブルタップすることでウェブサイトへ遷移できる機能が実装されています。認知施策に加え、行動喚起を目的とした施策にも活用できます。

・プレミアムなゲーム在庫への掲載が可能

月間アクティブユーザーが180万人を超える、日本で長年親しまれているモバイルサッカーゲームを含む、プレミアムなゲームタイトル内の広告枠へ掲載が可能。コアゲーマーだけでなく、ライトなゲームプレイヤーも含めた幅広いオーディエンスにアプローチすることが可能になりました。

※一部のメジャーなサッカーゲームタイトルへの配信開始は夏ごろを予定しております。

・モバイルに加えてデスクトップPCゲームにも対応

モバイルゲームに加え、デスクトップPCでプレイされるゲームにも広告掲載が可能です。これによりリーチを大きく伸ばすことができます。

■本取り組みに対するGadsme CEO Guillaume Monteuxのコメント

「インゲーム広告は、ユーザー体験を中断させるものではなく、その体験の自然な延長線上にあるべきだと考えています。私たちは、ブランドとゲームカルチャーをつなぐ方法を真に理解しているARROVAとパートナーシップを組めることを大変嬉しく思っています。ゲームメディアに関する深い専門性と、プレイヤーにとって意味のある体験づくりへの強いコミットメントを持つARROVAは、ブランドに対して継続的に優れたKPIをもたらすチャネルであるインゲーム広告を、さらに次のレベルへ引き上げるうえで理想的なパートナーです。」

■本取り組みに対する株式会社ARROVA代表取締役 河合 佑介のコメント

「ゲームは今、若年層をはじめとする多くの生活者にとって、日常の中で自然に触れるメディアになっています。だからこそ、その空間における広告も、ゲームの世界観やプレイ体験を損なわず、自然に存在することが重要だと考えています。今回、Gadsmeのインゲーム広告商品の取り扱いを開始することで、ARROVAとして、プレイヤーにとって心地よく、広告主にとっても価値ある新たな広告接点を提供できることを大変嬉しく思います。ARROVAは今後も、ゲーム空間を活用したより良いブランド体験の実現を目指してまいります。」

■今後の展開

ARROVAは今後、Gadsmeのインゲーム広告の活用を通じて、ゲーム・エンターテインメント領域をはじめ、若年層やゲームプレイヤーとの接点構築を重視する広告主企業に対し、より価値のあるマーケティング機会を提供してまいります。

以 上

＜会社概要＞

株式会社ARROVA https://www.arrova.co.jp/

ARROVAは、博報堂ＤＹグループの株式会社Hakuhodo DY ONEの子会社。国内初のゲームメディア専業マーケティングエージェンシー。ゲーム空間内に溶け込む「インゲーム広告」を始め、CGI ・AR・ブランドゲームといった“バーチャル空間”と “リアル空間”とを接続させるエンターテイメント体験を生活者に提供しています。

- 広告販売事業：インゲーム広告、リワード型ゲーム内広告、ゲーム実況配信等のコンテンツ内広告- 広告クリエイティブ制作事業：ARコンテンツ制作、CGI動画制作- ゲーム制作事業：Fortnite/ROBLOX内独自ブランドゲームの制作、ブラウザゲーム制作- デジタルファッション事業：デジタルファッションマーケットプレイス「TOKYO AVATAR GATE」の運営

代表者 ： 代表取締役 河合 佑介

本社所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー

設立 ： 2023年8月1日

事業内容 ： ゲームメディアを用いたマーケティング支援/媒体・サービス開発

Gadsme

Gadsmeは、ゲームプレイを妨げることなく、ブランドをビデオゲーム環境内にシームレスに統合するよう設計された、世界で最も高度なインゲーム広告プラットフォームです。Gadsmeは、没入感が高くブランドセーフな環境の中で、高いエンゲージメントを持つオーディエンスにリーチできるようにし、広告効果と投資対効果の最大化を実現します。独自技術を基盤として、Gadsmeはゲームシーンに自然に溶け込む、非侵襲的なネイティブ広告フォーマットを提供しています。これは、現実世界におけるディスプレイ広告や動画付きのクリッカブルなビルボード、スタジアムバナーのような掲載形式に近く、自然さとプレイヤーからの受容性を確保します。Gadsmeは、ゲームにおける広告のあり方を再定義し、開発会社、広告主、プレイヤーのすべてにとってメリットのあるエコシステムを構築しています。現在、Ubisoft、Voodoo、SEGA、Lion Studioを含む100社以上のゲーム開発会社と取り組んでいます。

本件についてのお問い合わせ先

株式会社ARROVA

広報担当 E-mail：contact@arrova.co.jp