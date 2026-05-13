「金利のある世界」で地域金融機関に求められる差別化・ビジネス戦略 ❘ セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ

株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は、2026年6月18日（木）13:00～16:00に株式会社日本総合研究所 調査部 金融リサーチセンター 主任研究員 大嶋 秀雄 氏を講師に迎え、「『金利のある世界』で地域金融機関に求められるビジネス戦略 ～競争が激化・多様化するなか、差別化戦略が不可欠に～」を会場およびオンラインにて開催いたします。

日本銀行の政策修正により、わが国は「金利のある世界」へ回帰しました。銀行収益にはプラスとされる一方、預貸金獲得競争の激化やネットバンクの地方進出など、地域金融機関を取り巻く環境は一段と厳しさを増しています。本セミナーでは、最新の業績動向を分析し、地域金融機関が今とるべき「差別化戦略」の方向性を解説いたします。

▼本セミナーで得られること

セミナー詳細を見る！ :https://seminar-info.jp/entry/seminars/view/1/6824?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260618es

・直近の地域金融機関の業績動向

・地域金融機関を取り巻くビジネス環境

― 短期的／長期的な変化、当局のスタンス

・地域金融機関に求められる戦略の方向性

▼セミナープログラム

１．近年の地域金融機関の業績動向

（１）全体

（２）項目別の動き（金利収益、非金利収益、余資運用、営業経費）

２．地域金融機関を取り巻くビジネス環境の変化

（１）「金利のある世界」への回帰（３つの変化、ビジネス影響、預金・貸出の動き）

（２）「金利のある世界」で加速する競争環境の変化（デジタル化、ビジネス多様化）

（３）加速する人口減少、高齢化

（４）当局のスタンス（行政方針、地域金融力強化プラン、日銀考査指針）

３．動き出す預金

（１）預金の変動要因

（２）わが国全体、地域、個別金融機関の預金の動き、預金獲得競争の活発化

４．今後求められる戦略の方向性

（１）法人ビジネスの方向性 ― 地域課題の見極め、本業支援

（２）個人ビジネスの方向性 ― デジタル＋αの重要性

（３）経営基盤の強化 ― 成長投資（人材/デジタル/M&A）、異業種連携、システム共同化、人材・店舗戦略、地域商社

（参考）重要性が増すＩＲ戦略、（参考）再編の方向性

５．質疑応答

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※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。

※事前質問は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社セミナーインフォ セミナーグループ

E-mail：seminar-operation@seminar-info.jp