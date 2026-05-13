“ワンランク上の着用感” 脂肪吸引圧迫着の技術を応用したノンワイヤーブラ『リポサポリラックス』が新登場！～5月14日より販売開始～

株式会社エンパイア

株式会社エンパイア(所在地：東京都中央区、代表取締役社長：大内拓己)は、脂肪吸引後の圧迫着の技術を活かしたノンワイヤーブラ『リポサポリラックス』の販売を、2026年5月14日より開始いたします。

脂肪吸引後の圧迫ケアウェアとして多数の美容クリニックの導入実績を持つ「リポサポ」が、新たなカテゴリーに挑戦。

新商品『リポサポリラックス - ノンワイヤーブラ -』は、術後ケアのノウハウを日常に応用した、むくみ・拘縮ケア専用のブラジャーです。

脂肪吸引を受けた方だけでなく、日頃のボディケアとしてむくみや体型維持を意識するすべての女性にも。新しいボディケアラインをご提案いたします。

【リポサポとは - 術後のダウンタイムをサポートする圧迫ケアブランド】

「リポサポ」は、脂肪吸引後のダウンタイムをサポートするために誕生した圧迫着ブランドです。従来の圧迫着の課題を解消すべく、脂肪吸引を数多く経験するドクター・看護師・患者様と2年以上の月日をかけて開発。術後の腫れやむくみを最小限に、着用感にも細かくこだわり、縫い目の跡が付きにくい設計を実現しました。

現在は美容クリニック48院に導入いただいており、累計販売枚数15,000着以上の実績を誇ります（2026年5月時点）。

▼ ブランド実績

- 美容クリニック導入実績：48院（2026年5月時点）- 累計販売枚数：15,000着以上（2026年5月時点）- 開発期間：2年- ドクター・看護師・患者様の協力のもと開発

▼ リポサポ着用者の声

【なぜ、リポサポがブラジャーを作ったのか】

- 「術後すぐから使えて、締め付け感がなく快適に過ごせた」- 「他の圧迫ウェアと比べて縫い目の刺激が少なく、長時間つけられる」- 「むくみが引くのが早く感じた。看護師としても患者様に勧めやすい」- 「拘縮ケアとして術後しばらく愛用。普段使いもできてデザインがシンプル」

リポサポの開発・販売を続ける中で、ある声が繰り返し届くようになりました。

「術後のダウンタイムがある程度落ち着いても、むくみや拘縮はまだまだ気になるので使い続けたい」

「脂肪吸引していない部位にも、日常ケアができるものがほしい」

術後の強い圧迫を目的とした圧迫着では、回復後や一般の方の日常使いには向きません。

そこで生まれたのが、リポサポの技術をベースに、むくみ・拘縮ケアと日常の快適さを両立させた新カテゴリー「リポサポリラックス」です。

医療品質のノウハウを、すべての女性の毎日へ。

【リポサポリラックス - ノンワイヤーブラ - の特徴】

「揺らさない × 締め付けない」を両立。

リポサポが2年かけて培った圧迫ケアの技術を、ブラジャーの設計に落とし込みました。

▼ 主な特徴

・ノンワイヤー設計

傷口・敏感な部位への負担を抑え、日常使いも快適

・シームレス加工

縫い目による摩擦や跡がつきにくい設計

・適度な圧迫サポート

むくみ・拘縮ケアに対応しながら締め付けすぎない

・昼夜兼用

就寝時もそのまま使用可能

・バストラインを整える設計

型崩れ防止をサポート

・延長フックが付属

ダウンタイムの経過や体型・体調に合わせて幅広く調整可能

・肩こり・食い込みを軽減するストラップ設計

デリケートな肌にブラの跡が残りにくい

▼ こんな方におすすめ

【圧迫着「リポサポ」との併用でさらに効果的に】

- むくみやすく、夕方になると体が重いと感じる方- バストの型崩れや拘縮が気になってきた方- ワイヤーブラの締め付けや痛みが気になる方- 日常のボディケアを習慣にしたい方- 脂肪吸引後のむくみ・拘縮ケアを回復後も継続したい方ブラと圧迫着(ボレロ)の併用画像

リポサポリラックスは、従来の圧迫着「リポサポ」との併用も想定して設計されています。

脂肪吸引の手術直後は圧迫着で全体をしっかりケアしながら、バスト部分にはリポサポリラックスを重ねることで、より細やかなアフターケアが可能になります。

回復後は圧迫着を卒業しても、リポサポリラックスをそのまま日常のボディケアとして着け続けることができます。

▼ 役割の違い

・リポサポ（圧迫着）

術後直後～回復期の強めの圧迫・固定を目的とした医療向け

・リポサポリラックス（ブラジャー）

むくみ・拘縮ケアおよび日常のボディケアを目的とした全女性向け

術後から日常へ、ケアを途切れさせないためのラインナップとして、2つの商品は互いを補い合う関係にあります。

【一般販売記念キャンペーン】

▼ 販売開始日

・2026年5月14日(木)～順次発送開始

▼ 販売価格

・定価：8,980円（税込）

▼ キャンペーン内容

・ブラ単品：定価より20%OFF

・圧迫着＆ブラセット：各20%OFF

▼ 販売チャネル

・公式サイト MiDiCAL：https://midical.jp/products/relax_bra?variant=46481588191477

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXV9GDQL

・楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/midical/lpsp0201-lb-bk/

【会社情報】

会社名：株式会社エンパイア

代表取締役社長：大内拓己

所在地：〒104-0032

東京都中央区八丁堀1-11-3 DiaRestTokyoBldg 3F

事業内容：

美容関連商品の企画・開発・販売、ブランディング戦略、マーケティング支援

お問い合わせ：marketing@empire-company.com