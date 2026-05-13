初心者から上級者まで夢中に。“物語を塗る”韓国発ぬり絵ブック、81点のフルカラーお手本付き！『思い出の宝箱 - 季節を描く、わたしのぬり絵ブック-』5月20日発売

株式会社パイ インターナショナル

なつかしい気持ちが、ふっとよみがえるぬり絵ブックです。好きな場所で、お気にいりの音楽をかけて、ゆっくりと色を重ねてみてください。静かで満ち足りた時間が、自然と広がっていきます。人はそれぞれ違う毎日を生きていても、どこか似た思い出を抱えています。

絵の中の物語にふれると、無邪気だったころの自分や、大切な人の面影がふっと浮かび、思わず笑みがこぼれます。そんな記憶を分かち合うように生まれる〈あなたとわたし〉のつながりが、また次の一枚を描きたくなる、やさしい時間へと導いてくれる一冊です。

著者： チョロク・タムジェンイ

韓国・江原道の山奥で暮らしながら絵を描く韓国人のイラストレーター。小さな絵工房を営み、自然のなかの暮らしとなつかしい記憶を、詩情豊な物語として描き続けている。

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『思い出の宝箱‐季節を描く、わたしのぬり絵ブック‐』

https://pie.co.jp/book/i/6101/

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書籍概要

書名：『思い出の宝箱‐季節を描く、わたしのぬり絵ブック‐』

https://pie.co.jp/book/i/6101/(https://pie.co.jp/book/i/6101/)

仕様：B5判変型（257×210mm）／ソフトカバー／ 160Pages（Full Color）

定価：本体1,600円+税

ISBN：978-4-7562-6101-4 Ｃ0071

著者： チョロク・タムジェンイ

訳：わたなべなおこ

発売日：2026年5月20日

発行元：パイ インターナショナル

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