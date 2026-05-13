アットホーム株式会社

不動産情報サービスのアットホーム株式会社（本社：東京都大田区 代表取締役社長：鶴森 康史 以下、アットホーム）は、「不動産情報サイト アットホーム」で売買居住用物件において、PV数が多い街をまとめた「アットホーム 購入・街ランキング 広島県編」を発表します。

＜トピックス＞

■広島県でPV数が多い街 総合1位 「福山市」

総合1位は前年に引き続き「福山市」で、主にファミリータイプでの需要がけん引しました。2位の「呉市」、3位の「広島市西区」も前年と同順位で、安定した需要が継続している結果となりました。

「アットホーム 購入・街ランキング 広島県編」 調査結果

≪総合≫ 1位 「福山市」

「不動産情報サイト アットホーム」の売買居住用物件で最もPV数が多かった街は、「福山市」でした。「福山市」は、県東端に位置する人口約45万人の市です。瀬戸内海に面し、沿岸部は鉄鋼業を中心とした工業地帯として発展しています。鉄道はJR山陽本線・福塩線、井原鉄道井原線が通り、さらに山陽新幹線も利用できます。市内を中国バスやトモテツバスなどの路線バスが走り、山陽自動車道も利用できるため車での移動も行いやすい地域です。

2位に「呉市」、3位に「広島市西区」がランクインしました。

≪シングル≫ 1位 「広島市中区」

ワンルーム～1DKのシングル向き物件では、「広島市中区」が1位でした。「広島市中区」は市街地の中心に位置する人口約14万人の区です。市内を流れる太田川の三角州にある川に囲まれた街で、県庁などの行政機関に金融機関、繁華街が集まります。区内には世界遺産に認定されている「原爆ドーム」があり、国際平和文化都市・広島の象徴となっています。鉄道は広島電鉄本線・江波線・横川線・白島線・宇品線、広島高速交通アストラムラインなど多数の路線が走り、交通アクセスにも優れています。

≪カップル≫ 1位 「広島市中区」

1LDK～2DKのカップル向き物件では、「広島市中区」が1位でした。2位の「広島市南区」は中心市街地から南東側に位置する人口約14万人の区です。区内には広島東洋カープのホームスタジアム「MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島」があり、試合日にはたくさんの野球ファンで賑わいをみせています。鉄道は広島駅を中心に山陽新幹線、JR山陽本線・呉線、広島電鉄本線・皆実線・宇品線などが通ります。さらに、広島港からはフェリーも運行しており、陸と海の交通の要所となっている区です。

≪ファミリー≫ 1位 「福山市」

2LDK以上のファミリー向き物件では、「福山市」がトップでした。2位の「呉市」は県南西部に位置する人口約20万人の市で、瀬戸内海に浮かぶたくさんの島に囲まれた天然の良港を持つ工業都市として発展してきました。鉄道は沿岸部を中心にJR呉線が通り、広電バスや瀬戸内産交などの路線バスが利用可能です。東広島呉自動車道や広島呉自動車道といった自動車専用道路も通っています。

各街の価格相場はこちら ： https://www.athome.co.jp/souba/

＜調査概要＞

調査対象：「不動産情報サイト アットホーム」において、物件詳細ページのPV数が多い市区町村順にランキング

調査期間：2026年1月1日～3月31日（前年：2025年1月1日～3月31日）

調査エリア：広島県