【新製品】「フローラルドロップ」「ムーンナイトミルク」リニューアル発売（2026年7月31日）

えそらフォレスト株式会社「どれだけ良いものを使っても、以前のような手応えがない」--この感覚の正体は、成分ではなく肌環境にあります。

HANA ORGANIC は創業以来、肌に何かを足すのではなく、肌が本来持っている力を引き出すことを

スキンケアの出発点としてきました。今回、その哲学をさらに一歩深め、「与える」前に「整える」

という処方へと進化させました。

えそらフォレスト株式会社(本社:福岡県福岡市、代表取締役:細田 洋平)は、2026 年 ７月３１日(金)

にホリスティックケアブランド「HANA ORGANIC(ハナオーガニック)」を代表する化粧水「フローラルドロップ」と乳液「ムーンナイトミルク」を全国発売します。

なお 2026 年 5 月 13 日(水)より公式オンラインショップにて先行発売を行います。

今回のリニューアルでは、30 代後半以降の肌に起こりやすい「3 つの乱れ」--バリア機能の低下、微弱炎症の慢性化、老化細胞(ゾンビ細胞)の蓄積--にアプローチする処方へと進化しました。

肌の悩みを隠すのでも、一時的に潤わせるのでもなく、肌が自らコンディションを整えやすい環境をつくること。これが、HANA ORGANIC が考える「Skin Longevity(肌の健康寿命)」へのアプローチです。

「本当のわたしは、きっともっと美しい」--その確信が、この 2 製品を生みました。

■こんな方に、届けたい製品です。

長年スキンケアを続けてきたのに、なんとなく手応えを感じられなくなってきた方。

敏感肌・ゆらぎ肌で、成分にこだわって選んできた方。流行よりも、自分の肌に合うものを基準にしてきた方。

そして、今日の肌だけでなく、これからの肌のために選びたいと思っている方へ。

■ 製品情報

フローラルドロップ（化粧水）／ムーンナイトミルク（乳液）[表: https://prtimes.jp/data/corp/88082/table/13_1_1b8ce609bfe93c0d0bac69b3e7c0833a.jpg?v=202605131251 ]

全成分は公式サイトにてご確認いただけます。https://hana-organic.esola-f.com/

今回のリニューアルに伴い、ムーンナイトミルクは従来の30mLから50mLへ増量しました。

フローラルドロップ、ムーンナイトミルクともに、推奨使用量で約2ヶ月を目安にお使いいただける容量となり、毎日の2ステップケアをより続けやすくなりました。

30 代後半以降の肌に起きている「3 つの乱れ」

丁寧にケアしているのに手応えが感じられないとき、肌の中では 3 つの乱れが同時に進行していることが あります。表面から深部へ、その連鎖を知ることが、正しいアプローチへの第一歩です。

乱れ１.｜表面層 バリア機能の乱れ

肌の最も外側にあるバリアが崩れると、外からの刺激が入りやすくなり、内側のうるおいが逃げやす くなります。乾燥・揺らぎ・ゆらぎやすい肌の多くは、ここから始まっています。

→ フローラルドロップが対応します。

乱れ２.｜内部浅～中層 微弱炎症の慢性

バリアが乱れた肌には、目に見えない「小さな炎症」が慢性的に起きています。この微弱炎症が続くことで、 肌の菌バランスが崩れ、くすみ・ゆらぎ・コンディションの不安定さへとつながります。

→ フローラルドロップが対応します。

乱れ３.｜内部深層 老化細胞による停滞

肌の深部では、完全には死なないまま居座り続ける「老化細胞（ゾンビ細胞）」が蓄積しています。 この細胞が周囲の幹細胞に悪影響を与え、コラーゲンをサポートする働きを少しずつ奪い、ハリや密度の低 下を引き起こします。

→ ムーンナイトミルクが対応します。

この 3 つの乱れに、フローラルドロップ（STEP 1）とムーンナイトミルク（STEP 2）が、表面から深部へ 順番にアプローチします。

「与える前に、整える。」--それが、HANA ORGANIC の答えです。

■ STEP １｜フローラルドロップ（化粧水）── 整える

フローラルドロップは、スプレー式のミスト化粧水です。顔から少し離してスプレーするだけで、ダマスクバラ花水が霧のように肌全体へ均一に広がります。

手で広げる必要がなく、肌に余分な摩擦を与えずに整えられること--これも HANA ORGANIC が大切にしている、肌へのやさしさのひとつです。

うるおいが足りないのではなく、うるおいが逃げているのかもしれない。

肌は毎日、目に見えない「小さな炎症」にさらされています。ストレス、乾燥、空気の刺激 --積み重なった疲れが、バリアを少しずつ崩し、乾燥・揺らぎ・くすみという連鎖を生む。気づかないうちに、肌は消耗し続けているのです。

今回のリニューアルでは 2 つの成分を新たに配合しました。

1｜トウモロコシ由来の成分。

塗布後すばやく肌のコンディションを落ち着かせ、⾧時間にわたって菌バランスを守りながら、水分の蒸散を抑えます（マイクロバイオーム認証取得）。

2｜ペリセア(R)（ジラウロイルグルタミン酸リシン Na）

セラミドに似た構造で、素早く角層のすみずみになじみ、乱れたバリアを整え、うるおいが逃げにくい肌へ。 さらにこのペリセア(R)が、次のムーンナイトミルクの美容成分を肌のすみずみまで届きやすくする--いわば 「扉を開ける」役割も担います。

フローラルドロップは「土台を整える」だけでなく、「次のケアを深める」製品として設計されています。

●リニューアルで新たに加わったもの

ペリセア(R)（バリアになじみ、成分浸透をサポート）、トウモロコシ由来の抗炎症・バリアサポート成分（マイクロバイオーム認証取得）

■ STEP ２｜ムーンナイトミルク（乳液）── 満たす

整えられた肌は、深く受け取る準備ができています。そこへ、植物の生命力を凝縮した 3 種の幹細胞エキス を、静かに重ねます。

肌が「くたびれて」きたのは、年齢のせいだけではありません。

肌の奥には、完全には死なないまま居座り続ける細胞があります--「老化細胞（ゾンビ細胞）」と呼ばれるものです。この細胞は炎症性物質を出し続け、周囲の幹細胞にまで影響を与え、コラーゲンをサポートす る働きを少しずつ奪っていきます。これは、加齢の「原因」のひとつです。肌がくたびれていくのは、外側 だけの話ではありませんでした。

今回配合した 3 種の植物幹細胞エキスは、この連鎖を 3 段階で断ち切ります。

浄める｜アルペンローズ由来のエキス

過酷な環境を生き抜くスイスアルプス高山植物から抽出したエキスが、肌内部に蓄積した老化細胞の影響に アプローチします。不要なものが留まりにくく、すこやかにめぐる肌環境へ。

満たす｜リンゴ由来の植物幹細胞エキス

コラーゲンを支える真皮環境に働きかけ、ふっくらとした密度感とハリを感じる肌印象へ導きます。

守る｜ブドウ由来の植物幹細胞エキス

肌の生まれ変わりのリズムを整え、乾燥や外的ストレスに揺らぎにくい、すこやかな肌へ導きます。

まず、くたびれた環境を浄める。次に、眠っていた力を満たす。そして、内側からそっと守る。「補う」のではなく、「引き出す」という発想です。

夜は、肌が自分自身に還る時間。その深い時間に寄り添うよう に、この3 種の植物幹細胞エキスが静かに働きます。翌朝、手を当てたとき--その答えを感じてください。

●リニューアルで新たに加わったもの

3 種の植物幹細胞エキス（浄める・満たす・守るの 3 段階アプローチ）、ペリセア(R)、トウモロコシ由来の 抗炎症・バリアサポート成分

●進化したもの

油分量を従来比約50%向上。べたつきを抑えた軽やかな使用感はそのままに、うるおいを肌に閉じ込める力 を大きく高めています。

■ ２製品はひとつの処方として設計されています

フローラルドロップが整えた肌は、ムーンナイトミルクをより深く受け取ります。

共通して配合された ペリセア(R)が、その整えた状態をそのまま引き継ぎ、3 種の植物幹細胞エキスへとバトンを渡します。

整える、維持する、深める--2 製品は別々の存在ではなく、ひとつの意思として設計されています。

■ 使用方法

朝・夜のお手入れにご使用いただけます。

STEP 1｜

洗顔後、まずフローラルドロップで肌を整えます。スプレー式のため、顔から少し離して直接スプレーしてください。7～8 プッシュを目安に使用します。手のひらで顔を包み込むようにして、香りをゆっくりと感じながら、やさしく押し込むようになじませます。

STEP 2｜

続いて、ムーンナイトミルクを重ねてご使用ください。2～3 プッシュを目安に手に取り、同様に手のひらで顔を包み込むように、香りをゆっくりと感じながらなじませます。この 2 ステップが終わったと き、スキンケアではなく、自分自身に還る時間が完結します。

■ HANA ORGANIC が変わらず守ってきたこと

進化の奥には、変わらないものがあります。新しくなった処方の土台に流れているのは、創業以来 HANA ORGANIC が守り続けてきた、ものづくりへの誠実さです。

水の代わりに、ダマスクバラ花水を。

両製品とも、精製水ではなくブルガリア産オーガニックダマスクバラ花 水を基材に使用しています。「配合量の多いものほど、良いものでなければならない」という考えからです。バラの香りの源である精油成分を 豊富に含み、肌をやさしく整えながら、スキンケアの時間を、ひとつの 豊かな体験へと変えます。

肌の菌バランスを守る、植物由来の防腐システム。

肌の常在菌環境を損なう恐れのある、一般的な合成防腐剤は使用しませ ん。防腐効果を持つ複数の植物成分を組み合わせた独自のシステムで製 品を守っています。肌の常在菌バランスを乱さず、デリケートな肌に長く寄り添える処方が実現できるのは、この設計があるからです。

天然由来成分 100%の処方。

石油由来の合成成分は原則使用しません。肌に触れるすべての成分が、 自然の中に由来するものであることを、全製品で実現しています。

5 種の花精油が織りなす香り。

クラリセージ・ゼラニウム・ネロリ・イランイラン・ラベンダー。5 種の花から生まれた精油を、専門の調香師とともに深く調和させた香 りは、鼻から入り、胸の奥まで届きます。香りは添えるものではなく、HANA ORGANIC のホリスティックケアの核にあるものです。

■ モニターから寄せられた使用感の声

A さん（44 歳・会社員）

「化粧水をつけた瞬間から、肌が落ち着く感じがします。以前より乳液がなじむようになった気がして、朝のメイクが楽しくなりました」

B さん（48 歳）

「敏感肌で新しいものを試すのが怖かったのですが、刺激がなく、使うたびに肌が落ち着いてきた気がします」

C さん（52 歳・自営業）

「ナチュラル系は使用感が物足りないことが多かったのですが、これは違いました。翌朝、肌に手を当てたときの感触が心地よく、続けたいと思える製品です」

※個人の感想です。効果には個人差があります。

■ HANA ORGANIC について

HANA ORGANIC

HANA ORGANIC は「本当のわたしに還る Holistic Care」をコンセプトに掲げる、ホリスティ ックケアブランドです。スキンケアにおいては「与える前に、整える。」を処方思想に、天然 由来成分 100%・ダマスクバラ花水ベース・スキンバイオームフレンドリー処方にこだわった ものづくりを続けています。B Corp 認証取得企業。

えそらフォレスト株式会社

本社：福岡県福岡市博多区上呉服町 3-4

代表取締役：細田 洋平

公式サイト：https://hana-organic.esola-f.com/

公式HP：https://www.esola-f.co.jp/