GMOデジロックとsmallwebが、個人事業主・中小企業のDX支援を目的に業務提携

株式会社smallweb

株式会社smallweb（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐野 彰彦、以下「当社」）と、GMOインターネットグループ・GMOデジロック株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：平岩 健二、以下「GMOデジロック」）は、この度、個人事業主および中小企業DX支援を目的として業務提携いたしました。

本提携により、当社が提供する簡単ホームページ作成ツール「とりあえずHP」と、GMOデジロックが提供するオールインワンのインターネットサービス「Value Domain One（バリュードメインワン）」を連携した「とりあえずHP+One」の提供を開始いたします。

■ 業務提携の背景と目的

現在、日本の経済を支える個人事業主や小規模事業者において、オンラインでの情報発信は集客や採用、信頼性向上のための重要な経営課題となっています。しかし、ITツールに不慣れな層がホームページの開設と独自ドメインでのメール運用を両立させるには、ドメイン・サーバーの専門知識のほか、ホームページを制作するための外注コスト、メールアドレスの発行から設定までの煩雑な手続きといった、高いハードルが存在していました。

「ホームページを作りたいが、ドメインやサーバーの設定が難しそう」、「メールアドレスをホームページと同じドメインで作る方法がわからない」といったスモールビジネスオーナーの切実な悩みを解消するため、直感的な操作性に定評のある「とりあえずHP」を展開するsmallwebと、国内屈指のインフラ実績を持つGMOデジロックがタッグを組みました。両社の強みを統合することで、専門知識不要かつ圧倒的な低コストで環境を提供し、日本のスモールビジネスのDXを強力に推進します。

■ 新サービス「とりあえずHP+One」の主な特徴

1. ホームページ作成とメールサービスを「One（ひとつ）」に統合

「ホームページ作成ツール」と「独自ドメイン・メールサーバー」を一つのパッケージとして提供。ITの専門用語に迷うことなく、独自ドメインによる信頼性の高いメールアドレスと、自分たちで更新できるホームページを同時に手に入れることができます。

2. ITが苦手な方でも安心の「簡単操作」と「設定代行サービス」

「とりあえずHP」の最大の特徴である、文字を打つだけでプロ級の仕上がりになる直感的なUIを提供します。さらに、忙しくて作成時間が取れない方向けに、初期設定を無料で代行する「設定代行サービス（無料）」も用意。ユーザーの状況に合わせた柔軟なサポートを実現しています。

3. 挑戦を後押しする「初期費用・2か月間 0円」の特典

「まずは一歩を踏み出してほしい」という想いから、初期費用および2か月間の利用料を無料に設定いたしました。リスクなくサービスを利用できる期間を設けることで、コスト面での不安を払拭し、持続可能なIT運用へのスムーズな移行を支援します。

■ サービス概要

- 名称： とりあえずHP+One- 対象： 個人事業主、中小企業、これから起業を検討されている方- 提供内容： ホームページ作成システム、独自ドメイン、メールアドレス、メールサーバー、保守・管理サポート- 価格：- - 初期費用：0円、月額費用最大2か月間：0円- - 月額費用（正式契約後3か月目より）：5,940円（税込）- 詳細・お申し込み： https://one.value-domain.com/service/toriaezhp

※「とりあえずHP+One」は、GMOデジロックが提供する「Value Domain One」と、smallwebが提供する「とりあえずHP」のシステムを連携させた共同パッケージです。※「とりあえずHP+One」のご利用には、バリュードメインアカウントが必要となります。専用のお申し込みページよりお手続きください。※メールアドレスのご利用は、「とりあえずHP」申込画面にて「スタンダードプラン」をご選択いただくことで有効となります。

【「Value Domain One」について】

「Value Domain One（バリュードメインワン）」は、ドメイン取得からレンタルサーバー、セキュリティ対策まで、すべてをひとつで完結できるオールインワンのインターネットサービスです。GMOデジロックが2002年から培ってきた経験と技術で、今の時代に求められる「シンプルで、使いやすく、必要な機能」が揃ったプラットフォームを実現しました。累計700万件を超えるドメイン登録・運用実績を背景に、煩雑になりがちなインフラ管理を一元化。圧倒的なコストパフォーマンスで、あらゆるスモールビジネスのオンライン展開を強力に支えています。

URL：https://one.value-domain.com/





【「とりあえずHP」について】

「とりあえずHP」は、ノーコードで誰でも簡単にホームページ作成ができるツールとして2009年より提供を開始、累計利用者数は2025年9月に4万人を突破するなど、順調な成長を続けています。主に中小企業・スモールビジネスオーナーをメインユーザーとし、直感的でシンプルなUIにこだわって開発運営を行っています。近年は、制作代行サービス等、プロデザイナーによる制作サポートが好評を博しています。

URL：https://pr.toriaez.jp/

【GMOデジロック株式会社について】

GMOデジロック株式会社は、「No.1を目指して、新たな価値を創出する。」をミッションに、ドメイン登録サービス「バリュードメイン」やレンタルサーバー事業を展開しています。長年培った技術力と圧倒的なコストパフォーマンスが支持され、管理ドメイン数は累計700万件（2026年時点）を突破。20年以上の運用実績を背景に、IT初心者からプロフェッショナルまで幅広い層のオンライン拠点を支え、日本のインターネット利用の裾野を広げるインフラ構築に尽力しています。

名称：GMOデジロック株式会社

代表者：代表取締役社長 平岩 健二

所在地：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーB 23階

事業内容：ドメイン登録・レンタルサーバー提供等のインターネットインフラ事業、ソフトウェア開発

URL：https://www.digirock.co.jp/

【株式会社smallwebについて】

株式会社smallwebは、「小さくて無名な価値が、正しく必要とされる世の中をつくる。」をミッションに、簡単ホームページ作成ツール「とりあえずHP」を開発・提供しています。わかりやすいUX/UI、豊かなデザインテンプレートが支持を集め、累計利用者数は2026年5月時点で41,500人を突破。「気軽につくれる、素敵なホームページ。」をブランドコンセプトに、全国の中小企業、個人事業主等、スモールビジネスオーナーの事業活動発信を支援しています。

名称：株式会社smallweb

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-30-4-403

代表者：代表取締役 佐野彰彦

会社設立：2007年7月5日

資本金：300万円（2026年5月1日現在）

従業員数：23名（正社員、業務委託スタッフ含む／ 2026年5月1日現在）

事業内容：WEBサービスの開発運営、スモールビジネスのDX支援に関連する事業を展開

URL：https://www.smallweb.co.jp/