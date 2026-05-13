株式会社ヨネノイデザイン

報道関係の皆様

2026年5月13日

株式会社ヨネノイデザイン

YONENOI DESIGNがA’Design Award & Competition 2026 (伊)においてBronze賞を受賞しました。

YONENOI DESIGNは世界最大級の国際デザインコンペティション「A’Design Award & Competition 2026」のFashion and Travel Accessories Design Category とSustainable Products, Projects and Green Design Category の2つの部門にて「りんごがま口コインケース/Apple Clasp Purse」が「BRONZE賞」を受賞いたしました。

【りんごがま口コインケース/Apple Clasp Purse】

「りんごがま口コインケース/Apple Clasp Purse」は現代のライフスタイルを考察しデザインされたコインケースです。

キャッシュレス決済が普及しスマートフォン1つで身軽に外出ができる現代においても「現金が必要な場面」は多く存在します。本製品はこれまでのがま口コインケースの平均的な厚みである28mmに対して、よりコンパクトに持ち運べる「スリム化」を追求し19mmまで削ぎ落すことを実現しました。またエンボス加工を施した内部にはクッション材を内包することでコインが擦れる音を軽減することも実現しています。

＊デザインのクオリティーと品質”に加えて“社会・環境的に価値があるデザイン”が評価されました。

「A’ Design Award & Competition」について

「A’ Design Award & Competition」は、毎年イタリアで開催される、世界最大級のデザインコンペティションです。プロダクト、建築、グラフィックなど100以上のカテゴリーで構成されており、毎年100以上の国から数万件の応募が寄せられます。審査は各分野の第一線で活躍する専門家による厳正な評価に基づき行われ、世界で最も権威あるデザイン賞の一つとされています。

アワードサイトURL：https://competition.adesignaward.com/



受賞詳細ページURL

Fashion and Travel Accessories Design Category

https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=180934

Sustainable Products, Projects and Green Design Category

https://competition.adesignaward.com/design.php?ID=181064

「Bronze 賞」について

「A’ Design Award & Competition」はPlatinum /Gold /Silver /Bronze /Iron 賞が選出され

Bronze A' Design Award は数万件の応募総数の上位5% - 10％以内に与えられます。

「Golden Seed(R)」とは？ブランドが掲げる３つの柱（Seed/Gold/Aomori）

Seed（循環する種をまく）： 生命の源である種のように、一度役目を終えた素材を再び社会へと循環させ、持続可能な未来を芽吹かせます。

Gold（黄金の価値と向き合う）： 捨てられるはずだったものに光を当て、独自の技術とデザインによって、唯一無二の価値を持つ製品へと昇華させます。

Aomori（青森のポテンシャル）： この土地の資源、文化、そして技術。青森だからこそ生み出せるクリエイティビティを、世界へと発信していきます。

青森県が誇る「りんご」。

その加工過程で生まれる残渣は、これまで「廃棄物」として扱われるものもありました。

しかし、私たちはそこに、磨けば光る「黄金の価値」が眠っていると確信しています。

「Golden Seed(R)」シリーズは、これら未利用資源を単なるリサイクル素材としてではなく、次世代へと繋ぐ「黄金の種（Golden Seed(R)）」として再定義するために誕生しました。

取締執行役チーフデザイナー 熊谷有太郎コメント

まずはオファーをいただきましたappcycle 株式会社の藤巻社長・畠山副社長・スタッフの皆様、おめでとうございます。そして、ありがとうございます。また、本製品の開発に多大なご尽力をいただきました関係者の皆々様に心より御礼申し上げます。

青森県を拠点とする同社の「Make It Value - よりよい循環の仕組みをつくり、あらゆるものの新たな価値を生み出す。」というビジョンに共感し、プロダクトデザイン思考に基づいて立ち上げた新ブランド「Golden Seed(R)」初の製品が国際的なデザイン賞を受賞できたことは大きな一歩であり、まだ通過点です。 本製品に使用しているバイオベースレザー「RINGO-TEX(R)」が流通することで、環境への配慮・地域経済への貢献・そして人々の暮らしを豊かにする循環型のものづくりを実現することを目指し、プロダクトデザイン思考を通して貢献してまいります。

YONENOI DESIGNについて

ヨネノイデザインは1978年に設立してから、長きに渡り工業デザインを主としたデザイン提案を継続してまいりました。意匠の創出に留まらず、内部構造・機構まで含めた幅広い領域にまで配慮したデザイン提案を行います。設立当初からのクライアントである、株式会社オーディオテクニカ様には、数多くの提案を採用いただいており、その中には弊社で開発・特許申請を行った新規機構をロイヤリティー契約という形で採用いただいた実績もあります。

商品企画からデザイン・モックアップ制作・パッケージデザイン・品質確認まで、一連のプロセスを全て社内で行えることも弊社の特徴と言えます。

現在はオーディオ機器を中心に、家具・日用品・理化学精密機器・釣具・皮革製品・医療機器・アウトドア製品・伝統工芸まで、幅広い領域のクライアント様から依頼をいただいております。

デザインという言葉や活動が一般化し、デザインの成熟期に入った現代。

そんな時代のものづくりとは「発明」から「発見」のフェーズに変わりつつあります。

ヨネノイデザインは、時代の変化を的確に捉え未来を見据えながら適正で素直なものづくりの創出を試み、領域を超えてボーダレスに拡張し続けるデザインオフィスを目指します。

また、フライフィッシング用品の開発・製造を手掛けるC&F DESIGNを立ち上げ、数多くのプロダクトを世界各国へ発信しています。

お問い合わせ

株式会社ヨネノイデザイン

〒224-0061

神奈川県横浜市都筑区大丸9-4

▼オフィシャルサイト

http://www.ydl.co.jp

株式会社ヨネノイデザイン

コンタクト：info@ydl.co.jp

代表取締役社長：米ノ井公夫

取締役執行役 兼 チーフデザイナー : 熊谷有太郎

住所：〒224-0061 神奈川県横浜市都筑区大丸9-4

TEL : 045-949-2652

設立：1978年

資本金：300万円