「資生堂パーラー 伊勢丹新宿店」リニューアルオープン記念、マクミランデザインを纏った「花椿ビスケット」などの限定品を発売！

株式会社 資生堂パーラー

2026年5月20日（水）、洋菓子の新たな価値を発信する場を目指して「資生堂パーラー 伊勢丹新宿店」がリニューアルオープンいたします。これを記念し、資生堂パーラーを代表するお菓子「花椿ビスケット」のパッケージに、伊勢丹を象徴するタータン「マクミラン/イセタン」を纏わせたデザインや、花椿マークが愛らしいゼリー菓子など、伊勢丹新宿店だけの商品を数量限定で発売いたします。皆さまの日常にそっと彩りを添えるお菓子をご用意してお待ちしております。

◆店舗情報

店舗名 ： 資生堂パーラー 伊勢丹新宿店

住所 ： 東京都新宿区新宿3-14-1 本館地下1階

◆資生堂パーラー 伊勢丹新宿店限定発売

「花椿ビスケット32枚入限定缶 マクミラン」 3,564円

展開期間：2026年5月20日（水）数量限定発売

昭和初期から誇りを持ってつくり続けてきた、資生堂パーラーを代表するお菓子「花椿ビスケット」に、伊勢丹を象徴するマクミラン柄を施しました。創業当初から美しい生活文化を提案してきた伊勢丹と資生堂パーラー、両社の歴史的な親和性を紐解き、新しい価値として昇華させた限定デザイン缶です。

「花椿パート ド フリュイあまおう」 1,620円

発売日：2026年5月20日（水）より、毎週水曜日のみ数量限定発売

花椿マークを可愛らしくかたどり、果実の味わいをぎゅっと凝縮したゼリー菓子。マクミラン柄を構成するカラーから着想を得て、赤いいちごのパート ド フリュイを作りました。福岡県産あまおういちごの、酸味と甘みのバランスが取れた濃厚な味わいが口いっぱいに広がります。

その他、定番商品や季節商品、ケーキ類なども豊富に取り揃えております。

ぜひお立ち寄りくださいませ。

*写真はイメージです。商品は写真と異なる場合がございます。

*価格は全て税込希望小売価格です。

*こちらの情報は2026年5月13日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

【資生堂パーラー お客さま窓口】

住所：東京都中央区銀座8-8-3

電話番号：0120-4710-04

受付時間：月～土曜日 10：00～17：00（祝日、夏期休暇、年末年始を除く）

公式サイト：https://parlour.shiseido.co.jp/

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