オランダ発『DeVorm（デフォルム）』がオルガテック東京2026に初出展

株式会社チームネット

株式会社チームネット（東京都港区南青山3-1-7／代表取締役：友田 準）は、オランダのインテリアブランド「DeVorm（デフォルム）」の日本総代理店として、2026年6月2日（火）～4日（木）に東京ビッグサイトにて開催される「オルガテック東京 2026」に、DeVormとして初出展いたします。

今回の展示テーマは、「Blend in or Stand out」。

リサイクルPETボトルから生まれるサステナブル素材「PET Felt」を使用した家具やアコースティックパネルを通して“これからの働く空間”に求められる「素材感」「空間の快適性」「カスタマイズ性」をご体感いただける展示空間を展開します。

● 出展の見どころ

「Blend in or Stand out」

今回のブースでは、DeVormの代表的なアコースティックパネル「Mute Flow PET Felt」のルームディバイダーを斜めに配置し、空間を2つのゾーンに分割しています。

イエローを基調とした統一感のある空間「Blend in（空間に溶け込む）」と、多彩なカラーを組み合わせた空間「Stand out（印象的に際立つ）」を対比的に構成することで、DeVormが提案する“空間への調和”と“自由なカスタマイズ性”を表現しています。

また、来場者が実際に座り・触れ・空間に囲まれることでPET Feltならではの素材感や色彩・凹凸によって生まれる空間の表情をご体感いただける展示を予定しています。

単なる製品展示ではなく“素材・音・色彩による空間体験”として、これからのワークプレイスに求められる快適性や感性価値を提案します。

● PET Felt について

DeVormが使用するPET Feltは、主にリサイクルPETボトルから生まれるサステナブル素材です。

Plastic wasteFibreFelt sheets

やわらかな質感と高い吸音性能を備えながら、軽量で加工性にも優れており、家具・照明・アコースティックパネルなど、さまざまなプロダクトへ展開されています。

また、メランジ感のある独特の素材表情や、全11色の豊富なカラーバリエーションも特徴です。

空間デザインの一部として、色彩計画を楽しめることも魅力のひとつです。

さらに、平面的なデザインが多いアコースティックパネルに対し、DeVormの「Mute」シリーズは、

凹凸感のある立体的なデザインを採用。光によって生まれる陰影や素材の質感が、空間に奥行きと印象的な表情をもたらします。機能性だけでなく、インテリアとしての存在感も兼ね備えている点も、DeVormの大きな特徴です。

Mute FlowMute FractionMute Fit

会場では、デザイン違いのパネルも展示し、それぞれが生み出す空間演出の違いをご覧いただけます。

● 展示内容

・PET Felt製 チェア・ラウンジチェア

（LJシリーズ、Haleシリーズ、Twistシリーズ、ラウンジチェア）

・PET Felt製 アコースティックパネル（Muteシリーズ）

・PET Felt製 照明（Fost Bulb、Pivot）

・カスタマイズ可能なテーブルシリーズ（Hale Table、Modular Table）

・素材・製造工程展示

・カラーバリエーション展示

・ブランド紹介

LJシリーズFost Bulb PET Felt Acoustic LampPod PET Felt Privacy ChairNook PET Felt Lounge ChairTwist PET Felt Counter StoolPivot PET Felt Adjustable Lamp- オルガテック東京2026 DeVorm出展概要

開 催 期 間：2026年6月2日（火）～4日（木）

開 催 時 間：10:00～17:00 （最終日は16:00まで）

会 場：東京ビッグサイト 南1-4ホール

当社ブース：S1-D09

主 催：ケルンメッセ株式会社

公式サイト：オルガテック東京 | ORGATEC TOKYO 2026(https://www.orgatec-tokyo.jp/)

※来場者登録はこちらから

ORGATEC TOKYO 2026 来場事前登録(https://event-admin.biz/registration/reg_orgatec2026tokyo?_gl=1*z04kki*_gcl_au*MTE3NzEyODExMC4xNzc4NDAwNzUw)

■DeVormについて

2005年オランダで設立されたDeVorm（デフォルム）は、リサイクルペットボトルから作られる「Pet Felt（ペットフェルト）」を使用し、デザイン・製造の各工程において廃棄物を最低限に抑えるべく、常に環境思考と経済的改善の両立を見据える家具メーカーです。シンプルなデザインと持続可能なものづくりが特長のブランドとして注目を集めています。

■会社概要

株式会社チームネット

所在地：東京都港区南青山3-1-7

代表者：代表取締役 友田 準

U R L ：https://www.team-net.co.jp/(https://team-net.co.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/teamnet_interior/