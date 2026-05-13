持続する強力なミントの冷涼感で、気分をリフレッシュ「ｉｎゼリー エネルギーＥＸーＣＯＯＬ」5月19日(火) 期間限定発売

森永製菓株式会社

森永製菓株式会社 （東京都港区芝浦、代表取締役社長COO・森 信也）は、仕事や勉強時に”気分を切り替えてスイッチを入れ直したい”といったリフレッシュニーズに向け、持続する強力なミントの冷涼感が特長のゼリー飲料「inゼリー エネルギーEX-COOL」を、5月19日(火)より期間限定で全国のコンビニエンスストアにて発売いたします。

近年、働き方の変化や業務効率化の広がりにより、限られた時間で集中して仕事や勉強に取り組む一方、合間に上手に休憩を取り“メリハリ”をつけて過ごす意識が高まっています。

「inゼリー エネルギーEX-COOL」は、“小腹満たし×持続する強力な冷涼感”を価値とした新しいエネルギーゼリーです。飲み終わったあとも持続するミントの冷涼感と、次の活動につなげるためのエネルギーを両立し、仕事・勉強中のリスタートはもちろん、スポーツ前後などの運動シーンにもおすすめです。飲みやすいサイダーミント味で、ミント好きの方にもお楽しみいただける設計です。

切り替えたい時やリフレッシュしたい時にうれしい、爽快なサイダーミント味の「inゼリー エネルギーEX-COOL」の発売により、お客様に笑顔をお届けしてまいります。

■「ｉｎゼリー エネルギーＥＸーＣＯＯＬ」商品特長

持続する強力なミントの冷涼感で、気分をリフレッシュ

次の活動につなげるためのエネルギーをチャージ

GABA 28mg配合

ブドウ糖配合

飲みやすいサイダーミント味

■発売背景

仕事における“メリハリ”“効率化”の意識が高まる中、リフレッシュの重要性が改めて注目されており、リフレッシュシーンではミント系商品の需要拡大が見られます。こうした背景からミントの冷涼感に着目した“小腹満たし×強力な冷涼感”を体感できる「inゼリー エネルギーEX-COOL」の発売に至りました。

■おすすめの飲み方・シーン

仕事や勉強の休憩中、集中が切れたときの気分転換（切り替え）に

スポーツの前後・スポーツ中のリフレッシュに

お風呂上り、アウトドア・レジャー時の気分転換に

冷やして飲むと、冷涼感がより楽しめます

■商品概要