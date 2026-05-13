5月28日は骨盤（こ・つ・ばん）の日！整体×骨盤カラダファクトリー の51店舗で「骨骨（コツコツ）ケア15Days」を実施

株式会社ファクトリージャパングループ

整体×骨盤サロン「カ・ラ・ダ ファクトリー」（以下 カラダファクトリー）などを海外・国内に300店舗以上※展開する株式会社ファクトリージャパングループ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長：春名 秀樹、以下 ファクトリージャパン）は、5月28日に迎える「骨盤の日」を記念し、『骨盤の日、連動キャンペーン！骨骨（コツコツ）ケア15Days』を2026年5月14日（木）～5月28日（木）の15日間、カラダファクトリー51店舗にて開催いたします。

期間中は、お好みで施術内容が選べる「整体・骨盤調整コース 90分」をご用意し、お客様それぞれのお身体に合わせたオーダーメイド施術をご提供いたします。

※ 2026年2月時点

骨盤の日、連動キャンペーン！骨骨（コツコツ）ケア15Days

「骨盤の日」とは、ファクトリージャパンが骨盤ケアの大切さを少しでも多くの方々に知ってほしいという想いから、2017年5月28日を「骨盤の日（こつばんのひ）」として制定した記念日で、今年で9年目を迎えます。

本キャンペーンは、5月28日の「骨盤の日」に向けた15日間限定で実施いたします。 カレンダーを縦にご覧いただくと、5月14日、21日、28日が縦一列に並びます。これを人間の「骨格」に見立て、上から順に「首（14日）」「背骨（21日）」「骨盤（28日）」と位置づけ、今回の開催期間を設定いたしました。

概要

お客様一人ひとりの、その日のお身体の状態やお好みに合わせて、様々な施術から自由に組み合わせていただけるオーダーメイドの90分コースです。整体師の施術による「骨骨（コツコツ）」ケアをご提供するほか、施術後には、首・背中・骨盤などの「セルフケアストレッチの“コツ”」もお伝えいたします。

カラダファクトリー 整体・骨盤調整コース 90分

実施期間：2026年5月14日（木）～ 2026年5月28日（木）

コース名：整体・骨盤調整コース 90分

価 格：9,900円（税込）

予約方法：店頭または電話予約

内 容：お身体の状態やお好みに合わせて、以下5つの施術などから自由に組み合わせてご利用いただけます 。

・整体・骨盤調整コース

・ボディケアコース

・フット（足裏）コース

・ヘッドコース

・リンパトリートメント など

※期間中何度でもご利用いただけます。

対象店舗 （51店舗）

北海道

カラダファクトリー 札幌大通店

カラダファクトリー 新さっぽろサンピアザ店

カラダファクトリー 東急百貨店さっぽろ店

カラダファクトリー ココノ ススキノ店

青森県

カラダファクトリー ドリームタウンアリー青森店

カラダファクトリー さくら野百貨店弘前店

岐阜県

カラダファクトリー 岐阜ロフト店

愛知県

カラダファクトリー 名古屋店

カラダファクトリー イオンモール長久手店

カラダファクトリー ユニモール店

カラダファクトリー 栄セントラルパーク店

カラダファクトリー イオンモール名古屋茶屋店

カラダファクトリー プライムツリー赤池店

京都府

カラダファクトリー ラクエ四条烏丸店

大阪府

カラダファクトリー 天王寺ミオ店

カラダファクトリー みのおキューズモール店

カラダファクトリー せんちゅうパル店

カラダファクトリー あべのHoop店

カラダファクトリー ららぽーと和泉店

カラダファクトリー ららぽーと堺店

カラダファクトリー セブンパーク天美店

カラダファクトリー 梅田HEPファイブ店

カラダファクトリー 大阪駅前第2ビル店

カラダファクトリー LINKS UMEDA店

カラダファクトリー リノアス八尾店

カラダファクトリー なんばマルイ店

カラダファクトリー NAMBAなんなん店

カラダファクトリー 枚方T-SITE前店

カラダファクトリー 高槻阪急スクエア店

兵庫県

カラダファクトリー 神戸元町店

カラダファクトリー ラポルテ芦屋店

カラダファクトリー フォレスタ六甲店

カラダファクトリー ダイエー神戸三宮店

カラダファクトリー 明石ビブレ店

カラダファクトリー ピオレ姫路店

カラダファクトリー デュオこうべ店

カラダファクトリー アスピア明石店

カラダファクトリー ラソラ川西店

カラダファクトリー プレラ西宮北口店

カラダファクトリー ソリオ宝塚店

カラダファクトリー 大丸須磨店

カラダファクトリー リファーレ横尾店

カラダファクトリー イオンフードスタイル西神中央店

カラダファクトリー グンゼタウンセンターつかしん店

カラダファクトリー エビスタ西宮店

カラダファクトリー Corowa甲子園店

福岡県

カラダファクトリー 福岡ゲイツ店

カラダファクトリー 博多マルイ店

カラダファクトリー 天神VIORO店

カラダファクトリー マークイズ福岡ももち店

カラダファクトリー ららぽーと福岡店

骨盤の日（5月28日）

■「骨盤の日（5月28日）」とは

「骨盤の日」は、株式会社ファクトリージャパングループが骨盤ケアの大切さをより多くの方に知っていただきたいという思いから、2017年5月28日に制定し、日本記念日協会に認定された記念日です。日付は「5（こ）・28（つばん）」と読む語呂合わせに由来します。

骨盤は身体全体を支える土台となる部位です。カラダファクトリーは、骨盤の重要性を社会に広め、健康促進と予防に対する意識改革を啓蒙することを目的として、毎年5月28日を中心にさまざまな取り組みを実施しています。

カラダファクトリー

■ 「カラダファクトリー」とは

「カラダファクトリー」は、根本ケアという考え方を基にしたカラダと健康のトータルボディケアサロンです。独自に開発した「A.P.バランス（R）」整体理論に基づいた施術法を用い、首・肩・腰・足のケアなどお悩み別に、お客様一人ひとりのカラダの状態を確認しながら施術を行います。

WEBサイトはこちらhttps://karada39.com/

ファクトリージャパングループ

■「ファクトリージャパングループ」とは

感動を生み出す「人財力」で健康の促進と予防に対する意識改革を世界に広げ、社会に貢献する。それが「ファクトリージャパングループ」の企業理念です。お客様一人ひとりの声に寄り添い、いかにご満足いただけるかということを、とことん妥協無く追及することを最も重視しています。お客様第一主義をもとに、技術とサービス・ホスピタリティを重視した人財を育成し、サロン事業、教育事業、フランチャイズ事業など、健康の促進と予防に対する意識改革に関する事業を幅広く展開しています。

＜会社概要＞

商号 株式会社ファクトリージャパングループ

本社所在地 101-0041 東京都千代田区神田須田町1-9 5F

役員 代表取締役社長 春名 秀樹

資本金 5000万円

事業内容 ・整体サロン運営・健康関連商品の販売・フランチャイズ事業

従業員数 1,396名（2026/4/1時点） ※グループ会社を除く

グループ会社 株式会社 凜、FJG International Holdings Limited、卡莱达(深圳)健康管理有限公司

カラダファクトリー公式サイト https://karada39.com/

公式通販サイトカラダマルシェ https://shopping.karada39.com/

コーポレートサイト https://factoryjapan.jp/

オウンドメディア https://karadamag.com/