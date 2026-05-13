【 5/21 (木) 14:00 】15年の経験から説く「インドビジネス成功の分岐点 2026」

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『15年の経験から説く「インドビジネス成功の分岐点 2026」』をテーマに、株式会社オンデーズ 執行役員 SC戦略本部 本部長 浜西 誠司 氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 5/21 (木) 14:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202605210347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260521(https://visasq.co.jp/seminar/vs202605210347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260521)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 80万人超（2026年2月時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、2,200 を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、株式会社オンデーズ 執行役員 SC戦略本部 本部長 浜西 誠司 氏 をお招きいたします。本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/488_1_9d13e6c27de0b4c7144d38879e18aa61.jpg?v=202605131251 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：15年の経験から説く「インドビジネス成功の分岐点 2026」

～Canon、MUJI、山善、Owndays で見た

『日本企業が勝つ会社・撤退する会社』の決定的違い～

主催：株式会社ビザスク

日時：5月21日（木）14:00～15:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/vs202605210347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260521(https://visasq.co.jp/seminar/vs202605210347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260521)

【登壇者情報】

浜西 誠司 氏

株式会社オンデーズ

執行役員

SC戦略本部 本部長

製造業・小売・食品・SCM・現地法人経営など、複数業界におけるインド事業運営経験を持つ。

経歴

1987年 キヤノン株式会社に新卒で入社

1989年 キヤノンヨーロッパ（オランダ・アムステルダム）に海外トレーニーとして赴任

1990年 レーザープリンターの OEM先である HP とキヤノンの開発チームとのファシリテーターとして十数もの新製品を立ち上げる

1997年 キヤノンUSA（ロサンジェルス・カリフォルニア）に Procurement Manager として赴任

2005年 カメラ事業部にて商品企画を経て新興国開拓の担当となりロシア・インドを担当

2011年 キヤノンインドのカメラ事業の事業部長として赴任

2014年 良品計画（無印良品）にてインド最大の民間企業であるRelianceグループとの JV 設立を行う

2016年 日本の小売業として初のインド進出となる MUJI India に初代社長として赴任、１年で４店舗を開店

2019年 日本最大の工作機械専門商社である山善のインド現法社長として赴任

2023年 日清製粉グループのオリエンタル酵母工業のインド工場に Operation Head として赴任

2025年 インド最大の眼鏡製造小売チェーンである Lenskart のヘッドハントを受け、経営統合先の Owndays に逆赴任の形で日本に送り込まれる

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・浜西 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

https://visasq.co.jp/seminar/vs202605210347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260521(https://visasq.co.jp/seminar/vs202605210347?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260521)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/488_2_32c293d2fe6f2e470b1b80b6ae656039.jpg?v=202605131251 ]