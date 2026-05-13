COHINA×眼鏡市場 初コラボ。小柄女性向けアイウエア発売

株式会社EGBA

株式会社EGBA（本社：東京都港区、代表取締役：帰山 元成）が展開する小柄女性向けアパレルブランド「COHINA（コヒナ）」は、株式会社メガネトップ（本社：静岡県静岡市、代表取締役社長：冨澤昌宏）が展開する「眼鏡市場」との初のコラボレーションアイウエアを、販売は、COHINA公式オンラインストア、ZOZOTOWN、COHINA直営3店舗、眼鏡市場限定300店舗および公式オンラインショップ にて行います。

本コラボレーションでは、COHINAが大切にしてきた“小柄女性に寄り添うものづくり”の視点と、眼鏡市場の高い技術力を掛け合わせ、小柄女性にとっての“ちょうどいい”サイズ感を追求したアイウエアを共同開発しました。

また、本コレクションのビジュアルモデルには、タレント・モデルとして活躍する 「休井美郷」さん を起用しました。





小柄女性の“好き”と“ぴったり”を、妥協しないアイウエアへ

小柄女性が眼鏡やサングラスを選ぶ際、

・フレームが顔幅からはみ出してしまう

・レンズが大きく、余白が気になる

・ずり落ちやすい

・テンプル（つる）が長すぎる

など、一般的なサイズではフィットしづらい悩みがあります。

デザインは好きでも、サイズが合わない。

サイズは近くても、理想のデザインが見つからない。

そんな“小柄女性ならではのリアルな悩み”に向き合い、今回のコラボレーションが実現しました。

1モデルごとにサイズバランスをミリ単位で調整し、単純に小さくするのではなく、大人の女性が自然に掛けられる美しいバランスを追求しています。





外ではサングラス、室内ではメガネ。調光サングラス2型もラインアップ

本コレクションでは、販売チャネルごとに異なるラインアップをご用意しております。

COHINA特設ページでは、日常使いしやすい 調光サングラス2型 をご紹介しています。

紫外線量に応じてレンズカラーが変化する調光レンズを採用し、屋外ではサングラス、屋内ではクリアレンズとして自然に使用可能。かけ替えの手間なく、日常のさまざまなシーンで活躍します。





◼️ 商品ラインアップ



ITEM #01

上品さも、フィット感も。ちょうどよく叶える一本。

【COHINA×眼鏡市場】

ボストン型 調光サングラス(https://cohina.net/products/CIE0023)

上代：\17,600(税込）

カラー展開：Demi Brwon / Right Gray



メタルフレームにセルのインナーリムを重ねた、上品さと程よい存在感を兼ね備えたデザイン。

頬に当たりにくいサイズバランスと短めのテンプル設計で、小柄女性に自然にフィットします。



クラシカルな印象で、フェミニンにもカジュアルにも自然になじむ一本です。





ITEM #02

軽やかに、洗練される。大人のための一本。

【COHINA×眼鏡市場】

ウェリントン型 調光サングラス(https://cohina.net/products/CIE0027)

上代：\17,600(税込）

カラー展開：Demi Brwon / Khaki

カジュアルさと上品さを兼ね備えた、軽やかで洗練されたコンビネーションフレーム。

すっきりとしたサイズ感と抜け感のあるデザインで、日常のスタイリングに自然になじみます。

カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、コーディネートを引き締める一本です。





◼️ 販売概要

発売日：2026年5月13日（水）

価格：17,600円

販売場所：

COHINA公式オンラインストア

ZOZOTOWN

COHINA直営店舗

・Casa COHINA Aoyama店

・渋谷ヒカリエ ShinQs店

・有楽町マルイ店

眼鏡市場限定300店舗

眼鏡市場公式オンラインショップ

COHINA特集ページ：

https://cohina.net/collections/cohina-meganeichiba-special-collaboration(https://cohina.net/collections/cohina-meganeichiba-special-collaboration?utm_source=top_page&utm_medium=link&utm_campaign=lp_page&utm_content=20260510_cohina-meganeichiba-special-collaboration)

眼鏡市場特設サイト：

https://www.meganeichiba.jp/brand/cohina/

※販売商品ラインアップは販路により異なります。詳細は各販売ページをご確認ください。



(https://cohina.net/collections/cohina-meganeichiba-special-collaboration%E2%97%BC%EF%B8%8F)



◼️ 眼鏡市場について

全国1,000店舗以上のネットワークを持つ、国内最大の眼鏡ブランド。自社工場でのフレーム製造から、全国の店舗での丁寧な視力測定・フィッティングまで、一貫した体制で高品質な眼鏡を届けています。30種類以上の高品質レンズから最適なものを選べる「レンズ追加料金0円」のサービスや、手厚いアフターケアが支持されており、すべてのお客様に安心の眼鏡体験を提供することを目指しています。

▪️公式サイト： https://www.meganeichiba.jp/



◼️「COHINA (コヒナ)」について

「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう。」という当事者の想いから生まれた身長150cm前後の女性に向けたブランド。「あなたに陽が当たる服」というブランドコンセプトのもと“小柄女性の美しさ”を追求し日々を自分らしく過ごせる服を提案。Instagramのフォロワーは、2026年5月時点、22万人超え。共感を重視したインスタライブによる販売が話題。

▪️公式サイト：https://cohina.net/

▪️公式Instagram：@cohina.official(https://www.instagram.com/cohina.official)

◼️ COHINA Director Profile

田中絢子 Ayako Tanaka

COHINAディレクター。身長148cm。1994年生まれ。2018年、早稲田大学在学中に、小柄女性向けアパレルブランド「COHINA」を立ち上げる。「あなたに陽が当たる服」をコンセプトに身長150cm前後の小柄女性を輝かせるファッションを提案。2022年には、大人の小柄女性のためのブランド「STRATA」も立ち上げる。2023年2月より、主婦の友社より初の著書「148cmディレクターと学ぶ 小柄が輝くおしゃれの本」を発売。

▪️Instagram：@ayako_cohina(https://www.instagram.com/ayako_cohina/)