「GMO GPUクラウド」　マネージドHPCクラスタサービスでコンテナランタイム「Enroot」とSlurm向けプラグイン「Pyxis」に対応開始【GMOインターネット】

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMOインターネット株式会社（代表取締役 社長執行役員：伊藤 正 以下、GMOインターネット）が提供する高性能GPUクラウドサービス「GMO GPUクラウド」（https://gpucloud.gmo/）は、2026年5月13日（水）より、マネージドHPCクラスタサービスにおいて、コンテナランタイム「Enroot」（※1）およびSlurmと併用されるプラグイン「Pyxis」（※2）への対応を開始しました。

本対応により、「GMO GPUクラウド」マネージドHPCクラスタサービスの利用者は、これまで提供してきたコンテナランタイム「Singularity」に加え、NVIDIAが開発したコンテナランタイム「Enroot」およびSlurmから直接コンテナを呼び出すプラグイン「Pyxis」も利用できるようになります。ワークロードや利用シーンに応じた最適なコンテナランタイムやジョブ投入の実行方法を選択できるため、より柔軟な運用が可能となります。なお、商用HPC型のGPUクラウドサービスとして、「Singularity」と「Pyxis/Enroot」の双方に標準対応するのは国内初（※3）となります。

（※1）Enroot：NVIDIAが開発・提供する軽量・rootlessのコンテナランタイム。OCI互換のコンテナイメージに対応し、HPC環境での利用を強く意識した設計が特長。

（※2）Pyxis：NVIDIAが提供するSlurm向けプラグイン。Slurmのジョブ投入コマンドから直接「Enroot」コンテナを呼び出し、HPCクラスタ上でのコンテナ実行を容易にする。

（※3）2026年4月16日現在、当社調べ

【サービス提供の背景】

近年、生成AIや大規模言語モデル（LLM）の研究・開発が急速に進展する中、コンテナ技術を活用したワークロードの可搬性・再現性の確保は、HPC領域においても不可欠となっています。「GMO GPUクラウド」のマネージドHPCクラスタサービスでは、これまでHPC環境で広く利用されているコンテナランタイム「Singularity」を提供してきました。

一方で「Slurmのジョブ投入コマンドからネイティブにコンテナを起動したい」「NVIDIAのソフトウェアスタックに準拠するワークロードをそのまま動かしたい」といった要望が高まっています。こうした要望に応え、NVIDIAが開発・提供するHPC向け軽量コンテナランタイム「Enroot」、および「Enroot」をSlurmからシームレスに呼び出すSPANK（※4）プラグイン「Pyxis」への対応を追加しました。

（※4）SPANK（Slurm Plug-in Architecture for Node and job Kontrol）：Slurmのジョブ実行基盤を拡張するためのプラグインアーキテクチャ。

【本対応の提供価値と主な機能】

- 「Singularity」と「Pyxis/Enroot」から、ワークロードに最適なコンテナランタイムを選択可能- Docker／OCI（Open Container Initiative）互換のコンテナイメージを、「Pyxis」経由でSlurmジョブへ直接投入可能- 研究開発環境の再現性・可搬性が向上し、ローカル環境からクラスタ環境への移行をスムーズに実現- 既存のジョブスクリプト資産を活かしながら、柔軟なコンテナ運用が可能

本対応により、「GMO GPUクラウド」マネージドHPCクラスタサービスは、ワークロードの特性や既存の開発環境に合わせてコンテナランタイムを選択できる柔軟な基盤となります。環境の再現性・可搬性が向上することで、ローカルから本番クラスタへの移行コストを削減し、開発・研究サイクルの加速に貢献します。

【今後の展開】

AIが社会・産業の基盤となる時代において、高性能なGPUインフラの国内整備は、日本のAI競争力を左右する重要課題となっています。GMOインターネットは、「GMO GPUクラウド」マネージドHPCクラスタサービス継続的に進化させ、AI・機械学習、HPC領域の開発・研究基盤を提供し、日本のAI産業に不可欠な国産インフラとして社会と産業のイノベーション創出に貢献してまいります。

■過去参考リリース（抜粋）

・2024年6月11日：GMOインターネットグループ、生成AI向けGPUクラウドサービスにNVIDIA Spectrum-Xを国内クラウド事業者として初採用

https://www.gmo.jp/news/article/9005/

・2024年11月22日：スパコンランキングTOP500ランクインの「GMO GPUクラウド」を提供開始

https://internet.gmo/news/article/27/

・2025年8月4日：GMO GPUクラウド「NVIDIA Blackwell Ultra GPU」を採用

https://internet.gmo/news/article/71/

・2026年3月25日：「GMO GPUクラウド」Slurmサービス専用プランにて「NVIDIA HGX B300」を提供開始

https://internet.gmo/news/article/169/

その他関連リリースはこちら

https://internet.gmo/news/article/163/

【GMOインターネット株式会社について】

GMOインターネット株式会社は、ドメイン、クラウド・レンタルサーバー、インターネット接続などのインターネットインフラ事業と、インターネット広告・メディア事業を展開する総合インターネット企業です。「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、社会基盤を支える企業として安心・安全なインターネット社会の実現と、AIで新たな未来を創る価値創造に貢献し、関わるすべての方に「笑顔」と「感動」をお届けしてまいります。

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOインターネット株式会社

ドメイン・クラウド事業本部GPUクラウド事業部

お問い合わせ：

https://gpucloud.gmo/form/

【GMOインターネット株式会社】（URL：https://internet.gmo/(https://internet.gmo/)）

会社名 GMOインターネット株式会社 （東証プライム市場 証券コード：4784）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役 社長執行役員 伊藤 正

事業内容 ■インターネットインフラ事業

ドメイン登録・販売（レジストラ）事業

クラウド・レンタルサーバー（ホスティング）事業

インターネット接続（プロバイダー）事業

資本金 5億円

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社 （東証プライム市場 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産（仮想通貨）事業

資本金 50億円

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