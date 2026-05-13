ゴンチャのマスカットにスパークリングティーが新登場！「SHINEシャインマスカット」5月21日(木)より期間限定販売

株式会社ゴンチャ ジャパン

株式会社ゴンチャ ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：角田淳、以下ゴンチャ）は、2026年5月21日(木)より、みずみずしいシャインマスカットのおいしさをぎゅっと詰め込んだデザートティー「SHINEシャインマスカット」を期間限定で販売します。初夏にぴったりな爽快感のあるデザートティーで、心ときめくひとときをお届けします。

ふわりと漂うシャインマスカットの芳醇な香りと濃厚な果実の甘みを、すっきりとした阿里山ウーロンが引き立てる、初夏にぴったりのデザートティーが今年も登場。4年目を迎える今年は、トッピングにシャキシャキのアロエをプラスし、よりジューシーでみずみずしい味わいに仕上げました。

ラインナップは、さわやかでまろやかなミルクティー、果実味あふれるティーエード、ぷるぷるゼリーとシャリシャリ食感のジェラッティーに加え、果実の香りが弾けるスパークリングティーがたっぷり飲めるLサイズで新登場。爽快感と透明感あふれるゴンチャのドリンクで、晴れやかな初夏のひとときをお過ごしください。

ゴンチャはこれからも新しいお茶文化の創造を目指して、お客様の日常に「幸せなお茶の時間」をお届けします。

【こだわりポイント】

１.ぷるぷる×シャキシャキ「シャインマスカット ゼリー」と「アロエ」の新食感

国産シャインマスカットの果汁を使ったぷるぷるのゼリーとシャキシャキのアロエをトッピング。2つの異なる食感が合わさることで、まるで果実そのもののような「ごろっと感」をお楽しみいただけます。



２.甘く、品よく、みずみずしい「シャインマスカットジュレソース」

シャインマスカットの名産地、長野県産シャインマスカット果汁の濃い甘みと芳醇な香りをぎゅっと閉じ込めたソースです。ぶどうの果肉を加えることで、よりジューシーな味わいに仕上げました。

※自然原料由来のため､ぶどうの種が入っていることがあります。また､ぶどうの繊維が着色する場合があります。いずれも品質には問題ございません。

３.シャインのおいしさをすっきり引き出す「阿里山ウーロンティー」

ベースには、フルーツと相性ばつぐんの阿里山ウーロンを使用しています。シャインマスカットの甘さとさわやかな香りはもちろん、フルーティーなお茶の風味もしっかりと感じられる贅沢な味わいです。

【商品情報】

■SHINEシャインマスカット ミルクティー

長野県産シャインマスカット果汁を使ったジュレソースに、シャインマスカット ゼリーとシャキシャキ食感のアロエを合わせたミルクティー。シャインマスカットならではの上品な香りと濃厚な甘みを、阿里山ウーロンがすっきりと引き立てます。

■SHINEシャインマスカット ティーエード

シャインマスカットの上品な香りと、濃厚な甘みを堪能するフルーツティー。阿里山ウーロンに、シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカット ゼリーとアロエを合わせています。さわやかな季節にぴったりのフレッシュ感あふれる1杯です。

■SHINEシャインマスカット ジェラッティー

芳醇でみずみずしい、シャインマスカットのおいしさがぎゅっとつまったフローズンティー。阿里山ウーロンに、シャインマスカット果汁のジュレソース、シャインマスカット ゼリーとアロエを合わせ、シャリッとなめらかに仕上げました。

■SHINEシャインマスカット スパークリングティー

シャインマスカットのスパークリングティーが初登場。シャインマスカット果汁のジュレソースに、シャインマスカット ゼリーとアロエ、阿里山ウーロンを合わせています。シャインマスカットの香りがシュワッと弾ける、爽快感あふれる1杯です。

■シャインマスカット ゼリー

国産シャインマスカットの果汁を使った、さわやかな甘さのゼリー。ぷるぷるの食感で、食べごたえもアップします。

※自然原料由来のため､ぶどうの種が入っていることがあります。また､ぶどうの繊維が着色する場合があります。いずれも品質には問題ございません。

●サイズ／販売価格 SHINEシャインマスカット ミルクティー（ICED/M）670円

SHINEシャインマスカット ティーエード（ICED/M）670円

SHINEシャインマスカット ジェラッティー（FROZEN/M）700円

SHINEシャインマスカット スパークリングティー（ICED/L） 760円

シャインマスカット ゼリー トッピング 100円

※記載価格はすべて税込みです。

●販売店舗 国内ゴンチャ全店

※一部商品を販売していない店舗がございます。

●発売日 2026年5月21日(木)

モバイルオーダー先行販売：5月18日(月)～ 商品取り扱い全店にて

先行販売：5月14日(木)～ ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店

※トッピングのみ全店で5月21日(木)より販売します。

●カスタマイズ 追加トッピングは1つまで可能です

●公式サイト https://campaign.gongcha.co.jp/shine-shinemuscat-2026/index.html

ゴンチャおすすめ！「SHINEシャインマスカット」カスタム

「SHINEシャインマスカット」を心ゆくまで楽しめる、ゴンチャおすすめのカスタマイズを紹介。お茶とトッピングを自由に組み合わせる、ゴンチャらしい楽しみ方です。

■「SHINEシャインマスカット」おすすめカスタム

- SHINEシャインマスカット×アロエ

アロエ入りの「SHINEシャインマスカット」に、“追いアロエ”をトッピング。パワーアップしたみずみずしさとシャキシャキ食感が重なり合う、くせになる味わいです。

- SHINEシャインマスカット×ナタデココ

アロエ入りの「SHINEシャインマスカット」に、ほんのり甘いコリコリ食感のナタデココをトッピング。ぷるぷるのゼリーとシャキシャキのアロエ、さらにコリコリ食感が加わった満足感たっぷりの1杯です。

■レギュラーメニュードリンク×シャインマスカット ゼリー

- アールグレイティー×シャインマスカット ゼリー

アールグレイティーが持つ華やかな香りが、みずみずしいシャインマスカット ゼリーと重なり合う上品な味わいに。アロエの食感も相まって、3層になった見た目にも美しい組み合わせです。

- ピーチ阿里山 ティーエード×シャインマスカット ゼリー

ピーチ阿里山 ティーエードの爽やかで優しい甘さとすっきりとした風味が、シャインマスカット ゼリーのみずみずしさと溶け合い、フルーツの魅力を引き立てます。喉を潤したい時に最適な組み合わせです。

- マンゴーピーチ阿里山 ジェラッティー×シャインマスカット ゼリー

3種のフルーツとつるんとしたのど越しの良いゼリーが重なり合う贅沢なフローズン。マンゴー、ピーチ、シャインマスカットを一度に楽しめる、フルーツ好きにおすすめの組み合わせです。

ゴンチャについて

台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」は、世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティーカフェです。日本には2015年に上陸し、全国で約200店舗を出店しています。上質な茶葉から湯温・抽出時間にこだわりながらお店で丁寧に淹れたおいしいお茶と、ワクワクする店舗体験を通して、お客様に「いいお茶の時間」をお届けします。

■会社概要

社名 ：株式会社ゴンチャ ジャパン

代表者 ：代表取締役社長 角田 淳

本社所在地：東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋6階

設立日 ：2015年3月25日

業務内容 ：ティーカフェ事業の運営(商品開発、直営店・FC店運営)

URL ：https://www.gongcha.co.jp

※本リリース内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は全てイメージです。