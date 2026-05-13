[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。4月20日から5月12日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■パナソニック オートモーティブシステムズ永易社長×dentsu BX。新社名「モビテラ」に込めた思いとは

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#経営/企業 #クリエイティブ #ビジョン #モビリティ #BX

「パナソニック」を外し、なぜ“モビテラ”となったのか――。1000超の候補から選ばれた新社名には、「移ごこちデザイン」への覚悟と、創業理念を未来へつなぐ思いが込められていました。第二の創業に挑むトップたちが語る、社名誕生の舞台裏に迫ります。

著者：永易 正吏（パナソニック オートモーティブシステムズ）、今瀬 友佳（パナソニック オートモーティブシステムズ）、田幸 佑一朗（電通）、小林 麻里絵（電通）、段 希子（電通）

■日本インバウンドブームを経て～いまの“日本ファン”を探る～

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#マーケティング #インサイト/調査 #インバウンド #ジャパンブランド

“爆買い”の次にあるのは、日本人のように日本を楽しむ旅――。5回以上訪日する“日本ファン”は、コンビニや定食、ローカル温泉に魅力を見いだしていました。電通独自の「ジャパンブランド調査」をもとに、コロナ後に変化した訪日意識から、これからのインバウンド戦略のヒントを探ります。

著者：中里 桂（電通）

■2026年5月のトレンドワード

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#マーケティング #デジタル/テクノロジー ＃インサイト

AIやテクノロジーの進化により、人を介さないサービスやアウトプットが高度化する一方で、「コリビング」のような共創的な暮らしや、「ペットヒューマニゼーション」のような家族関係への関心も高まっています。効率と合理が進む時代だからこそ、温かみや関係性を求める――こうした揺り戻しの動きが見て取れます。トレンドワードから、その奥にある生活者の価値観の変化も注目してみてはいかがでしょうか。

他にもぞくぞく！

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