CPT装置産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
CPT装置世界総市場規模
CPT装置とは、地盤調査において先端抵抗や周面摩擦を連続的に計測し、土質の層構成や支持力、軟弱地盤の分布を把握するための試験装置です。先端にコーンを備えたロッドを地中へ一定速度で貫入させ、その際の抵抗値から地盤の強度特性や変形特性を評価します。ボーリング調査に比べて効率的に広範囲のデータを取得しやすく、道路、建築、港湾などの基礎設計や地盤改良計画に幅広く活用されます。
図. CPT装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349163/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349163/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルCPT装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の331百万米ドルから2032年には399百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.2%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルCPT装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、地盤調査需要の拡大
CPT装置の市場を押し上げる主要因の一つは、都市開発やインフラ更新に伴う地盤調査需要の拡大です。建築物、道路、港湾、橋梁などの基礎設計では、地盤の支持力や層構成を正確に把握する必要があり、CPT装置は連続的かつ効率的に土質特性を評価できるため、採用が進んでいます。
2、安全性・精度への要求の高まり
近年は、構造物の大型化や設計条件の厳格化により、より高精度な地盤情報が求められています。CPT装置は先端抵抗や周面摩擦を定量的に取得できるため、軟弱地盤の判定や支持層の確認に有効であり、安全性重視の市場環境が成長を後押ししています。
3、ボーリング調査の補完ニーズ
CPT装置は、従来のボーリング調査を補完する手段としても需要が高まっています。比較的短時間で多点のデータを取得できるため、調査の効率化やコスト最適化を重視する現場で導入が進んでいます。特に、広範囲の地盤状況を把握したい案件では、CPT装置の優位性が明確です。
今後の発展チャンス
1、インフラ更新需要の拡大
CPT装置の未来の発展機会として、老朽化した道路、橋梁、港湾、上下水道などのインフラ更新需要の拡大が挙げられます。既存構造物の改修や再建においては、地盤状態を迅速かつ高精度に把握する必要があるため、連続的な地盤評価が可能なCPT装置の重要性がさらに高まると考えられます。
2、都市再開発と地下空間利用の進展
都市再開発の加速や地下鉄、地下駐車場、地下施設などの地下空間利用の増加も、CPT装置にとって大きな機会です。限られた都市空間では、短期間で信頼性の高い地盤情報を取得することが求められるため、CPT装置は効率的な調査手段として活用範囲を広げる見込みです。
3、防災・減災ニーズの高まり
地震、液状化、地盤沈下、豪雨災害などへの備えが重視される中で、地盤リスクを事前に評価する需要が拡大しています。CPT装置は軟弱層の把握や支持地盤の確認に有効であり、防災計画やリスクマネジメントの高度化に貢献できるため、今後の導入拡大が期待されます。
事業発展を阻む主要課題
1、導入コストの高さ
CPT装置の普及を阻む要因の一つは、初期導入コストが比較的高いことです。装置本体に加えて、計測システムや解析ソフトウェア、保守費用なども必要となるため、中小規模の調査会社にとっては投資負担が大きくなります。その結果、導入判断が慎重になりやすい点が市場拡大の制約となります。
CPT装置とは、地盤調査において先端抵抗や周面摩擦を連続的に計測し、土質の層構成や支持力、軟弱地盤の分布を把握するための試験装置です。先端にコーンを備えたロッドを地中へ一定速度で貫入させ、その際の抵抗値から地盤の強度特性や変形特性を評価します。ボーリング調査に比べて効率的に広範囲のデータを取得しやすく、道路、建築、港湾などの基礎設計や地盤改良計画に幅広く活用されます。
図. CPT装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349163/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349163/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルCPT装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の331百万米ドルから2032年には399百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは3.2%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルCPT装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、地盤調査需要の拡大
CPT装置の市場を押し上げる主要因の一つは、都市開発やインフラ更新に伴う地盤調査需要の拡大です。建築物、道路、港湾、橋梁などの基礎設計では、地盤の支持力や層構成を正確に把握する必要があり、CPT装置は連続的かつ効率的に土質特性を評価できるため、採用が進んでいます。
2、安全性・精度への要求の高まり
近年は、構造物の大型化や設計条件の厳格化により、より高精度な地盤情報が求められています。CPT装置は先端抵抗や周面摩擦を定量的に取得できるため、軟弱地盤の判定や支持層の確認に有効であり、安全性重視の市場環境が成長を後押ししています。
3、ボーリング調査の補完ニーズ
CPT装置は、従来のボーリング調査を補完する手段としても需要が高まっています。比較的短時間で多点のデータを取得できるため、調査の効率化やコスト最適化を重視する現場で導入が進んでいます。特に、広範囲の地盤状況を把握したい案件では、CPT装置の優位性が明確です。
今後の発展チャンス
1、インフラ更新需要の拡大
CPT装置の未来の発展機会として、老朽化した道路、橋梁、港湾、上下水道などのインフラ更新需要の拡大が挙げられます。既存構造物の改修や再建においては、地盤状態を迅速かつ高精度に把握する必要があるため、連続的な地盤評価が可能なCPT装置の重要性がさらに高まると考えられます。
2、都市再開発と地下空間利用の進展
都市再開発の加速や地下鉄、地下駐車場、地下施設などの地下空間利用の増加も、CPT装置にとって大きな機会です。限られた都市空間では、短期間で信頼性の高い地盤情報を取得することが求められるため、CPT装置は効率的な調査手段として活用範囲を広げる見込みです。
3、防災・減災ニーズの高まり
地震、液状化、地盤沈下、豪雨災害などへの備えが重視される中で、地盤リスクを事前に評価する需要が拡大しています。CPT装置は軟弱層の把握や支持地盤の確認に有効であり、防災計画やリスクマネジメントの高度化に貢献できるため、今後の導入拡大が期待されます。
事業発展を阻む主要課題
1、導入コストの高さ
CPT装置の普及を阻む要因の一つは、初期導入コストが比較的高いことです。装置本体に加えて、計測システムや解析ソフトウェア、保守費用なども必要となるため、中小規模の調査会社にとっては投資負担が大きくなります。その結果、導入判断が慎重になりやすい点が市場拡大の制約となります。