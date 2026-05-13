車いす用垂直昇降機(VPL)産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
車いす用垂直昇降機(VPL)世界総市場規模
車いす用垂直昇降機(VPL)とは、車いす利用者が段差や階差を安全かつ円滑に移動できるように設計された昇降設備です。主に住宅、公共施設、商業施設などで導入され、水平移動を伴わずに垂直方向へ上昇・下降することで、バリアフリー環境の整備に貢献します。一般的な階段昇降機と異なり、車いすに乗ったまま利用できる点が大きな特徴であり、介助者の負担軽減や利用者の自立性向上にもつながります。
図. 車いす用垂直昇降機(VPL)の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349162/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349162/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル車いす用垂直昇降機(VPL)市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の2482百万米ドルから2032年には3504百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル車いす用垂直昇降機(VPL)市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、バリアフリー需要の拡大
高齢化の進行や障害者の移動支援ニーズの高まりにより、車いす用垂直昇降機(VPL)の導入需要は継続的に拡大しています。住居や公共施設、商業施設において段差解消の重要性が高まっており、誰もが安全に利用できる環境整備が市場を押し上げています。
2、法規制とアクセシビリティ基準の強化
各国でバリアフリー関連の法規制や建築基準が整備されることで、車いす用垂直昇降機(VPL)の設置が促進されています。新築だけでなく既存建物への対応も求められるため、法令順守を目的とした設備投資が市場成長の大きな要因となっています。
3、在宅介護・住宅改修ニーズの増加
高齢者の在宅生活志向が強まるなか、住宅内外の移動を支援する設備として車いす用垂直昇降機(VPL)の需要が高まっています。特にリフォーム市場では、階段昇降の負担を軽減し、介助者の作業効率を高める手段として注目されています。
今後の発展チャンス
1、高齢化社会の進展による需要拡大
高齢化が進むなか、移動支援や住環境の改善に対する需要は今後さらに高まります。車いす用垂直昇降機(VPL)は、段差解消と安全な上下移動を両立できるため、在宅介護や福祉施設、医療機関での導入余地が広がると考えられます。特に、利用者の自立支援と介助負担の軽減を同時に実現できる点が、将来の成長機会として重要です。
2、バリアフリー法制とユニバーサルデザインの普及
各国でバリアフリー関連の基準やアクセシビリティ要求が強化される中、車いす用垂直昇降機(VPL)の市場機会は拡大しています。新築施設だけでなく既存建物の改修需要も増加しており、法令対応や社会的責任の観点から導入が進みやすい環境が整っています。今後は、公共性の高い施設を中心に需要がさらに高まる見込みです。
3、既存建築物の改修・リフォーム需要
都市部ではスペース制約や建物構造の制約から、大規模な改築が難しいケースが多くあります。そのため、比較的省スペースで設置できる車いす用垂直昇降機(VPL)は、住宅改修や小規模施設のバリアフリー化において有力な選択肢となります。老朽化した建物の価値向上や利用者層の拡大にもつながるため、改修市場での成長余地は大きいです。
車いす用垂直昇降機(VPL)とは、車いす利用者が段差や階差を安全かつ円滑に移動できるように設計された昇降設備です。主に住宅、公共施設、商業施設などで導入され、水平移動を伴わずに垂直方向へ上昇・下降することで、バリアフリー環境の整備に貢献します。一般的な階段昇降機と異なり、車いすに乗ったまま利用できる点が大きな特徴であり、介助者の負担軽減や利用者の自立性向上にもつながります。
図. 車いす用垂直昇降機(VPL)の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349162/images/bodyimage1】
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル車いす用垂直昇降機(VPL)市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の2482百万米ドルから2032年には3504百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル車いす用垂直昇降機(VPL)市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、バリアフリー需要の拡大
高齢化の進行や障害者の移動支援ニーズの高まりにより、車いす用垂直昇降機(VPL)の導入需要は継続的に拡大しています。住居や公共施設、商業施設において段差解消の重要性が高まっており、誰もが安全に利用できる環境整備が市場を押し上げています。
2、法規制とアクセシビリティ基準の強化
各国でバリアフリー関連の法規制や建築基準が整備されることで、車いす用垂直昇降機(VPL)の設置が促進されています。新築だけでなく既存建物への対応も求められるため、法令順守を目的とした設備投資が市場成長の大きな要因となっています。
3、在宅介護・住宅改修ニーズの増加
高齢者の在宅生活志向が強まるなか、住宅内外の移動を支援する設備として車いす用垂直昇降機(VPL)の需要が高まっています。特にリフォーム市場では、階段昇降の負担を軽減し、介助者の作業効率を高める手段として注目されています。
今後の発展チャンス
1、高齢化社会の進展による需要拡大
高齢化が進むなか、移動支援や住環境の改善に対する需要は今後さらに高まります。車いす用垂直昇降機(VPL)は、段差解消と安全な上下移動を両立できるため、在宅介護や福祉施設、医療機関での導入余地が広がると考えられます。特に、利用者の自立支援と介助負担の軽減を同時に実現できる点が、将来の成長機会として重要です。
2、バリアフリー法制とユニバーサルデザインの普及
各国でバリアフリー関連の基準やアクセシビリティ要求が強化される中、車いす用垂直昇降機(VPL)の市場機会は拡大しています。新築施設だけでなく既存建物の改修需要も増加しており、法令対応や社会的責任の観点から導入が進みやすい環境が整っています。今後は、公共性の高い施設を中心に需要がさらに高まる見込みです。
3、既存建築物の改修・リフォーム需要
都市部ではスペース制約や建物構造の制約から、大規模な改築が難しいケースが多くあります。そのため、比較的省スペースで設置できる車いす用垂直昇降機(VPL)は、住宅改修や小規模施設のバリアフリー化において有力な選択肢となります。老朽化した建物の価値向上や利用者層の拡大にもつながるため、改修市場での成長余地は大きいです。