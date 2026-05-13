印刷システム用真空ポンプ産業の成長フェーズを検証：市場規模の拡大と新たな機会
印刷システム用真空ポンプ世界総市場規模
印刷システム用真空ポンプとは、オフセット印刷機、グラビア印刷機、スクリーン印刷機、デジタル印刷装置などの各種印刷設備において、用紙搬送、インク供給、吸着固定、乾燥補助などを行うために真空環境を生成する装置です。印刷工程では、高速かつ高精度な紙送りや位置決めが要求されるため、印刷システム用真空ポンプは安定した負圧を供給し、印刷品質の均一化や生産効率の向上に重要な役割を果たします。近年では、省エネルギー性能、低騒音化、オイルフリー構造、自動制御機能を備えた印刷システム用真空ポンプの需要が拡大しており、包装印刷、商業印刷、電子部品印刷など幅広い分野で導入が進んでいます。
図. 印刷システム用真空ポンプの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349164/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349164/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル印刷システム用真空ポンプ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の289百万米ドルから2032年には335百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.5%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル印刷システム用真空ポンプ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高品質印刷需要の拡大
商業印刷、パッケージ印刷、ラベル印刷などの分野では、高精度かつ高速な印刷品質への要求が年々高まっています。特に食品、医薬品、電子製品向け包装では、位置ずれや紙送り不良を抑制することが重要であり、安定した吸着性能を持つ印刷システム用真空ポンプの需要拡大につながっています。高品質印刷を実現するための設備投資増加が、市場成長を支える主要因となっています。
2、包装産業の成長による需要増加
EC市場の拡大や物流需要の増加に伴い、段ボール、軟包装、ラベルなどの包装印刷需要が急速に拡大しています。この流れにより、高速搬送と安定吸着を実現する印刷システム用真空ポンプの導入が進んでいます。特にフレキソ印刷やグラビア印刷分野では、生産効率向上を目的として高性能真空システムへの更新需要が増加しています。
3、省エネルギー化への対応
製造業全体で脱炭素化や省エネルギー化への取り組みが強化される中、消費電力を抑えた設備への関心が高まっています。最新の印刷システム用真空ポンプは、インバータ制御や高効率モーターを採用することでエネルギー消費を削減できるため、印刷工場の運用コスト低減に貢献しています。このため、省エネ性能を重視した設備更新需要が市場拡大を後押ししています。
今後の発展チャンス
1、デジタル印刷市場の拡大
オンデマンド印刷や小ロット多品種生産への需要増加により、デジタル印刷分野は今後も高成長が期待されています。これに伴い、高精度な用紙搬送や安定した吸着制御を実現する印刷システム用真空ポンプの重要性がさらに高まる見込みです。特に産業用インクジェット印刷や電子基板印刷分野では、高速応答型の真空技術への需要が新たな市場機会を創出しています。
2、環境対応型製品への需要増加
世界的な脱炭素政策や環境規制の強化により、省エネルギー性能や低騒音性能を備えた設備への需要が拡大しています。オイルフリー構造や高効率モーターを採用した印刷システム用真空ポンプは、環境負荷低減とランニングコスト削減の両立を可能にするため、今後の成長余地が大きい分野とされています。特に欧州や北米市場では、環境対応型設備への更新需要が加速しています。
印刷システム用真空ポンプとは、オフセット印刷機、グラビア印刷機、スクリーン印刷機、デジタル印刷装置などの各種印刷設備において、用紙搬送、インク供給、吸着固定、乾燥補助などを行うために真空環境を生成する装置です。印刷工程では、高速かつ高精度な紙送りや位置決めが要求されるため、印刷システム用真空ポンプは安定した負圧を供給し、印刷品質の均一化や生産効率の向上に重要な役割を果たします。近年では、省エネルギー性能、低騒音化、オイルフリー構造、自動制御機能を備えた印刷システム用真空ポンプの需要が拡大しており、包装印刷、商業印刷、電子部品印刷など幅広い分野で導入が進んでいます。
図. 印刷システム用真空ポンプの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349164/images/bodyimage1】
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Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル印刷システム用真空ポンプ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の289百万米ドルから2032年には335百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは2.5%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル印刷システム用真空ポンプ市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、高品質印刷需要の拡大
商業印刷、パッケージ印刷、ラベル印刷などの分野では、高精度かつ高速な印刷品質への要求が年々高まっています。特に食品、医薬品、電子製品向け包装では、位置ずれや紙送り不良を抑制することが重要であり、安定した吸着性能を持つ印刷システム用真空ポンプの需要拡大につながっています。高品質印刷を実現するための設備投資増加が、市場成長を支える主要因となっています。
2、包装産業の成長による需要増加
EC市場の拡大や物流需要の増加に伴い、段ボール、軟包装、ラベルなどの包装印刷需要が急速に拡大しています。この流れにより、高速搬送と安定吸着を実現する印刷システム用真空ポンプの導入が進んでいます。特にフレキソ印刷やグラビア印刷分野では、生産効率向上を目的として高性能真空システムへの更新需要が増加しています。
3、省エネルギー化への対応
製造業全体で脱炭素化や省エネルギー化への取り組みが強化される中、消費電力を抑えた設備への関心が高まっています。最新の印刷システム用真空ポンプは、インバータ制御や高効率モーターを採用することでエネルギー消費を削減できるため、印刷工場の運用コスト低減に貢献しています。このため、省エネ性能を重視した設備更新需要が市場拡大を後押ししています。
今後の発展チャンス
1、デジタル印刷市場の拡大
オンデマンド印刷や小ロット多品種生産への需要増加により、デジタル印刷分野は今後も高成長が期待されています。これに伴い、高精度な用紙搬送や安定した吸着制御を実現する印刷システム用真空ポンプの重要性がさらに高まる見込みです。特に産業用インクジェット印刷や電子基板印刷分野では、高速応答型の真空技術への需要が新たな市場機会を創出しています。
2、環境対応型製品への需要増加
世界的な脱炭素政策や環境規制の強化により、省エネルギー性能や低騒音性能を備えた設備への需要が拡大しています。オイルフリー構造や高効率モーターを採用した印刷システム用真空ポンプは、環境負荷低減とランニングコスト削減の両立を可能にするため、今後の成長余地が大きい分野とされています。特に欧州や北米市場では、環境対応型設備への更新需要が加速しています。