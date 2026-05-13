アクション俳優・大東賢氏、AI時代の映像制作で見えた“人間表現の再評価”とパワー系アクションの必然性
アクション俳優・大東賢氏は、AIを活用した画像制作を試した結果、わずか1分ほどで従来とはまったく異なるレベルの迫力あるビジュアルが完成したことを明らかにした。
これまでワード作業や手作業で数時間を要していた制作が、AIによって短時間で高精度に出力される現実を体験したことで、映像・画像制作環境が大きく変化していることを実感している。
このようなAI技術の進化は、アクション俳優という職業領域にも新たな影響を与えつつある。
アクション俳優という概念は、従来の「スタント技術」「演技力」だけではなく、「身体表現」「実在感」「説得力」といった要素を含む方向へと拡張しつつある。
大東賢氏は、この変化の中で特に重要になるのが、人間の肉体そのものが持つリアリティであると指摘する。
AIが映像やビジュアル表現を急速に進化させるほど、逆に“生身の身体表現”を持つアクション俳優の価値は再評価されていく可能性がある。
その中で提唱されているのが「パワー系アクション」という新しい身体表現である。
パワー系アクションとは、スピードや技術だけではなく、「重量感」「実戦的身体性」「圧倒的存在感」を含めたアクション俳優としての新しい表現領域である。
アクション俳優・大東賢氏は、AI時代の制作環境の進化を現場で体感しながら、その一方で人間の身体表現の重要性がより際立つ時代が来ると考えている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348838/images/bodyimage1】
現在の映像制作は、AIによって効率化される一方で、「誰が演じるか」「どんな身体性を持つか」という要素が、これまで以上に価値を持つ時代へと移行しつつある。
アクション俳優・大東賢氏は、この変化の境界を実体験しながら、“AI時代における人間アクションの存在意義”を追求し続けている。
今後もアクション俳優として、AI技術と身体表現の両軸から、新しいアクション表現の可能性を発信していくとしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348838/images/bodyimage2】
■香港版（繁体字）
動作演員・大東賢表示，他在嘗試利用AI進行圖像製作後發現，僅需約1分鐘便能完成以往完全不同層次、極具震撼力的視覺作品。
過去需要以文字工具或手工方式花費數小時才能完成的製作流程，如今透過AI可在極短時間?生成高精度?容，使他親身感受到影像與視覺製作環境正發生巨大變化。
這種AI技術的進化，也開始對「動作演員」這一職業領域?生新的影響。
「動作演員」的概念，正從傳統的「特技動作」與「演技表現」，逐?擴展至包含「身體表現力」「真實存在感」以及「?服力」等多層次元素。
大東賢指出，在這種變化之中，最為重要的是人體本身所具有的真實感與存在感。
隨著AI在影像與視覺表現上的高速進化，反而使得擁有“真實肉體表現”的動作演員價?可能被重新評價。
在此背景下，他提出了全新的身體表現概念--「力量系動作（Power Type Action）」。
所謂力量系動作，不僅僅是速度或技巧，而是融合「重量感」「實戰身體性」以及「壓倒性存在感」的全新動作演員表現領域。
動作演員・大東賢在親身經?AI時代製作環境變化的同時，也認為人類身體表現的重要性將在未來更加凸顯。
當前影像製作正因AI而變得更加高效，但「由誰演出」「具備何種身體性」等因素，正在進入一個比以往更具價?的時代。
大東賢持續在這一變化的臨界點上進行實踐探索，致力於追尋“AI時代中人類動作的存在意義”。
未來，他將繼續以動作演員身份，從AI技術與身體表現兩個方向，持續發信嶄新的動作表現可能性。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348838/images/bodyimage3】
第三者番組 英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢（ゲスト出演）
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
DVD ネットショップ Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
ＰＡＧ事務局 パワーアクショングロウ
担当：大東千尋
電話番号：090-7886-8865
Email：pag_japan11922960@yahoo.co.jp
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
これまでワード作業や手作業で数時間を要していた制作が、AIによって短時間で高精度に出力される現実を体験したことで、映像・画像制作環境が大きく変化していることを実感している。
このようなAI技術の進化は、アクション俳優という職業領域にも新たな影響を与えつつある。
アクション俳優という概念は、従来の「スタント技術」「演技力」だけではなく、「身体表現」「実在感」「説得力」といった要素を含む方向へと拡張しつつある。
大東賢氏は、この変化の中で特に重要になるのが、人間の肉体そのものが持つリアリティであると指摘する。
AIが映像やビジュアル表現を急速に進化させるほど、逆に“生身の身体表現”を持つアクション俳優の価値は再評価されていく可能性がある。
その中で提唱されているのが「パワー系アクション」という新しい身体表現である。
パワー系アクションとは、スピードや技術だけではなく、「重量感」「実戦的身体性」「圧倒的存在感」を含めたアクション俳優としての新しい表現領域である。
アクション俳優・大東賢氏は、AI時代の制作環境の進化を現場で体感しながら、その一方で人間の身体表現の重要性がより際立つ時代が来ると考えている。
現在の映像制作は、AIによって効率化される一方で、「誰が演じるか」「どんな身体性を持つか」という要素が、これまで以上に価値を持つ時代へと移行しつつある。
アクション俳優・大東賢氏は、この変化の境界を実体験しながら、“AI時代における人間アクションの存在意義”を追求し続けている。
今後もアクション俳優として、AI技術と身体表現の両軸から、新しいアクション表現の可能性を発信していくとしている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348838/images/bodyimage2】
■香港版（繁体字）
動作演員・大東賢表示，他在嘗試利用AI進行圖像製作後發現，僅需約1分鐘便能完成以往完全不同層次、極具震撼力的視覺作品。
過去需要以文字工具或手工方式花費數小時才能完成的製作流程，如今透過AI可在極短時間?生成高精度?容，使他親身感受到影像與視覺製作環境正發生巨大變化。
這種AI技術的進化，也開始對「動作演員」這一職業領域?生新的影響。
「動作演員」的概念，正從傳統的「特技動作」與「演技表現」，逐?擴展至包含「身體表現力」「真實存在感」以及「?服力」等多層次元素。
大東賢指出，在這種變化之中，最為重要的是人體本身所具有的真實感與存在感。
隨著AI在影像與視覺表現上的高速進化，反而使得擁有“真實肉體表現”的動作演員價?可能被重新評價。
在此背景下，他提出了全新的身體表現概念--「力量系動作（Power Type Action）」。
所謂力量系動作，不僅僅是速度或技巧，而是融合「重量感」「實戰身體性」以及「壓倒性存在感」的全新動作演員表現領域。
動作演員・大東賢在親身經?AI時代製作環境變化的同時，也認為人類身體表現的重要性將在未來更加凸顯。
當前影像製作正因AI而變得更加高效，但「由誰演出」「具備何種身體性」等因素，正在進入一個比以往更具價?的時代。
大東賢持續在這一變化的臨界點上進行實踐探索，致力於追尋“AI時代中人類動作的存在意義”。
未來，他將繼續以動作演員身份，從AI技術與身體表現兩個方向，持續發信嶄新的動作表現可能性。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348838/images/bodyimage3】
第三者番組 英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢（ゲスト出演）
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
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インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
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