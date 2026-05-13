『情報モラルの“常識”を問い直す 教職員向けセミナー』開催! 情報モラル指導が逆効果になるとき ～その時、子どもが思うこと～
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ）は、2026年2月よりスタートし、ご好評をいただいている教職員向けセミナーを5月27日(水)、28日(木)に開催することとなりました。5月・6月のセミナーは、「情報モラルの“常識”を問い直すシリーズ」としてお届けします。シリーズ第1回目となる5月は「情報モラル指導が逆効果になるとき～その時、子どもが思うこと～」をテーマに“正しい知識を伝えているのに行動が変わらない”“注意すると関係が悪化する”といった現場の悩みに対し、指導が届かなくなる心理的メカニズムを解説します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349065/images/bodyimage1】
教職員向けネットいじめ対策セミナー
「情報モラル指導が逆効果になるとき～その時、子どもが思うこと～」
●対象／教職員、指導主事 ※学校関係者以外の方の参加はお断りする場合があります
●参加費／無料
●日時／5月27日(水)、28日(木) 16:00-16:45 ※両日とも同内容
●参加方法／オンライン（Zoom）
◆申込み：https://seminar.edu-net.work/
※セキュリティ面を考慮して、事前申し込みとさせていただきます。
※申込された方には、前日までにZoomの参加案内をお送りします。
教育ネットでは今後も継続的に教職員向けオンラインセミナーを実施予定です。
【教育ネット 教職員向けセミナー】 学校現場に寄り添う、実践的な学びを定期開催
情報モラル・リテラシー、ネットいじめ、SNSトラブル、生成AIの活用。変化の激しい現代の教育現場で、先生方が明日から自信を持って指導できるノウハウをお届けします。
5月・6月のセミナー「情報モラルの“常識”を問い直すシリーズ」
「ネットいじめ対策セミナー」は、?ネットいじめは知識ではなく“関係”から生まれる?という考えを元に、学校現場で実践しやすい形で再構成したシリーズです。今後のセミナーとあわせて、年間を通じた未然防止の取り組みにご活用いただけます。
<6月予定>
「『ネットは危険』と言うほど子どもは孤立する～恐怖訴求の副作用～」
“危険だから気をつけよう”という指導が、実は子どもを追い詰め、相談しづらい空気を生むという逆効果の構造を扱います。ネットいじめの背景にある “孤立”や“関係固定化” にどう向き合うかを具体的に示します。
※セミナーの内容は、当日までに一部内容が変更となる場合があります。
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット 担当:古賀
電話：045-530-9401
FAX：045-530-9402
Email: info@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
教職員向けネットいじめ対策セミナー
「情報モラル指導が逆効果になるとき～その時、子どもが思うこと～」
●対象／教職員、指導主事 ※学校関係者以外の方の参加はお断りする場合があります
●参加費／無料
●日時／5月27日(水)、28日(木) 16:00-16:45 ※両日とも同内容
●参加方法／オンライン（Zoom）
◆申込み：https://seminar.edu-net.work/
※セキュリティ面を考慮して、事前申し込みとさせていただきます。
※申込された方には、前日までにZoomの参加案内をお送りします。
教育ネットでは今後も継続的に教職員向けオンラインセミナーを実施予定です。
【教育ネット 教職員向けセミナー】 学校現場に寄り添う、実践的な学びを定期開催
情報モラル・リテラシー、ネットいじめ、SNSトラブル、生成AIの活用。変化の激しい現代の教育現場で、先生方が明日から自信を持って指導できるノウハウをお届けします。
5月・6月のセミナー「情報モラルの“常識”を問い直すシリーズ」
「ネットいじめ対策セミナー」は、?ネットいじめは知識ではなく“関係”から生まれる?という考えを元に、学校現場で実践しやすい形で再構成したシリーズです。今後のセミナーとあわせて、年間を通じた未然防止の取り組みにご活用いただけます。
<6月予定>
「『ネットは危険』と言うほど子どもは孤立する～恐怖訴求の副作用～」
“危険だから気をつけよう”という指導が、実は子どもを追い詰め、相談しづらい空気を生むという逆効果の構造を扱います。ネットいじめの背景にある “孤立”や“関係固定化” にどう向き合うかを具体的に示します。
※セミナーの内容は、当日までに一部内容が変更となる場合があります。
【本件に関する問い合わせ先】
株式会社教育ネット 担当:古賀
電話：045-530-9401
FAX：045-530-9402
Email: info@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
プレスリリース詳細へ