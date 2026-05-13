企業のビッグデータ近代化が加速する中、米国のHadoop市場は2035年までに2,487億2,000万米ドルに達する見通し

企業のビッグデータ近代化が加速する中、米国のHadoop市場は2035年までに2,487億2,000万米ドルに達する見通し