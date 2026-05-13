経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、オンラインセミナー『将来を見据えた“経営視点”の事業承継』を開催することになりましたので、お知らせいたします。

事業承継は、自社株という「財産」や「経営権」のオーナー視点の話だけでは終わりません。経営視点から見れば、ビジネスモデルや組織、人財、経営の仕組み、取引先、信用、リーダーシップ等を統合的に後継者に承継する、会社にとって大切なプロセスでもあるのです。

本セミナーは、後継者に効果的・計画的に経営を承継するために、
（1）事業承継要素の可視化
（2）事業承継の推進上のポイント
を事例を交えながら、わかりやすく解説します。

※本セミナーは自社株の株価対策、資本政策、自社株や事業売却に関する内容を含みません。

【開催日】
2026/06/23（火）　13：00～15：00

【講　師】
株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング　執行役員
高木　秀昌

【受講料】
無料

【対　象】
経営者・後継者限定
※同業者の方はご遠慮ください。

【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。

【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2229

【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
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