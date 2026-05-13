オンラインセミナー『将来を見据えた“経営視点”の事業承継』2026年6月23日（火）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『将来を見据えた“経営視点”の事業承継』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
事業承継は、自社株という「財産」や「経営権」のオーナー視点の話だけでは終わりません。経営視点から見れば、ビジネスモデルや組織、人財、経営の仕組み、取引先、信用、リーダーシップ等を統合的に後継者に承継する、会社にとって大切なプロセスでもあるのです。
本セミナーは、後継者に効果的・計画的に経営を承継するために、
（1）事業承継要素の可視化
（2）事業承継の推進上のポイント
を事例を交えながら、わかりやすく解説します。
※本セミナーは自社株の株価対策、資本政策、自社株や事業売却に関する内容を含みません。
【開催日】
2026/06/23（火） 13：00～15：00
【講 師】
株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング 執行役員
高木 秀昌
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者限定
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2229
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
事業承継は、自社株という「財産」や「経営権」のオーナー視点の話だけでは終わりません。経営視点から見れば、ビジネスモデルや組織、人財、経営の仕組み、取引先、信用、リーダーシップ等を統合的に後継者に承継する、会社にとって大切なプロセスでもあるのです。
本セミナーは、後継者に効果的・計画的に経営を承継するために、
（1）事業承継要素の可視化
（2）事業承継の推進上のポイント
を事例を交えながら、わかりやすく解説します。
※本セミナーは自社株の株価対策、資本政策、自社株や事業売却に関する内容を含みません。
【開催日】
2026/06/23（火） 13：00～15：00
【講 師】
株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング 執行役員
高木 秀昌
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・後継者限定
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2229
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
プレスリリース詳細へ