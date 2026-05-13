株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長：三ッ田 泰二)は、2026年5月16日(土)よりPLANT全店にて「夏のひえひえ大作戦」を開催いたします。





夏のひえひえ大作戦





猛暑や強い日差しに備え、「暑い季節を快適に過ごすためのアイテム」を幅広く展開いたします。

この時期の買い物や外出時はもとより、自宅で過ごす時間においても活用できる商品を取りそろえ、屋外・屋内を問わず、夏の暮らしを支える提案を行います。









■「夏のひえひえ大作戦」概要

期間 ：2026年5月16日(土)～6月14日(日)

開催店舗：PLANT全店





＜取り扱いカテゴリー＞

送風機能付きウェアやハンディファン、コンパクトクーラーなどの暑さ対策商品をはじめ、UVカット・冷感ウエア、日傘、サングラス、カーサンシェードなどのお出かけ対策商品、さらに冷感クッション、冷却スプレー、スキンケア用品など、日常生活で使いやすい冷感アイテムを展開。





商品の一例





これからもPLANTは“生活のよりどころ”として、季節や暮らしの変化に寄り添った商品・売場づくりを通じて、お客様の快適で豊かな生活を支えてまいります。









＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/